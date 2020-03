Dailyletter n. 3852 del 17 marzo 2020

Il Garante privacy non frena a priori la possibilità, qualora il Governo e il Parlamento volessero approvare una norma, di consentire a determinate autorità di utilizzare la tecnologia per tracciare e geolocalizzare le persone positive al Covid-19 con l’obiettivo di impedirne gli spostamenti e di…

Internet Renzi (in video), Morelli e Burioni: “Tracciare i contagiati con i telefonini”. Ma le norme privacy lo permettono? di Luigi Garofalo La privacy o la vita? In questi termini sta nascendo, in queste ore, un acceso dibattito tra chi propone al Governo l’utilizzo della tecnologia per tracciare e geolocalizzare i positivi al Covid-19 con l’obiettivo di impedirne gli spostamenti e chi, invece, sostiene che l’emergenza non deve essere l’alibi…