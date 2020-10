Dailyletter n. 3995 del 20 ottobre 2020

Internet i-Voting, la Camera al lavoro per far votare deputati in quarantena. S. Ceccanti (PD): “Utile per evitare paralisi del Parlamento” di Luigi Garofalo “Se non si utilizza subito il voto telematico per i deputati e senatori in quarantena o in isolamento si rischia la paralisi del Parlamento, qualora dovesse peggiorare la curva epidemiologica, e si crea uno squilibrio istituzionale, perché il Governo è e sarà, invece, in grado di riunirsi e di portare…

Media Lotta alla pirateria, nuovi poteri AGCOM, “KYBC” e promozione offerta legale al webinar FAPAV/MIA per il rilancio dell’industria audiovisiva di Flavio Fabbri L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non si è ancora conclusa e in questo scenario in continua evoluzione di criticità, ripartenza e massima attenzione, l’industria audiovisiva si muove per sostenere e rafforzare un intero settore che solo in Italia occupa oltre 170.000 professionisti. Una strada…

Internet Telemarketing, quando il decreto attuativo per i cellulari nel registro delle opposizioni? di Luigi Garofalo Manca ancora il decreto attuativo per consentire dal primo dicembre 2020 l’iscrizione anche dei numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici, al registro pubblico delle opposizioni e bloccare così le telefonate commerciali moleste che invadono la…

Telecoms Agcom, rame più che dimezzato in 5 anni. Ftth e Fttc in crescita di Paolo Anastasio Accessi in rame più che dimezzati in cinque anni, connessioni Fttc e Ftth in crescita costante, mentre per la prima volta i collegamenti Ftth superano quelli in Fwa. Sono questi in sintesi alcuni dei dati principali dell’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Agcom, aggiornato al 30 giugno del 2020….

Internet Smart working, Dadone: “Almeno per il 50% del personale delle PA. Coniugare servizi e salute” di Flavio Fabbri Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione (PA) deve crescere, perché in questo momento storico di emergenza sanitaria è a tutti gli effetti uno strumento efficace in termini di distanziamento sociale. La ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ha firmato un nuovo decreto per…

Internet Lidia Leoni (CRS4) ‘Non basta un po’ di hardware per fare la smart city’ di Paolo Anastasio Parte il 27 ottobre fino al 20 novembre lo Smart City Tour di Huawei, un viaggio virtuale in sette tappe per condividere la filosofia del gruppo sulla trasformazione digitale delle nostre città. L’evento è stato preceduto oggi da un intervento sulle Smart City, in occasione del Huawei eco-Connect…

Telecoms No 5G, una quindicina di paesi Ue (Italia assente) chiede il pugno di ferro a Bruxelles di Paolo Anastasio Cresce in Europa l’opposizione di diversi governi nei confronti dei comitati ‘No 5G’ che un po’ dappertutto stanno creando problemi all’installazione dei nuovi impianti. Spinti da teorie complottiste e fake news, i ‘No 5G’ si stanno diffondendo un po’ a macchia d’olio in Europa. La scorsa settimana…

Internet Roma, tamponi drive-in: ecco la piattaforma per prenotare online di Luigi Garofalo È partita oggi la sperimentazione del Sistema di prenotazione online sviluppato da LAZIOcrea SpA per la Regione Lazio dei tamponi drive-in. Dalle ore 14:00 di oggi è possibile prenotare il tampone, da effettuare da domani in poi, in uno dei seguenti drive-in della Regione Lazio: Asl Roma 1:…

Internet Piano scuole, la gara per i servizi di connettività a banda ultralarga. Il documento di Flavio Fabbri Pubblicata la gara del ministero dello Sviluppo economico per la fornitura di connettività a banda ultralarga agli istituti scolastici di tutto il Paese. Il testo della gara L’importo base è di 273.918.374 milioni di euro e si compone di sette lotti così suddivisi: lotto 1 Liguria, Piemonte;…

Internet ‘Salute, Algoritmi e Intelligenza Artificiale’. Il 22 ottobre ore 15,00 il Fubinar di Redazione Key4biz L’utilizzo di tecnologie digitali nel campo della salute è in rapida espansione e riguarda un ampio spettro di attività, dall’organizzazione dei servizi sanitari fino al sostegno al personale medico a livello diagnostico e operativo. Leggi anche: ‘Teoria dei giochi e matching dei donatori nel trapianto…

Internet Mise, al via il Bando per la Digital Transformation delle Pmi. Come funziona di Sercam Advisory Il presente bando previsto dal Decreto direttoriale del 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti…

Internet Brand globali, primi cinque posti alle Big Tech: concentrano un terzo del valore dell’intera classifica di Flavio Fabbri Pubblicata la classifica mondiale dei 100 brand più importanti in termini di valore. La Best global brands 2020 che mette assieme tutti questi marchi che più di altri hanno registrato performance elevate durante gli ultimi 12 mesi. Caratteristica di questa edizione dell’indagine è il contesto di…

Telecoms App per il tracciamento dei contagi: funzioneranno anche in viaggio tra un Paese e l’altro dell’UE. Ok primo test Italia-Germania-Irlanda di Flavio Fabbri Complessivamente, le app mobili di Italia (Immuni), Germania (Corona-Warn-App) e Irlanda (Covid tracker), sviluppate per il tracciamento dei contati legati alla pandemia di Covid-19, sono state scaricate da più di 30 milioni di persone. Messe insieme, queste tre applicazioni di contact tracing…

Telecoms Deutsche Telekom, primi test con antenna volante nella stratosfera di Paolo Anastasio Deutsche Telekom ha sperimentato per la prima volta l’utilizzo di una stazione radiobase volante. L’obiettivo è aumentare la copertura mobile in aree remote, ma fra gli utilizzi possibili di una soluzione del genere ci sarebbe anche a copertura 5G senza l’obbligo di coprire il territorio con una rete…

Mappamondo AAPA assegna i premi 2020 anti pirateria audiovisiva di Redazione Key4biz L’Alleanza anti-pirateria audiovisiva (AAPA) ha annunciato i premi 2020 assegnati a un individuo o a un team del settore pubblico per un’iniziativa di successo per contrastare la pirateria audiovisiva. I vincitori sono la squadra guidata dal Procuratore Dott.ssa Valeria Sico, Sos. Proc. della Procura…

Who is who Roberto Amen di Redazione Key4biz Giornalista, Rai Laureato nel 1978 in Lettere moderne all’Università degli Studi di Genova. Dal 1983 è iscritto all’albo dei giornalisti professionisti e dal 1980 lavora per la Rai, ricoprendo incarichi di rilievo, quali conduttore di “TG2 Oretredici”, l’edizione del TG2 di maggiore ascolto e…