Dailyletter n. 3942 del 29 luglio 2020

Capire quello che sta succedendo nelle telecomunicazioni italiane è davvero difficile, sembra tutta una follia: basata sul nulla, ma capace di generare conseguenze catastrofiche per il sistema. Nel momento in cui l’Italia inizia a risalire la classifica europea per l’infrastruttura in fibra e si…

Il fondo infrastrutturale americano Kkr, da tempo in trattativa con Tim, avrebbe recapitato alla compagnia guidata da Luigi Gubitosi un’offerta vincolante per rilevare una quota di minoranza della sua rete secondaria (ribattezzata FiberCop), ovvero quella in rame e fibra che copre l’ultimo miglio…

Il 5G non soltanto darà il via a connessioni di gran lunga migliori, ma sarà la base tecnologica di una rivoluzione che investirà tutte le dimensioni della nostra vita. Ne ha parlato oggi Catherine Chen, Corporate Senior Vice President and Director of the Board di Huawei, nel suo intervento in occasione…

Il mercato audiovisivo italiano per l’home entertainment ha sviluppato complessivamente un giro di affari pari a 255,6 milioni di euro durante l’anno passato, secondo uno nuovo studio Gfk Italia per Univideo. Un dato in contrazione dell’11,5% su base annua, con un fatturato per la vendita di supporti…