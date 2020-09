Dailyletter n. 3970 del 14 settembre 2020

Media Vivendi-Mediaset, segnali di disgelo. Le ipotesi sul tavolo di Paolo Anastasio Primi segnali di pace fra Vivendi e Mediaset, dopo la telefonata “cordiale” fra i rispettivi Ceo, il francese Arnaud de Puyfontaine e l’italianissimo Pier Silvio Berlusconi in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue che di fatto ha “scongelato” la quota del 19,9% del gruppo transalpino nel…

Internet Cloud. Enrico Cereda (IBM): ‘I dati dei clienti vanno protetti e non confusi con il proprio business’ di Raffaele Barberio Stamane appuntamento con Enrico Cereda, amministratore delegato di IBM Italia per parlare di innovazione, formazione e crescita economica del nostro Paese nel contesto della fase post emergenza da Covid-19. L’occasione è stata quella dei Digital Think Coffee, curati da Maurizio Decollanz nella cornice…

Internet Piero Angela in ologramma: “Con il 5G farei entrare il mondo in classe” di Luigi Garofalo Piero Angela a Milano al centro di un palco, ma lui era, fisicamente, a Roma. Quello che è comparso alla Triennale di Milano, per la manifestazione ‘Il Tempo delle donne’, era il suo ologramma in 3D, ad altissima risoluzione ed interattivo, “trasferito” su rete 5G Vodafone. …

Telecoms Rete unica, Calcagno (Fastweb) ‘Semplificazione della politica, ci saranno sempre più reti’ di Paolo Anastasio “La rete unica è una semplificazione della politica; in realtà continueranno a esserci più reti”. La pensa così Alberto Calcagno, dal 2010 alla guida di Fastweb che intervistato da Milano Finanza fornisce la sua lettura sul progetto Rete Unica (AccessCo) e si rivolge a Cdp e authority per chiedere che…

Internet Vetrya è anche Cloud, Tomassini: ‘Una scelta per rispondere alle esigenze delle imprese’ di Piero Boccellato Diventare leader nel segmento cloud computing, con un’offerta composta da servizi e prodotti in grado di coprire a 360° le esigenze di imprese e organizzazioni nazionali e multinazionali, con soluzioni infrastrutturali quali Communication, Collaboration, Iaas, Paas e Hybrid cloud. E’ questo il nuovo…

Internet Get Start with the IBM Cloud, domani 15 settembre il secondo appuntamento di Flavio Fabbri Si terrà domani martedì 15 settembre, alle ore 15:00, il secondo appuntamento con “Get Start with the IBM Cloud”, evento organizzato da IBM e CIONET dedicato alla creazione e allo sviluppo delle applicazioni in ambiente cloud IBM per sfruttare al meglio la modalità nativa del cloud. Registrati Il…

Internet Gaia-X, accordo fra OVHcloud e T-Systems su public cloud europeo di Redazione Key4biz OVHcloud e T-Systems hanno siglato un accordo per cooperare secondo i principi dell’iniziativa Gaia-X. La partnership, si legge nella nota, porterà alla creazione di un’offerta di public cloud sicuro per la Germania, la Francia e altri mercati europei, per affrontare tutti i settori sensibili alla…

Internet Appello di Facebook contro lo stop al trasferimento dati Ue-Usa di Paolo Anastasio Facebook ha presentato ricorso contro l’ordine del Garante privacy irlandese di bloccare il trasferimento d tutti i dati di cittadini europei negli Usa. Il social network sta cercando di ottenere una revisione dell’ordine, contestando il fatto che il Garante irlandese abbia annunciato il suo ordine…

Internet Supremazia quantistica, computer cinese “un milione di volte più veloce” di Sycamore di Google di Flavio Fabbri Il risultato è ancora in fase di valutazione, ma secondo quanto pubblicato dai quotidiani Anhui Daily, South China Morning Post e altre testate di informazione nazionale, il fisico cinese Pan Jianwei sarebbe riuscito a far lavorare un computer quantistico come nessun altro avrebbe fatto mai fino ad…

