Dailyletter n. 3808 del 15 gennaio 2020

Internet Garante Privacy e Agcom, il 18 febbraio si vota alla Camera di Luigi Garofalo La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha, finalmente, deciso quando la Camera voterà i componenti di propria competenza dell’Agcom e del Garante per la protezione dei dati personali: il 18 febbraio. Il 6 febbraio, invece, al Senato si terranno l’elezione degli altri 2 componenti del collegio…

Telecoms Osservatorio Agcom, linee in rame sotto il 50% degli accessi da rete fissa di Paolo Anastasio Per la prima volta a fine settembre 2019 le linee in rame in Italia scendono sotto al 50% delle linee a banda larga fissa del paese. E’ questo uno dei dati salienti che emergono dall’Osservatorio trimestrale sulle Comunicazioni dell’Agcom, pubblicato oggi secondo cui a fine settembre gli accessi…

Internet Trump contro Apple: ‘Sblocchi gli iPhone dei criminali’. Ma Cupertino dice ancora no di Luigi Garofalo Donald Trump si è scagliato contro Apple, rea, secondo il presidente degli Stati Uniti, di non fornire le backdoor (le stesse che contesta a Huawei) per accedere ai due iPhone di Mohammed Saeed Alshamrani, che, il 6 dicembre scorso, ha ucciso tre marinai e ferito altri otto, prima di essere a sua volta…

Internet Telemarketing, verso lo stop alle chiamate indesiderate sui cellulari di Luigi Garofalo Anche gli utenti dei cellulari potranno chiedere lo stop delle telefonate di marketing indesiderate. Lo prevede un regolamento della Presidenza del Consiglio e del ministero dello Sviluppo economico (MiSe), che dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri di venerdì per l’esame preliminare, scrive il…

Internet Innovation manager, dal Mise altri 46 milioni di euro per i voucher di Redazione Key4biz Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto che aumenta la dotazione finanziaria di circa 46 milioni di euro per i voucher per consulenza in innovazione a favore di micro, PMI e reti di imprese. Il provvedimento è stato adottato per assegnare le risorse alle 1.784…

Media Cinema, incassi in lieve crescita ma i film italiani perdono ancora quota di Angelo Zaccone Teodosi Mentre la Rai si agita e contorce nelle proprie contraddizioni interne (il consiglio di amministrazione di ieri ha sbloccato un “pacchetto” di nomine, ma la situazione appare assai confusa e conferma le incertezze del “timoniere”, l’Ad Fabrizio Salini), l’industria cinematografica nazionale sembra…

Smart City Smog in città, tutta colpa delle auto? Forse il nemico ce lo abbiamo in casa di Flavio Fabbri Il 2020 è partito con l’emergenza smog in quasi tutte le grandi e medie città italiane. Lo confermano i dati provenienti dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente e dalle centraline delle diverse Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa). Da un punto di vista storico, niente…

Cybersecurity Cybersecurity, Enisa: ‘la condivisione delle informazioni è la chiave contro le vulnerabilità’ di Piero Boccellato La condivisione delle informazioni sulle vulnerabilità consente di prendere decisioni adeguate per valutare i rischi legati alla sicurezza informatica. Lo dice l’Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e dell’informazione (Enisa) nel report pubblicato ieri “The State of Cybersecurity…

Telecoms Smartphone usati, mercato +13% all’anno a 67 miliardi di dollari nel 2023 di Paolo Anastasio Secondo stime di IDC, le vendite globali d smartphone usati ha raggiunto quota 206,7 milioni nel 2019, in aumento del 17,6% rispetto ai 175,8 milioni del 2018. Secondo IDC, le vendite di smartphone usati salirà a 332,9 milioni di unità nel 2023, per un valore globale di 67 miliardi di dollari, con una…

Smart City Campioni digitali urbani, selezionate 21 città europee. Spicca l’assenza delle italiane di Flavio Fabbri Mettere le persone al centro della trasformazione digitale delle città. Questo il senso del nuovo programma di sviluppo urbano “digital oriented” che vede la partecipazione di 21 città europee. Ognuna di esse avrà modo di innovare e procedere sulla strada della trasformazione in chiave smart city, partendo…

Internet Le challenge online degli adolescenti, le vere sfide del digitale di Barbara Volpi Gli adolescenti amano le sfide, la competizione, i giochi anche privi di senso che verranno ricordati da grandi quando la memoria ci riproporrà flash di evasioni giovanili che coglieremo da una parte, con un sorriso nostalgico e, dall’altra con la perplessità del “che rischio che abbiamo corso”. Il…

Internet Rinnovabili in crescita, quando “energia pulita” significa nuovi posti di lavoro di Flavio Fabbri In Italia, le Fonti energetiche rinnovabili (Fer) hanno raggiunto i 771 MW di capacità, il 49% in più rispetto al 2018. Il dato è stato diffuso dall’Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili ed è relativo alle nuove installazioni di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, nel periodo che va da gennaio…

Internet Lepida, la piattaforma di Accesso Unitario ai servizi per le imprese conta 314 Comuni di Redazione Key4biz La piattaforma di Accesso Unitario ai servizi per le imprese conta oggi 314 Comuni utilizzatori sui 328 della Regione Emilia Romagna, e tra questi anche il Comune di Bologna che, dal 18 novembre, vede la presentazione delle pratiche SUAP tramite la piattaforma regionale realizzata e gestita da Lepida….

Mappamondo Il Mise autorizza 6 Accordi per l’innovazione di Redazione Key4biz Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato i decreti che autorizzano 6 accordi per l’innovazione tra il ministero dello Sviluppo economico (Mise) e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Sicilia. L’obiettivo è quello di favorire la competitività del territorio…

Mappamondo Pubblicità ingannevole, l’Antitrust multa Eni per la campagna Eni Diesel+ di Redazione Key4biz L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 5 milioni di euro alla società Eni S.p.A. per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli utilizzati nella campagna promozionale che ha riguardato il carburante Eni Diesel+, sia relativamente…

Mappamondo TIK TOK, audience triplicata in tre mesi di Paolo Anastasio TIK TOK, il social media cinese più frequentato dai teen ager, da settembre a novembre 2019 triplica la propria audience passando da 2,1 milioni di utenti unici a 6,4 milioni facendo segnare un incremento del +202% che rappresenta la più alta crescita nel panorama internet italiano (Popolazione On-Line…

Games Il mercato del mobile gaming supererà i 100 miliardi di dollari nel 2020 di Redazione Eurogamer.it Il mercato del mobile gaming è cresciuto nuovamente nel 2019 e, secondo le proiezioni di App Annie, supererà i 100 miliardi di dollari di ricavi nel 2020. Secondo il resoconto State of Mobile 2020, la spesa dei giocatori su mobile ha raggiunto i 90 miliardi di dollari nel 2019, il 56% delle vendite…