Dailyletter n. 3791 del 9 dicembre 2019

Internet Garante Privacy da 4 a 5 membri? Regole cambiate in corsa per una poltrona in più di Paolo Anastasio Fa discutere l’emendamento a firma dei senatori Rossella Accòto (M5S) e Dario Stefàno (PD), relatori della legge di bilancio, che propone di portare da 4 a 5 i componenti del Garante Privacy, lasciando la nomina del presidente al Presidente della Repubblica, previa delibera del Cdm . Una proposta…

Media Mediaset-Vivendi, decisione rimandata su Mfe ma si tratta ancora di Paolo Anastasio Manca ancora un verdetto sulla questione Media For Europe, ma le due parti in commedia, le rivali Mediaset e Vivendi, continuano a trattare sotto traccia in attesa di presentarsi finalmente dal giudice. Elena Riva Crugnola, il magistrato che deve decidere sul ricorso d’urgenza presentato dai francesi…

Internet Morelli (pres. Comm. Tlc): “5G, alcuni sindaci preoccupati perché manca una corretta informazione” di Luigi Garofalo “Alcuni sindaci hanno ragione ad essere preoccupati, perché manca una corretta informazione a livello nazionale e locale sui vantaggi del 5G”, così nella videointervista Alessandro Morelli (Lega), Presidente, Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni, Camera dei Deputati, in occasione di “5G…

Internet Pietro Pacini (CSI Piemonte): “Con il 5G servizi cloud in real time per la PA” di Luigi Garofalo La videointervista a Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte, in occasione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it) e organizzato da Supercom…

Internet Gino Carrozzo (Nextworks): “Il 5G può diventare un business per una PMI” di Luigi Garofalo La videointervista a Gino Carrozzo, Deputy Head of R&D di Nextworks, in occasione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it) e organizzato…

Internet Pechino vuole eliminare tutta la tecnologia made in Usa dagli uffici pubblici di Paolo Anastasio Pechino sostituirà con prodotti cinesi un totale di 20 milioni di computer, ma potrebbero arrivare a 30 milioni, di produzione straniera all’interno delle sue agenzie governative e di altri uffici pubblici. Il chiaro obiettivo di questo piano triennale, che rientra nel quadro della legge sulla…

Internet Batterie per la mobilità pulita, ok a progetto Ue da 3,2 miliardi in 10 anni. Dentro anche l’Italia di Flavio Fabbri C’è il via libera della Commission europea alla promozione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dell’elettrificazione con le batterie di nuova generazione. I sette Paesi che fanno parte dell’Ipcei (Important Projects of Common European Interest) con finalità di decarbonizzazione…

Internet Dall’IoT all’intelligenza artificiale, l’Ue investe 280 milioni di euro in Pmi e startup innovative di Flavio Fabbri L’Unione europea (Ue) non vuole rinunciare alla corsa alla leadership nei mercati globali delle tecnologie emergenti. Un obiettivo raggiungibile solo investendo in ricerca, sviluppo e innovazione, supportando le imprese di ogni ordine di grandezza, perché l’ambiente commerciale mondiale è in rapida…

Internet Luigi Lusuriello (ENI): “Il fattore umano al centro del 5G” di Luigi Garofalo La videointervista a Luigi Lusuriello, Chief Digital Office di ENI, in occasione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it) e organizzato da Supercom…

Internet I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale: luci, ombre e opportunità sulla figura del DPO di Pietro Calorio, Avvocato in Torino e consulente in materia di informatica giudiziaria e privacy Pubblichiamo il testo dell’intervento tenuto da Pietro Calorio, Avvocato in Torino e consulente in materia di informatica giudiziaria e privacy, con incarichi come DPO nel settore pubblico e privato, al convegno “I Dati tra Sovranità Digitale e Interesse Nazionale. Le Persone, le Pubbliche Amministrazioni…

Internet La blockchain è un ecosistema o una biosfera? L’esempio delle dApp di Rosa Giovanna Barresi Le dApp ed il loro ecosistema Cosa é una dApp? Gli smartphone ci hanno insegnato ad usare le App: si tratta di programmi che ospitiamo sul nostro cellulare, che si connettono ad Internet per fornirci dei servizi più o meno utili come ricevere e-mail o postare foto di gattini. Anche le dApp necessitano…

Cybersecurity Antivirus contro uTorrent, è una minaccia alla sicurezza informatica dei device di Flavio Fabbri Uno dei più celebri client torrent al mondo, uTorrent, è finito nel mirino di un gran numero di programmi antivirus in tutto il mondo. Leggera e facile da utilizzare come applicazione (non serve neanche installarla), il client in questione è stato acquistato da BitTorrent, altra celebre piattaforma…

Media Editoria italiana, è boom di ebook self e audiolibri di Flavio Fabbri Il mercato del libro italiano è in buona salute, con un fatturato di 3,17 miliardi di euro nel 2018, in crescita del 2,1% rispetto all’anno precedente, consolidando il risultato del 2017 (+4,5%). Sono i nuovi dati dell’Associazione italiana editori (Aie) contenuti nel “Rapporto sullo stato dell’editoria…

Internet La tutela della scrittura a mano nell’era digitale di Barbara Volpi Uno degli effetti “rimbalzo” dello tsunami virtuale, come mi piace rappresentare l’avanzamento digitale sulle nostre vite, è stato quello di trasformare la nostra capacità di scrittura e di conseguenza di lettura generando un nuovo assioma della comunicazione in cui domina l’interpretazione soggettiva…

Internet Architettura dell’informazione, web design, user experience: qual è la differenza? di Andrea Boscaro – The Vortex Chi si trova a dover progettare siti web (ebbene sì, ci sono ancora i siti web, ai tempi dei social media e degli instant messenger), sente spesso pronunciare questi tre termini senza necessariamente coglierne le differenze e, in qualche caso, non avendo chiaro le professionalità che vi sono…

Mappamondo Giuseppe Busia alla guida della nuova commissione di controllo sui grandi sistemi informativi Ue di Redazione Key4biz Il controllo sul trattamento dei dati svolto nell’ambito dei grandi sistemi informativi dell’Ue ed effettuato da organismi, uffici e agenzie europei sarà gradualmente trasferito a una nuova struttura. La nuova Commissione di Controllo Coordinato, questa la sua denominazione, rafforzerà la cooperazione…

Mappamondo Piano BUL: effettuati i collaudati nei primi comuni dell’Emilia Romagna di Redazione Key4biz Sono iniziati i collaudi nei comuni della Regione Emilia Romagna relativi alle attività in carico al Concessionario Open Fiber. È stato completato il collaudo positivo del comune di Borgo Tossignano e, durante il mese di novembre, sono stati effettuati i collaudi nel Comune di Galliera e il collaudo…