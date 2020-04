Dailyletter n. 3867 del 7 aprile 2020

Internet Firmare documenti elettronici con SPID, ora si può. Anche l’autocertificazione Covid-19 di Prof. Avv. Alessandro del Ninno Studio Legale Tonucci & Partners Introduzione Solo qualche giorno fa, qui, su Key4Biz, chi scrive proponeva di superare le gravi criticità create da modelli di autocertificazione (che il Ministero dell’Interno e la Polizia di Stato vorrebbero validi esclusivamente in forma cartacea, proprio perché asseritamente l’unica…

Internet E dopo il Coronavirus? Una Protezione Civile Digitale di Donato A. Limone 1.Protezione civile e sanità: due modelli “scarsamente” innovativi e digitali Il Coronavirus ha “costretto” la Protezione civile a svolgere le proprie funzioni in situazioni totalmente diverse rispetto ad altri eventi critici come, per esempio, terremoti, alluvioni, ecc. Le funzioni di protezione…

Internet Decreto liquidità e le imprese del Nord che si agitano. Governo estende Golden Power a robotica e IA di Flavio Fabbri Tutti aspettavano le nuove indicazioni del Governo Conte su liquidità alle imprese e anche su possibili nuove scadenze delle misure di lockdown. Nel primo caso qualcosa è accaduto proprio ieri, per la seconda questione tutto rimane come prima. Pronti 400 miliardi di euro per effettuare una grande…

Internet Contact tracing, il Garante privacy Ue: “Sviluppare una sola app anti Covid-19 per tutta l’Europa” (Video) di Luigi Garofalo È inutile sviluppare un’applicazione anti Covid-19 in grado di tracciare gli spostamenti dei cittadini senza coinvolgere il Garante europeo per la protezione dei dati, oltre al Garante privacy nazionale. Molti Paesi dell’Unione europea, Italia compresa, stanno sviluppando l’app ‘miracolosa’…

Telecoms Elisabetta Ripa (Open Fiber): “La nostra fibra ottica in tutte le Regioni entro il 2022, solo Piemonte, Lombardia e Veneto nel 2023” di Luigi Garofalo Open Fiber indica il timing entro cui realizzerà in tutta Italia la sua rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the home), quella vera, ultraveloce e di ultima generazione. “Completeremo tutte le Regioni entro il 2022, a eccezione di Piemonte, Lombardia e Veneto, che saranno…

Telecoms 5G, da BMW a Bosch e Lufthansa. In Germania corsa alle frequenze per le reti private di Paolo Anastasio Case automobilistiche, aziende chimiche e altre imprese del mondo produttivo stanno facendo il necessario per creare le loro reti 5G private, allo scopo di saltare a pié pari i carrier Tlc, che al momento non hanno ancora realizzato i nuovi network del futuro per un uso di massa dei primi servizi…

Telecoms INWIT, l’ad Giovanni Ferigo ‘Copertura DAS gratuita in 18 ospedali’ di Paolo Anastasio “INWIT ha chiuso l’esercizio 2019 in linea con gli obiettivi prefissati – ha sottolineato l’Amministratore delegato, Giovanni Ferigo – Ora stiamo affrontando il 2020 che sarà un anno di cambiamenti, legati alla fusione con Vodafone Towers, ma anche di adattamenti all’emergenza con cui il Paese, il mondo…

Internet ‘Soldi alle PMI dalla Regione Lazio, come presentare domanda subito’. Intervista ad Alessandro Diano di Redazione Key4biz Siamo ancora in piena emergenza da Coronavirus, barricati nei nostri bunker domestici e con tutte le PMI, le attività industriali, commerciali e dei servizi quasi completamente ferme. Non a caso le preoccupazioni di tutti sono focalizzate già sul dopo e quando si ripartirà, speriamo da qui a…

Smart City Smart home, +20% per il mercato europeo. Nel 2024 attese 200 milioni di spedizioni, ma di mezzo c’è il Covid-19 di Flavio Fabbri Il mercato europeo delle smart home ha messo a segno un risultato più che soddisfacente nell’ultimo trimestre dell’anno passato, raggiungendo i 40 milioni di device venduti, per una crescita del +20,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il mercato smart home Complessivamente, secondo nuove…

Smart City Il Covid-19 costerà a New York fino a 6 miliardi di dollari di Flavio Fabbri Le grandi città degli Stati Uniti potrebbero pagare duramente l’epidemia di Coronavirus, non solo in termini di vite umane, ma anche di blocco delle attività economiche, indebitamento finanziario e mancate entrate fiscali. La città di New York, ad esempio, nel migliore degli scenari, potrebbe arrivare…

Telecoms Portabilità e Covid-19, l’Antitrust spagnolo fissa le regole ma gli operatori restano divisi di Paolo Anastasio La portabilità in Spagna in tempi di virus accende il dibattito fra istituzioni e operatori. Dopo un blocco totale deciso in un primo momento a causa dell’emergenza Covid-19, il 31 di marzo c’è stata una riapertura da parte del Governo e oggi le nuove regole sono state fissate dalla CNMC (Comision Nacional…

Internet Quando gli smart contract diventano troppo smart di Rosa Giovanna Barresi Smart contract: cosa sono Le discussioni sugli smart contract dovrebbero tenere conto che si tratta di uno strumento molto potente, ma di cui non sono ancora state valutate appieno le potenzialità. Anche la definizione che li descrive come moneta programmabile (programmable money) ha più il valore…

Internet La rivincita della realtà virtuale grazie al Coronavirus di Neosperience Team #restateacasa è il leitmotiv che da settimane istituzioni e cittadini ripetono ogni giorno. Sebbene sia una necessità inderogabile, pena una denuncia e la gogna sociale, molti continuano a “scappare” di casa, mettendo a rischio se stessi e gli altri. Eppure, anche in questo caso, la tecnologia può…

Internet Industria e servizi congelano 1.200 miliardi di fatturato. Due anni per tornare ai livelli di PIL pre-crisi in Italia di Flavio Fabbri Il mondo delle imprese e del lavoro è in stato di fermo o quasi, per via dei decreti del Governo Conte delle ultime settimane, ma in realtà le nuove stime fornite da Focus Censis/Confcooperative ci dicono molto altro, mentre i dati sul prodotto interno lordo (Pil) sono sempre più grigi. “Poco più…

Contributors Famiglia e affetti. La verifica della “base sicura” ai tempi del Coronavirus di Barbara Volpi I nostri legami affettivi vengono messi a dura prova oggi, in un momento storico in cui gli eventi ci costringono a guardarci in faccia, a condividere ogni momento delle nostre giornate senza la scusa del “non ho tempo”, “non torno a cena”, “dai bambini ci aspetta la lezione di nuoto, di canto, di…

Mappamondo Sky Sport 24 si reinventa al tempo del Covid-19. Calciomercato – L’Originale con Bonan e Di Marzio in versione home edition di Redazione Key4biz Sky Sport 24 sperimenta giorno per giorno nuovi format per fronteggiare l’emergenza Covid-19, che ha stravolto anche i palinsesti televisivi e il modo di fare Tv. Sul canale 200 tornano due grandi classici della programmazione di Sky Sport: Sky Calcio Club e Calciomercato – L’Originale. E da stasera,…