Dailyletter n. 4.000 del 27 ottobre 2020

Telecoms 5G, veto su Huawei per la rete Fastweb? Il Governo decida in autonomia di Paolo Anastasio La settimana scorsa il consiglio dei ministri avrebbe posto il veto all’uso di apparecchiature 5G di Huawei nella rete core di Fastweb. L’indiscrezione della Reuters che cita tre fonti anonime, non confermata né smentita da nessuna delle parti in causa, sarebbe stata presa, per la prima volta, con il…

Internet Gaia-X, tutti i nomi delle aziende il 18-19 novembre: 25 italiane in lizza. La nostra proposta per il cloud della Pa di Luigi Garofalo Sono più di 300 le aziende di vari Paesi coinvolte in Gaia-X e 25 sono le italiane che hanno chiesto di partecipare al progetto: i nomi degli associati ufficiali saranno comunicati al GAIA-X Summit che si terrà il 18-19 novembre prossimi. L’Italia è al terzo posto per numero di aziende che hanno…

Internet Virus e automazione trasformano il lavoro, entro il 2025 più posti persi che creati. Il Rapporto del Wef di Flavio Fabbri L’automazione e la digitalizzazione dell’industria odierna hanno dato il via ad un processo di trasformazione del mondo del lavoro di cui ancora non è del tutto chiaro l’esito. L’industria 4.0 e la transizione digitale sicuramente creeranno nuovi posti di lavoro, nuove professioni e nuove competenze,…

Internet Le 4 azioni per mitigare la seconda ondata ed evitare una paralisi economica. Scarica il PDF di Pietro Stopponi, esperto in Digital Strategy e studio di gestione dei disastri naturali Nelle ultime settimane con il Covid che sta paralizzando nuovamente il nostro Paese e il fatto che molti lo hanno sottovalutato non adottando in tempo azioni idonee ad affrontare un simile evento, sono stato sollecitato da vari interlocutori a produrre un documento su alcune azioni fattibili per…

Internet L’AI medica di Google è “poco trasparente”, lo dicono i ricercatori di Luca Sambucci Vi è un interessante dibattito in corso sulla riproducibilità e quindi sulla trasparenza delle ricerche AI in ambito medico. A inizio anno Google Health ha pubblicato International evaluation of an AI system for breast cancer screening, uno studio su un sistema…

Internet Fino a 15 mila miliardi di investimenti in rinnovabili e green tech per metà secolo, o temperatura globale a + 3°C entro il 2100 di Flavio Fabbri Per creare un nuovo ecosistema tecnologico, industriale ed economico che inverta il trend climatico globale servono fonti energetiche pulite, come le rinnovabili, e nuove infrastrutture “smart”, progettate in digitale e pensate in termini di massima efficienza e sostenibilità ambientale. Il nuovo…

Internet Democrazia Futura. Un Parlamento senza qualità: governare a colpi di decreto di Carlo Rognoni, giornalista ed ex presidente del Forum del Pd per la riforma del sistema radiotelevisivo Pubblichiamo di seguito il contributo di Carlo Rognoni, giornalista ed ex presidente del Forum del Pd per la riforma del sistema radiotelevisivo, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0”. a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri…

Internet GDO, Conad Nord Ovest con IBM e Var Group per la Business Continuity di Piero Boccellato Rendere più efficaci i processi di comunicazione fra i 587 punti vendita del gruppo leader di mercato della GDO in Italia, ottimizzando i costi e raggiungendo livelli sempre più elevati di efficienza e sostenibilità, anche durante la pandemia. E’ questo l’obiettivo del progetto di collaborazione…

Internet La responsabilità del digital manager durante la seconda ondata di Andrea Boscaro – The Vortex In queste settimane in cui stiamo rivivendo la delicata situazione della scorsa primavera, è necessario prepararsi, in una forma ancora più solida, ad affrontare ulteriori mesi di lavoro attraverso la Rete sia sul piano personale sia sul piano delle organizzazioni a cui apparteniamo o con le quali…

Internet Iscriviti all’NB-IoT Hackathon in programma il 28 e 29 novembre 2020 di Redazione Key4biz Il laboratorio WiLab del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), con la sua sede presso l’Università di Bologna, organizza in collaborazione con l’Università di Oulu (Finlandia) l’NB-IoT Hackathon, un Hackathon internazionale con il supporto di TIM, Olivetti, Embit, JMA…

Contributors Quali nuove prospettive per le Smart City nell’era post-Covid-19? di Angelica Donati L’abbiamo ripetuto molte volte: la città del futuro è smart. Trasporti, sanità pubblica, servizi essenziali: con le Smart City tutto sarà interconnesso, in modo da garantire ai cittadini una migliore qualità della vita. Sembra essere una prospettiva lontana, ma in realtà, secondo l’Osservatorio…

Internet Covid-19 e ‘Morbosità’ delle Regioni italiane. Intervista a Domenico Natale (Statistico demografo e Informatico) di Redazione Key4biz Per delineare anche dal punto di vista della “morbosità delle Regioni” il fenomeno della diffusione del Covid-19, abbiamo intervistato l’esperto Domenico Natale, il cui bagaglio personale nel campo della storia delle Regioni italiane, della lettura statistica e del contesto, comprende studi sullo sviluppo…

Mappamondo Accordo Enel X-BCC per la mobilità elettrica in città, nei piccoli Comuni e nelle aree più interne del Paese di Redazione Key4biz Nuova partnership tra BCC Energia, Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo che supporta le BCC nei servizi in ambito energetico, ed Enel X, business line del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, per la fornitura di materiali e servizi di eMobility. L’accordo prevede…

Internet Promozione della cultura cinematografica, bando per il 2021. Come partecipare di Sercam Advisory La Regione Lazio ha disposto di sostenere finanziariamente, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, la realizzazione di progetti destinati ad attività culturali che promuovano la diffusione del cinema e del patrimonio audiovisivo, da attuarsi sul territorio regionale nel corso del 2021…