Dailyletter n. 4049 dell’11 gennaio 2021

Telecoms Rete unica, le ‘interferenze’ di Conte su Tim. Silenzio Consob? Interrogazione di Fratelli d’Italia di Paolo Anastasio Interrogazione di Fratelli d’Italia al Governo sul presunto colloquio fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vertici di Vivendi per discutere fra le altre cose del ruolo del gruppo francese nel dossier rete unica in qualità di primo socio di Tim e della disputa in atto con Mediaset. Lo…

Internet Dad, Azzolina contro i Governatori: “Non funziona più, deflagra la dispersione scolastica” di Luigi Garofalo “Deflagra la dispersione scolastica. La Dad non funziona più”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina boccia la didattica a distanza nel giorno in cui le scuole superiori riprendono le lezioni online, con solo tre Regioni che lo consentono in presenza al 50%: Toscana, Abruzzo e Valle…

Media ItsArt, la Netflix italiana della Cultura. C’è la pagina web ma è ‘quasi’ anonima di Angelo Zaccone Teodosi Sarà stato l’effetto della stimolazione provocata dallo scoop IsICult sulle colonne di “Key4biz” venerdì scorso 8 gennaio (vedi “Si chiamerà ItsArt. Svelato il nome della ‘Netflix italiana della cultura’”)? Oppure sarà stata semplicemente una premeditata azione tattica all’interno di una lungimirante…

Internet La piazza trumpiana contro Biden. Il 20 gennaio la resa dei conti? Può accadere davvero qualunque cosa (Video) di Redazione Key4biz Il video (diffuso su Parler) sta girando dappertutto in USA e all’estero. È un montaggio di vari spezzoni di discorsi di Trump connessi in un unico filo narrativo sottolineato da chiare parole d’ordine. Il video di Trump contro Biden Si dà appuntamento al 20 gennaio giorno dell’insediamento del…

Internet Il social network sovranista Parler è offline di Piero Boccellato Parler, il social network che piace tanto ai sovranisti e ai seguaci di Donald Trump è stato messo offline. Dopo la decisione di Twitter di chiudere a tempo indeterminato il suo profilo, Apple, Google e Amazon hanno deciso di boicottare il social più utilizzato dalla base elettorale del quasi ex…

Internet Italia in sofferenza digitale, la mappa delle infrastrutture mancanti di Flavio Fabbri Il quadro generale delle infrastrutture digitali i Italia, da Nord a Sud, passando per le Isole maggiori, non mostra grandi miglioramenti e anzi, nonostante i tanti Piani nazionali annunciati nel tempo, l’Italia soffre sempre di una frammentazione eccessiva, che rischia di diventare cronica. Una…

Internet Facebook, Twitter, Trump e la libertà di espressione. Chi ha ragione? di Avv. Prof. Vincenzo Franceschelli, Vicepresidente del CNU Consiglio Nazionale degli Utenti Facebook ha sospeso, e Twitter ha definitivamente cancellato il profilo di Donald Trump (88 milioni di followers). Da quello che ho capito, i passaggi che hanno determinato la cancellazione del profilo sono stati tre: un contenuto inappropriato, l’istigazione alla violenza, e il fatto che all’istigazione…

Internet WhatsApp, la nuova privacy policy è fonte di equivoci di Valentino Vescio di Martirano Il dibattito ingenerato dalla scelta aziendale di WhatsApp di chiedere il consenso al trattamento dei dati raccolti sulla piattaforma Facebook ha riproposto un tema assai controverso riguardante la validità del consenso stesso. Si deve anzitutto considerare che la manovra avviata da WhatsApp investe…

Internet Scenari. De Leo: ‘Nell’era digitale e del tempo reale ritornano le folle e la piazza, ma all’Italia serve coraggio e determinatezza. di A cura di Raffaele Barberio Consueto appuntamento con Francesco De Leo, Executive Partenr di Kauffman & Partners, questa volta sui temi delle vicende italiane di questi giorni, dalla crisi di governo che rimane nell’aria alla disarmante improvvisazione sul Recovery Fund. Il tutto alla…

Internet Israele vaccina più di tutti, grazie al digitale. Italia al settimo posto nel mondo di Flavio Fabbri C’è un Paese nel mondo dove la campagna di vaccinazione corre molto più velocemente: in Israele, grazie ad un’efficiente logistica, un’ottima organizzazione e un buon livello di digitalizzazione del sistema sanitario, è stato vaccinato più del 20% della popolazione. La mappa globale Solo per fare…

