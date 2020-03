Dailyletter n. 3856 del 23 marzo 2020

Telecoms Il Governo ‘trascura’ le Tlc. La rete abbandonata a se stessa? di Paolo Anastasio Il Governo ‘trascura’ le telecomunicazioni nel DPCM approvato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che contiene la stretta ulteriore sulle attività essenziali che restano aperte per contrastare il virus. Nessuna esplicita citazione delle imprese e delle attività Tlc nel testo del decreto….

Internet Contact tracing, con una call il Governo prova a trovare la tecnologia anti Covid-19 di Luigi Garofalo Stuzzicato da alcune esperienze in altri Paesi del mondo, in particolare in Corea del Sud, il Governo prova a mettere in campo anche le tecnologie emergenti? (data analytics, intelligenza artificiale, chatbot e droni) per monitorare e contenere il contagio da coronavirus SARS-CoV-2. E lo fa…

Internet Le conseguenze geopolitiche della pandemia. Verso nuovi equilibri? di Alessio Frugiuele L’epidemia di coronavirus rappresenta non solo una tragedia umana e una crisi economica globale, ma un fattore di destabilizzazione che potrebbe mutare o accelerare il mutamento di alcuni assetti creatisi a partire dal dopoguerra. La pandemia interviene in un momento delicato. Negli ultimi anni,…

Internet Con Covid-19 si passa dai dispositivi touch a non touch? (Video) di Luigi Garofalo In questi giorni di pandemia causata dal virus SARS-CoV-2 come selezionate i pulsanti dei piani quando siete in ascensore? E quante volte al giorno pulite lo smartphone se siete costretti ad uscire di casa per andare al lavoro, per situazioni di necessità o per motivi di salute? In questo…

Internet IBM, al via il Consorzio dei super computer per combattere il Covid-19 di Piero Boccellato Più di 330 petaflop, 775.000 core di CPU, 34.000 GPU e altro ancora per aiutare i ricercatori di tutto il mondo a comprendere meglio il coronavirus, i suoi trattamenti e le sue potenziali cure. E’ questo l’obiettivo del COVID19 High Performance Computing Consortium, consorzio nato da IBM insieme…

Internet Decreto ‘Cura Italia’, tutte le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese di Sercam Advisory In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto “Cura Italia”, contenente misure economiche straordinarie di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica…

Media Fare presto nelle regioni a raccogliere e tracciare dati di Michele Mezza Solo la georeferenziazione dei contatti che ci sono stati può imbrigliare la pervasività del virus soprattutto se nelle prossime settimane si dovesse rallentare il controllo sulle quarantene. …

Internet Smog in calo in tutto il Centro Nord Italia per l’effetto covid-19 e ora arriva il freddo di Flavio Fabbri L’esplosione di covid-19 in Italia ha determinato non solo un’emergenza sanitaria senza precedenti, ma anche il blocco del traffico e di molte delle principali attività produttive. Questo è accaduto un po’ ovunque, ma in particolare al Nord. Il primo risultato di queste misure è stato il…

Internet LepidaID: da oggi identificazione da remoto per ottenere le credenziali SPID di Flavio Fabbri Evitare ogni spostamento dalla propria abitazione, se non per motivi eccezionali previsti per legge, rimane una dei principi guida stabilità da autorità istituzionali e sanitarie per cercare di fermare l’avanzata del coronavirus nel nostro Paese. In Emilia Romagna , a partire da oggi, è possibile…

Media La comunicazione dell’emergenza Covid-19. Manca una cabina di regia dell’informazione istituzionale di Angelo Zaccone Teodosi Sbagliare è umano, perseverare diabolico: dopo la prima grande gaffe comunicazionale commessa dal Governo il 4 marzo 2020, allorquando, nell’economia dell’allarme Covid-19, iniziò a circolare la notizia della possibile chiusura delle scuole, notizia trapelata poi smentita poi ri-affermata… (vedi “Key4biz”…

Internet Vetrya, full smart working per continuare l’operatività aziendale di Redazione Key4biz Vetrya manterrà la propria regolare operatività anche a seguito delle ultime disposizioni da parte del Governo, grazie al piano di full smart working già avviato per tutte le sedi, in Italia e all’estero. Il Gruppo, guidato da Luca Tomassini, Presidente e Amministrato Delegato ha infatti già deciso…

Cybersecurity Coronavirus, non aprire quel messaggio è phishing di Paolo Anastasio In tempi di virus non si ferma l’attività criminale di phishing, che anzi si avvale dell’allarme per trarre in inganno e truffare sprovveduti navigatori che abboccano all’amo. La Polizia Postale sta avvertendo la rete di non aprire per nessun motivo il file CoronaVirusSafetyMeasures.pdf. Si tratta di…

Internet Acqua, coronavirus incrementa i consumi in Italia del 50% di Flavio Fabbri Nel nostro Paese, a causa dell’epidemia di coronavirus, i consumi di acqua potabile da parte delle utenze domestiche sono aumentati di oltre il 50% nelle ultime settimane. È quanto fa sapere l’Enea in un documento, di cui si parla in una nota Ansa, relativo agli effetti del virus e della quarantena…

Cybersecurity Covid-19 e cybercrime, perché i Criminal Hacker seguono la diffusione del contagio? di Pierguido Iezzi Non è una breaking news, con il diffondersi dell’epidemia di coronavirus in tutto il mondo, è stato osservato un picco mai visto prima di attività da parte dei Criminal Hacker, immediatamente pronti a utilizzare l’incertezza e il bisogno di risposte delle persone per il portare a termine le campagne…

Internet Coronavirus, il servizio e-Care di Lepida in aiuto di migliaia di anziani a Bologna di Flavio Fabbri La Città di Bologna conta oltre 97 mila persone (su 390 mila residenti) con più di 65 anni di età. Considerando i dati attuali relativi alla mortalità del coronavirus, un bolognese su quattro è esposto a gravi rischi per la propria salute. Per far fronte a quella che è stata giustamente definita…

Contributors Cos’è e come funziona il build-to-rent: la casa ‘as a service’ di Angelica Donati Il build-to-rent (BTR) è un tema caldo nell’ambiente immobiliare, che sta segnando un cambiamento profondo nei modelli del business Real Estate. Nel Regno Unito, soprattutto, sono sempre più numerosi i progetti che vengono ideati seguendo questo modello, incentrato sull’idea che il settore abitativo…

Energia Maltempo sull’Italia, regioni centromeridionali nel mirino di pioggia e neve a quote basse di Centro Meteo Italiano NordTempo sostanzialmente stabile e asciutto su tutti i settori salvo locali piogge sulla bassa Romagna, neve sull’Appennino a confine con le Marche oltre i 100-200 metri. CentroMolte nubi sui settori adriatici, con nevicate fin quasi verso le pianure, pioggia o episodi di precipitazione mista a…

Mappamondo Vodafone: “Più Giga in roaming in UE senza limiti né costi aggiuntivi fino a 3 aprile” di Redazione Key4biz Per consentire agli italiani bloccati all’estero di rimanere in contatto con i propri cari in questa situazione di emergenza, Vodafone Italia rende disponibili tutti i Giga della loro offerta nazionale anche nei paesi dell’Unione Europea, senza le limitazioni previste dalla regolamentazione UE né costi…