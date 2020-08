Dailyletter n. 3950 del 17 agosto 2020

Internet Il piano per l’Italia digitale di Nicola Zingaretti è solo pieno di ‘buzzword’? di Luigi Garofalo È importante, ovviamente, sapere come il segretario del PD, Nicola Zingaretti,immagini l’Italia del presente e del futuro, ed è altrettanto interessante conoscere il “suo piano” per rendere il Paese più digitale e moderno. Ma, analizzando le poche occasioni in cui Zingaretti ha affrontato il tema del…