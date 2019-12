Dailyletter n. 3798 del 18 dicembre 2019

Media Avvocato generale Corte Ue: norma italiana vs scalata di Vivendi a Mediaset contraria a diritto Ue di Paolo Anastasio L’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue boccia lo stop deciso a suo tempo dall’Agcom alla scalata di Vivendi a Mediaset, dopo la mancata acquisizione di Premium. Secondo l’avvocato generale, la decisione dell’Authority è stata sproporzionata rispetto alla sua finalità di tutela del pluralismo…

Internet Dadone: “Un’agenda del Governo per la semplificazione della Pa” di Luigi Garofalo Un’efficace fase di semplificazione, snellimento e innovazione normativa e amministrativa per la trasformazione digitale della Pa. Questo è il piano illustrato da Fabiana Dadone, ministra della Pubblica amministrazione, in audizione in commissione per la Semplificazione. “È mia intenzione predisporre…

Internet Batterie, cobalto e sfruttamento del lavoro: class action contro Google, Apple e Microsoft di Flavio Fabbri Tutti vorremmo poter guidare un’auto elettrica per non inquinare, o comunque per inquinare molto meno di quanto facciamo ora. Le batterie che servono ad alimentare i veicoli a motore elettrico, però, hanno bisogno di materiali considerati rari e preziosi, perché scarsi, per la loro costruzione. Gli…

Internet Italiani e digitale: competenze basse per il 41% dei cittadini, ma cresce l’accesso a internet di Flavio Fabbri L’italiano conferma la sua vocazione alla navigazione, anche su internet. Secondo il nuovo Report “Cittadini e ICT” pubblicato stamattina dall’Istat, quest’anno quasi 39 milioni di persone hanno navigato almeno una volta in rete nell’arco di tre mesi, con un aumento di 812 mila utenti su base annua…

Internet 5G Italy 2020, come vorreste la prossima edizione? di Nicola Blefari Melazzi, il Direttore del CNIT (www.cnit.it) Cari relatori e partecipanti a 5GItaly 2019, vorrei ringraziare, attraverso le pagine di Key4biz e a nome del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, http://www.cnit.it), tutti coloro che sono intervenuti e che hanno partecipato alla Conferenza “5G Italy –The Global…

Internet 5G Italy 2019, il corto della seconda edizione di Luigi Garofalo Il corto della seconda edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si è tenuta il 3-4 e 5 dicembre 2019 all’Auditorium del CNR, con il meglio delle videointerviste e i momenti salienti della Conferenza. …

Media FAPAV annuncia due nuovi associati, Lega Serie A e Netflix di Redazione Key4biz Nuovi ingressi in FAPAV, bilancio delle attività condotte nel 2019 e piano strategico per il prossimo anno: si è tenuta in data odierna l’Assemblea della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. Due i nuovi Associati, Lega Serie A e Netflix, che con il loro ingresso…

Internet Contratti telefonici più chiari grazie a nuove norme Ue (Ma dall’anno prossimo) di Luigi Garofalo Sottoscrivere un contratto telefonico in tutta Europa sarà più facile e chiaro. Ma bisogna aspettare un anno. Infatti dal 21 dicembre 2020 gli operatori dei servizi di telefonia, messaggistica e internet saranno obbligati a fornire una breve sintesi del contratto ai futuri clienti prima che questi ultimi…

Internet Brevetti+, il contributo per sostenere la capacità innovativa delle PMI di Sercam Advisory L’intervento denominato Brevetti+ mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. Soggetti beneficiari Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche…

Internet Cellular IoT, previste 2,3 miliardi di connessioni nel 2025 di Paolo Anastasio Le connessioni cellulari IoT raggiungeranno quota 2,3 miliardi nel 2025, e per allora un terzo del totale saranno connessioni 5G. Lo prevede la società di analisi Strategy Analytics, precisando che ad oggi il mercato è dominato da connessioni 2G e 4G con una quota congiunta del 79% delle connessioni…

Internet ZION, il backbone ottico di Open Fiber raggiunge la velocità di 600G di Redazione Key4biz La dorsale in fibra ZION di Open Fiber ha superato brillantemente il test dei 600 Gigabit per secondo (Gbps). Il nuovo risultato raggiunto sulla propria dorsale di trasporto nazionale per un collegamento ottico di lunga distanza, si aggiunge a quello registrato lo scorso anno sui 400Gbps e ancora prima…

Internet Robot, mercato globale in crescita dell’11% nel 2020: uno su due sarà venduto in Cina di Flavio Fabbri La robotica ci affascina da sempre, ma allo stesso tempo ci preoccupa. Quando pensiamo alle macchine, da un lato siamo certi che saranno degli ottimi collaboratori, sia a lavoro, sia a casa, dall’altro ne temiamo la diffusione e la crescita, perché potrebbero sostituirci in molti compiti, rendendoci…

Media Emergenza Inpgi. Più dei conti preoccupa la cecità del mondo della comunicazione di Michele Mezza Si salva l’Inpgi se non si parte dall’Inpgi, ma da una visione complessiva e innovativa dell’ecosistema dell’informazione che oggi è solo algoritmi. …

Mappamondo ZTE e WindTre celebrano la fine del progetto della “Super Rete” di Luigi Garofalo Sperimentazione 5G di assoluto livello ed eccellente performance nel consolidamento della Super Rete di Wind Tre. Con questi due riconoscimenti Zte Italia ha chiuso un 2019 positivo, che ha registrato un significativo aumento del proprio fatturato con una serie di soluzioni tecnologiche distintive e…

Games EA e Respawn annunciano l’Apex Legends Global Series di Redazione Eurogamer.it EA e Respawn hanno annunciato l’Apex Legends Global Series, la prima competizione eSport internazionale di Apex Legends. La competizione metterà in palio un montepremi di oltre 3 milioni di dollari, contesi tra giocatori di oltre 60 paesi. Le registrazioni avranno inizio il 25 gennaio 2020 e il…