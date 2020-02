Dailyletter n. 3830 del 14 febbraio 2020

Internet Piano Sud 2030, oltre 120 miliardi di euro per il Mezzogiorno frontiera dell’innovazione di Flavio Fabbri Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato il “Piano per il Sud 2030” presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘F. Severi’ di Gioia Tauro. Assieme al Premier, c’erano anche il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Il…

Media Violato contratto di servizio e pricing pubblicitario, Agcom multa la Rai per 1,5 milioni di Redazione Key4biz Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha accertato, con due diverse delibere, alcune violazioni degli obblighi di contratto di servizio da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Lo scrive Agcom in una nota. In particolare, l’Autorità, a seguito…

Telecoms Ripa (Open Fiber) ‘2020 anno cruciale, sulla fibra servono scelte coraggiose’ di Paolo Anastasio Una rete pubblica in fibra a prova di futuro è “orgoglio per l’Italia”. E questo è il momento per avere da parte della politica scelte coraggiose e lungimiranti. Lo ha detto Elisabetta Ripa, amministratrice delegata di Open Fiber, in un intervento su DigitEconomy.24. 2020 anno cruciale Il 2020,…

Media Ibarra (Sky Italia) ‘Debutto nella banda ultralarga nel primo semestre 2020’ di Paolo Anastasio Il debutto di Sky Italia nel mercato della telefonia fissa e della banda ultralarga avverrà “nel primo semestre del 2020”, grazie all’accordo con Open Fiber. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sky Italia Maximo Ibarra in un’intervista con DigitEconomy.24. Un debutto, quello di Sky nella banda…

Telecoms 5G, Huawei pronta a produrre apparecchiature direttamente in Europa di Paolo Anastasio Huawei vuole cominciare a produrre le sue apparecchiature 5G direttamente in Europa per il mercato europeo. Lo ha detto Abraham Liu, rappresentante a Bruxelles di Huawei presso le istituzioni della Ue, all’agenzia cinese Xinhua. La decisone di Huawei dipende dai profondi rapporti industriali e dalla…

Telecoms Gli Oscar 2020 snobbano Netflix, ma i numeri sono dalla sua parte di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Oscar amari per Netflix: le uniche due statuette portate a casa dal colosso della tv streaming sono state quella per la miglior attrice non protagonista, andata all’immensa Laura Dern di Marriage Story, e quella per il miglior documentario, appannaggio di American Factory, la storia di una fabbrica…

Internet Digital audience. 41,6 milioni di italiani online, l’81% naviga da smartphone di Paolo Anastasio Audiweb ha distribuito il nastro di pianificazione, Audiweb Database, con i dati della fruizione di internet (total digital audience) del mese di dicembre 2019, prodotto con la nuova metodologia Audiweb 2.0. La total digital audience in media nel 2019: dati di sintesi La total digital audience…

Internet Elettrificazione, così si ridurranno del 60% le emissioni di gas serra entro il 2050 di Flavio Fabbri In questi giorni miti di febbraio, nel bel mezzo di un inverno che in Europa e in Italia non è mai arrivato, abbiamo segnato un record poco invidiabile, in termini di emissioni a livello mondiale, con lo sfondamento del tetto delle 416 parti per milione di CO2 (diossido di carbonio). Un dato che…

Cybersecurity CyberChallenge.IT, via ai test di ammissione in 28 istituti italiani di Piero Boccellato Il 17 febbraio in tutta Italia si terranno i test di ammissione a CyberChallenge.IT, il programma nazionale di formazione per i giovani hacker etici del futuro. Cos’è CyberChallenge.IT CyberChallenge.IT è l’iniziativa a livello europeo nella quale il mondo accademico e le scuole coinvolgono in…

Internet IA, big data e neurotech: il marketing cambia pelle, “full digital” nel 2030 di Flavio Fabbri Ci sono lavori che scompaiono e altri che nascono. La storia dell’economia mondiale passa per quella delle professioni, delle tecniche e delle tecnologie. Il marketing moderno nasce a metà del XX secolo ad opera dell’economista italiano Giancarlo Pallavicini e i suoi studi sulle ricerche di mercato, poi…

Internet La subscription economy, il futuro è il noleggio a 360° di Neosperience Team Viviamo nell’epoca della Subscription Economy. È già da alcuni anni che il concetto di proprietà privata è cambiato. Oggi i giovani non sono più attratti dalla prospettiva di acquistare beni di proprietà. Millennials, Generazione Z e subscription economy La causa principale si può individuare…

Telecoms Xiaomi Mi Note 10: forti sconti e ottime promozioni in Italia di Silvio Spina SosTariffe.it Il 2020 verrà ricordato nel settore della tecnologia come l’anno senza il Mobile World Congress di Barcellona: l’attesissima fiera, infatti, è stata annullata, dopo le numerose defezioni da parte delle aziende partecipanti, causate dall’incertezza a livello internazionale innescata dal Coronavirus. Per…

Energia Offerte biorarie per l’energia elettrica, ecco perché non convengono più di Davide Raia SosTariffe.it Sono tantissime le famiglie italiane che hanno scelto una tariffa bioraria per la propria fornitura di energia elettrica con l’obiettivo di risparmiare andando a concentrare i propri consumi nelle ore serali e nei week end. Questo tipo di tariffe sono ancora oggi tra le più richieste per via della…

Mappamondo La FUB porta MisuraInternet in Basilicata di Redazione Key4biz La Fondazione Ugo Bordoni allestirà nell’hub di San Rocco il punto di misura dei valori statistici comparativi della qualità del servizio internet in tutto il territorio della Basilicata. Da oggi anche i cittadini lucani avranno a disposizione MisuraInternet per verificare la qualità delle connessioni…

Mappamondo Gestione e sicurezza dei dati pubblici: le società in house pronte con le proprie infrastrutture di Redazione Key4biz “Una governance nazionale dell’innovazione più chiara e più stabile è quanto auspicato in questi anni dal nostro comparto. Per attuarla occorre fare massima attenzione alla collaborazione con i territori, valorizzando le esperienze di eccellenza e le competenze maturate”. Questo il commento del…

Bibliotech Come internet sta uccidendo la democrazia. Populismo digitale di Redazione Key4biz Anomalia passeggera o irrimediabile mutazione genetica? Con la passione di chi ha a cuore la cosa pubblica, e le competenze del giurista, Mauro Barberis mostra il cortocircuito populista che sovverte le regole minime della democrazia. Il populismo è sempre stato la pecora nera del gregge democratico….