Internet Spazio Sostenibile e 6G, la potenzialità di una alleanza vincente di Marina Ruggieri – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” I sistemi spaziali da molte decadi accompagnano l’Umanità nell’avanzamento della conoscenza, nella estensione delle capacità di comunicazione, posizionamento e osservazione nonché nell’ausilio in momenti di grande criticità come naturale ridondanza dei sistemi terrestri. Da qualche tempo, però, la…

Telecoms Tlc, Analysys Mason ‘I ricavi torneranno a crescere nel 2021. Reti 5G disaggregate’ di Paolo Anastasio Tlc, il mercato tornerà a crescere nel 2021 Il mercato delle telecomunicazioni tornerà a crescere in termini di ricavi nel 2021. Questa la previsione di Analysys Mason, che nonostante la pandemia che ci accompagnerà ancora a lungo, vede una ripresa quest’anno, dopo che il 2020 si è chiuso con ricavi…

Internet Fascicolo Sanitario Elettronico, Garante privacy: “Nessuna scadenza per l’inserimento di dati” di Luigi Garofalo Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno degli strumenti per contrastare la pandemia. Perché? Per diversi motivi, tra cui: Non devi recarti, necessariamente, dal medico di base per la prescrizione diagnostica o specialistica: una volta emessa la ricetta elettronica, è presente,…

Internet Dad e povertà educativa, il Covid crea nuovo digital divide nel Regno Unito di Flavio Fabbri Dopo l’aumento dei casi di contagio da Coronavirus, la Gran Bretagna ha annunciato un nuovo e più duro lockdown nazionale almeno fino a metà febbraio 2021. La decisione è stata presa qualche giorno fa da Premier Boris Johnson, che spera in questo modo di contenere la pandemia nel suo Paese, anche…

Internet Editoria e digitale, quali sono i migliori modelli di business? Intervista ad Alessandro Giagnoli (Il Foglio) di Andrea Boscaro – The Vortex Ho intervistato Alessandro Giagnoli, Head of Digital free-lance del Foglio e responsabile del progetto formativo dedicato agli editori “Editore Informato” sui modelli di business editoriali ed in particolare sul progetto di monetizzazione del Foglio. Andrea Boscaro. Lo scorso novembre una delle…

Smart City Firenze integra servizi urbani e dati, presto la centrale per la gestione della città di Flavio Fabbri Riprende quota in Italia il paradigma smart city. A Firenze è stata approvata la delibera per l’avvio della fase operativa del progetto smart city, con la costruzione della centrale operativa o “control room”, per la gestione dei servizi pubblici. A Firenze la smart city parte dalla mobilità Uno…

Media Cosa guardare in tv: I delitti del BarLume 8 su Sky Cinema Uno di Patrizia Romani Molto divertente, a tratti assolutamente esilarante “Mare forza 4” il primo episodio dell’ottava stagione de I DELITTI DEL BARLUME che torna stasera 11 gennaio su Sky Cinema Uno. Una produzione Sky Original coprodotta con Palomar , tratta dal mondo dei romanzi gialli di Marco Malvaldi, per la regia…

Mappamondo Recovery. Motus-E chiede nuove risose per la filiera della mobilità elettrica di Redazione Key4biz Motus-E propone una visione strategica, moderna e sostenibile, della mobilità, da raggiungere attraverso 15 misure per un totale di 18,7 miliardi da rimodulare all’interno dello schema del PNRR. “Le misure green dell’attuale piano, infatti risultano poco ambiziose ed efficaci dal punto di vista dei…

Mappamondo ‘Lei mi parla ancora’ di Pupi Avati: “Sale chiuse, ma grazie a Sky il film in Tv” di Redazione Key4biz Un nuovo film italiano targato Sky Original è pronto al debutto su Sky: lunedì 8 febbraio arriva in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW TV “LEI MI PARLA ANCORA”, scritto e diretto da Pupi Avati, una co-produzione Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con la storica Duea…

Mappamondo Poste italiane rileva il 40% di Bnl Finance di Redazione Key4biz Poste Italiane e BNL Gruppo BNP Paribas hanno siglato un accordo quadro vincolante per il rafforzamento della partnership nella cessione del quinto dello stipendio o della pensione (c.d. “Crediti CQ”). L’accordo quadro prevede l’acquisizione da parte di Poste Italiane di una partecipazione azionaria…

Mappamondo Allianz, al via la partnership mondiale con il Movimento Olimpico e Paralimpico fino al 2028 di Redazione Key4biz Allianz ha iniziato ufficialmente il 1° gennaio la Partnership Mondiale che durerà otto anni con i Movimenti Olimpico e Paralimpico, facendo leva sulla collaborazione già in essere con il Movimento Paralimpico sin dal 2006. “Allianz è orgogliosa di essere il Worldwide Insurance Partner dei Movimenti…