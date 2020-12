Dailyletter n. 4029 del 7 dicembre 2020

Telecoms Rete unica fra Mes e Recovery Plan. Ma la decisione non può essere di un solo ministro di Paolo Anastasio Il tema della rete unica entra di prepotenza nella trattativa di Governo di questa ultima delicata fase, fra Recovery Plan e voto sul Mes. A spingere il tema della rete unica in cima all’agenda di Palazzo Chigi ci ha pensato Graziano Del Rio, capogruppo del Pd alla Camera, che in un’intervista Repubblica…

Telecoms 5G, ‘ZTE aperta al dialogo con le autorità italiane e tutti gli stakeholder’. Videointervista a Hu Kun (ZTE Italia) di Paolo Anastasio Hu Kun, Presidente ZTE Western Europe e Ceo di ZTE Italia, apre al dialogo con le autorità e tutti gli stakeholder del 5G nel nostro paese, in vista della Live Conference organizzata per il 10 dicembre a partire dalle 15,00 intitolata ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. La…

Telecoms Tlc tra presente e passato. F. De Leo: ‘Open Fiber è la Tesla delle reti. Oggi serve creare valore con nuove idee e puntare al futuro’ di Raffaele Barberio Consueta intervista del lunedì con Francesco De Leo, Executive Chairman della Kauffman & Partners di Madrid. Un appuntamento ormai atteso da tutti gli addetti ai lavori del settore, ma che questa volta abbiamo voluto orientare sui temi del suo intervento alla Terza Conferenza internazionale “5G…

Internet Cashback, al via da domani. Ma in tilt l’app IO per attivare le carte. Le alternative per avere il rimborso di Luigi Garofalo In questo momento è impossibile caricare sull’app IO il metodo di pagamento, carta di credito, debito o prepagata, per poter da domani partecipare al cashback. Almeno 10 transazioni con la moneta elettronica per ricevere al massimo 150 euro L’iniziativa, in modo sperimentale, scatterà da…

Internet Recovery Fund e Pa digitale. I vincoli progettuali per utilizzare bene le risorse finanziarie di Donato A. Limone La trasformazione digitale è un processo complesso che interessa il sistema socio-economico e culturale in tutti i suoi aspetti. Lo strumento che supporta questo profondo cambiamento è costituito dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per “transitare” verso un nuovo paradigma mentre…

Internet ZTE ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. Live conference del 10 dicembre di Redazione Key4biz Si terrà il 10 dicembre a partire dalle 15.00 la live conference online di ZTE Italia su 5G e sicurezza delle reti “Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore”. Agenda ricchissima, dove spicca la presenza di eminenti personalità per avviare una dibattito multi stakeholder sul tema del…

Internet Intelligenza artificiale, nuovo strumento finanziario Ue da 150 milioni di euro di Flavio Fabbri L’Unione europea ancora punta alla leadership nel settore dell’intelligenza artificiale, nonostante il gap miliardario con Cina e Stati Uniti,e lo fa annunciando un nuovo strumento finanziario per il sostegno alle imprese in questo settore considerato strategico da Bruxelles. Intelligenza artificiale,…

Media La ‘Netflix della cultura italiana’. Dubbi e perplessità di Angelo Zaccone Teodosi La “Netflix italiana della cultura” è stata ufficialmente lanciata nella sera di giovedì 3 dicembre 2020, con un comunicato stampa ufficiale diramato dal promotore, il socio di maggioranza Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), mentre – stranamente – nessun segnale è pervenuto da parte del partner di minoranza,…

Cybersecurity Leonardo e il furto di dati, perché la cybersecurity non è solamente tecnologia di Isabella corradini In questi giorni tra le notizie di cybersecurity più commentate c’è quella relativa al furto di dati del colosso della cyber difesa Leonardo, avvenuto nel corso di due anni (dal 2015 al 2017) ad opera – si legge – di un ex dipendente e un dirigente della società, accusati “dei delitti di accesso…

Telecoms Competenze digitali, il piano di Vodafone Italia piace alla ministra Catalfo di Redazione Key4biz Vodafone Italia accelera sulle competenze digitali e avvia un piano straordinario di formazione aperto a tutti i 6.000 dipendenti di Vodafone. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di skill transformation avviato da Vodafone già a partire dal 2018 per costruire le professionalità del…

Smart City Stop benzina e diesel: 30 milioni di auto a zero emissioni in Europa per il 2030 di Flavio Fabbri La decarbonizzazione del sistema dei trasporti in Europa fa parte integrale del percorso di sostenibilità necessario per il raggiungimento degli obiettivi climatici per il 2030 ed il 2050. Secondo quanto riportato dalla Reuters, in Europa entro il prossimo decennio sono attesi sulle strade non meno…

Smart City Le strade di Los Angeles saranno fatte con plastica riciclata di Flavio Fabbri Una novità che sarà destinata a rimanere impressa nella storia della Città di Los Angeles: il sindaco Eric Garcetti ha annunciato una collaborazione stretta tra l’amministrazione cittadina e la TechniSoil Industrial per rinnovare le corsie degli autobus e sostituire l’asfalto deteriorato. La novità…

Contributors Acquisti di Natale online: i consigli della Polizia Postale per farli in sicurezza di Salvatore Lombardo Anche quest’anno all’avvicinarsi del Natale e soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi e risulta alto il rischio di caderne vittima alla ricerca di offerte online last minute e a basso costo. Il fenomeno delle truffe online Non è una novità…

Internet Bando Innovazione digitale 2020 per le micro imprese e le Pmi di Roma di Sercam Advisory La Camera di Commercio di Roma per consentire la ripartenza post pandemia sostiene ed incentiva gli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici per l’adozione di tecnologie e strumenti digitali. Il Bando Innovazione digitale – Anno 2020 prevede contributi…

Internet “Cloud and AI Forum by IBM”. Il podcast del webinar di Luigi Garofalo Il podcast del webinar “Cloud and AI Forum by IBM”, con 18 episodi relativi all’approccio Hybrid Cloud proposto da IBM per: Modernizzazione delle applicazioni;Sicurezza;Automatizzazione dei processi;Public Cloud – dal Cloud Native all’Edge;Gestione dei dati e AI. Su Spotify https…

Media Favino, Mastandrea e Papaleo in “Tutti per 1 – 1 per tutti”, prima assoluta su Sky il 25 dicembre di Redazione Key4biz Rilasciate oggi le prime immagini del film Sky Original, “TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI”, seguito del film “Moschettieri del re – La penultima missione”, sempre diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution e Indiana in associazione con BPER Banca S.p.A. ai sensi delle norme del tax credit,…