Cybersecurity Nel 2020 registrati 160 mila incidenti informatici globali di massimo livello, nel dark web anche i dati dei clienti delle aziende di cyber sicurezza di Flavio Fabbri Anche le aziende della cybersecurity hanno i loro grattacapi con la mancanza di attenzione “interna” alle minacce informatiche più diffuse e alle conseguenze più pesanti in termini di danni economici e dati sensibili rubati o persi. In un nuovo studio pubblicato da Immuniweb, dal titolo “Cybersecurity…

Internet Inquinamento rende Covid-19 più pericoloso per la salute. L’Ue propone taglio emissioni del 60% entro il 2030 di Flavio Fabbri Più un luogo, una città o un’intera area geografica soffre di inquinamento pesante dell’aria e dell’ambiente, più l’epidemia di Covid-19 trova terreno fertile per la sua diffusione. Abbiamo sentito più volte questo tipo di notizia e dagli Stati Uniti arriva l’ennesimo studio scientifico che prova a…

Media Sky TG24, accuratezza e imparzialità anche in podcast di Redazione Key4biz Aprirsi a nuovi linguaggi e pubblici, sempre con l’accuratezza e l’imparzialità di Sky TG24. Con questo spirito la testata all news di Sky produrrà dal 14 settembre 2020 un nuovo servizio di podcast. Non solo un semplice bulletin con le principali notizie del tg, saranno…

Internet Giuseppe Lasco (Poste italiane): “Formazione per il 97% dei dipendenti per continuare ad offrire servizi di qualità” di Redazione Key4biz Poste Italiane mette la persona al centro, facendone parte essenziale della strategia del business, come hanno dimostrato l’impegno e la presenza sul territorio nei mesi critici di lotta alla diffusione del Covid. È quanto ha assicurato il Condirettore Generale di Poste italiane Giuseppe Lasco,…

Cybersecurity Cybersecurity, accordo Yoroi-Nethesis per la sicurezza delle PMI di Redazione Key4biz Yoroi e Nethesis stringono un accordo con l’obiettivo ambizioso di permettere alle PMI di beneficiare dei sistemi di protezioni di cybersecurity avanzati sviluppati dalle due società che fino ad oggi erano alla portata solo di grandi aziende. Con questo accordo la “presenza in cloud” di Yomi e la…

Internet WeChat Tourism, Tencent e Neosperience insieme per rilanciare il turismo cinese in Italia di Neosperience Team Il turismo per il Bel Paese è sempre stato una miniera d’oro, anche se spesso è stato “maltrattato” e non valorizzato come avrebbe dovuto. Oggi è un mercato che vale il 13% del PIL nazionale, e dà lavoro a circa 4.2 milioni di persone: l’impatto del comparto sul prodotto interno lordo è – in percentuale…

Mappamondo Smartwatch, Vodafone e Disney insieme per un device dedicato ai bambini di Redazione Key4biz Vodafone e Disney annunciano oggi una collaborazione per realizzare uno smart watch di alta gamma per bambini, il cui lancio è previsto prima di Natale. L’orologio vanterà un hardware progettato dal team Smart Tech di Vodafone e di un software pensato da designer di fama mondiale di Vodafone e Disney….

Mappamondo Anitec-Assinform, Eleonora Faina nominata nuovo direttore generale di Redazione Key4biz Eleonora Faina è il nuovo Direttore Generale di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria delle imprese di Information & Communication Technology (ICT) e dell’elettronica di consumo operanti in Italia. 38 anni, laureata in scienze politiche, un Master of Science “Antitrust e Regolazione…

Mappamondo Il modello di Poste Italiane ispira Royal Mail di Redazione Key4biz Royal Mail copia il modello di Poste Italiane: la più importante azienda postale britannica ha deciso di non consegnare più le lettere il sabato, adottando una decisione che Poste ha attuato da quasi dieci anni. La scelta di Royal Mail, di certo accelerata dalla pandemia, sarà operativa nel Regno Unito…