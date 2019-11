Dailyletter n. 3784 del 28 novembre 2019

Internet Google, Facebook, Amazon&Co. 636 milioni di euro non versati in Italia di Luigi Garofalo Se il Governo con la digital tax, che dovrebbe scattare da gennaio, si attende 700 milioni di euro l’anno, allora l’elusione dei giganti del web in Italia è di 636 milioni di euro. Facile calcolarla, prendendo in considerazione i soli 64 milioni di euro pagati l’anno scorso da 15 OTT, secondo i dati…

Internet Garante Privacy e Agcom, Fico propone a Casellati voto in Parlamento il 17 o il 18 dicembre di Paolo Anastasio Chiudere entro Natale la nomina dei nuovi collegi delle autorità indipendenti di riferimento del mondo del digitale e dei media, vale a dire Garante Privacy e Agcom (Autorità delle garanzie nelle comunicazioni) che operano in regime di proroga fino al 31 dicembre rispettivamente dal 19 giugno e dal…

Internet Sul sito della Polizia di Stato l’informativa privacy ferma al 2003 di Mara Mucci (già parlamentare nella XVII leg, segretario generale Anorc Professioni) e avv. Enrico Pelino (esperto di privacy, componente del Coordinamento di ANORC Privacy) – componenti del Presidio territoriale ANORC Emilia-Romagna Osservatorio sulla protezione dei dati – rubrica a cura di ANORC Privacy L’Italia alle porte del 2020 è ancora quella delle oltre 100.000 leggi stratificate e poco chiare. Alcune abrogate tacitamente, altre perfino inattuate. Poi ci sono i testi unici e le disposizioni europee. E se in ambito…

Internet Il diritto ad essere “opachi all’algoritmo”. Ecco perché noi non siamo i nostri dati di Federico Cabitza, Professore di Sistemi Informativi e Interazione Uomo-Macchina – Università degli Studi di Milano-Bicocca Pubblichiamo il testo dell’intervento tenuto da Federico Cabitza, professore di Sistemi Informativi e Interazione Uomo-Macchina – Università degli Studi di Milano-Bicocca, al convegno “I Dati tra Sovranità Digitale e Interesse Nazionale. Le Persone, le Pubbliche Amministrazioni e le I…

Telecoms 5G, banda 3.4-3.6 Ghz: il Tar conferma la proroga ma rivede il prezzo di Paolo Anastasio La proroga di sei anni delle licenze d’uso delle frequenze 3.4-3.6 Ghz al 2029 concessa dall’Agcom e dal Mise è legittima, ma il prezzo del contributo annuo per il loro utilizzo – peraltro allargato al nuovo standard 5G dal “vecchio” Wimax cui erano state originariamente concesse – dovrebbe essere rivisto…

Telecoms Industry Tlc, c’è ‘un problema Italia’? Trend finanziario insostenibile per le telco (seconda parte) di Paolo Anastasio Nel periodo 2012-2018 gli operatori Tlc hanno perso circa 7 miliardi di ricavi, a fronte di un aumento del traffico dati quintuplicato su rete fissa e decuplicato su rete mobile. In particolare, il mercato del mobile ha perso circa 900 milioni di euro nel 2018. Crollo del costo dei dati I ricavi…

Telecoms 5G, Sassano (FUB) ‘L’avvento sarà graduale’. Video intervista (quarta parte) di Paolo Anastasio L’avvento del 5G sarà graduale. Quarta parte di dieci della video intervista sul 5G ad Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni. 5G, Sassano (FUB) ‘Che cos’è e perché è una rivoluzione rispetto al 4G’. Video…

Internet “I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale”. Il videoservizio del convegno alla Bicocca di Redazione Key4biz Il videoservizio del convegno “I Dati tra Sovranità Digitale e Interesse Nazionale. Le Persone, le Pubbliche Amministrazioni e le Imprese”, svoltosi all’Università Milano-Bicocca il 25 novembre scorso. Sono stati intervistati: Andrea Rossetti, Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica,…

Internet ePrivacy, prosegue lo stallo sul regolamento Ue per WhatsApp & Co di Paolo Anastasio Regolamento ePrivacy in stallo nella Ue. Il Consiglio Ue stati membri non riesce a trovare la quadra sulle nuove regole sulla data protection da estendere oltre che alle telco Ue anche ai servizi di messaggistica online forniti dagli OTT, come WhatsApp (che fa capo a Facebook) e Skype (che fa capo a…

Media Sky riporta E.T. sulla terra per Natale dopo 37 anni di Redazione Key4biz Nella nuova storia natalizia on air da domani sui canali Sky, prosegue il racconto di un film senza tempo: E.T decide di tornare e di far visita al suo amico Elliott e alla sua famiglia riunita per festeggiare il Natale. Elliott è interpretato da Henry Thomas,…

Internet Relazione sugli investimenti Ue 2019/2020: rallenta l’azione sul clima e cresce il digital divide tra le imprese di Flavio Fabbri Le imprese europee mostrano un crescente pessimismo per quanto riguarda le prospettive economiche riferite non solo a quest’ultimo trimestre 2019, ma soprattutto al 2020. Dalla nuova Relazione della Bei sugli investimenti 2019/2020 è emerso che le società europee sono rimaste molto indietro nella spesa…

Internet L’integrazione dei canali offline e online: un nuovo modo di fare business di Nathalie Ippolito, Digital consultant Sempre più spesso i consumatori prima di acquistare un nuovo prodotto o servizio si avvalgono dei loro dispositivi mobili, o più in generale, di fonti online per raccogliere in tempo reale informazioni utili per indirizzare la scelta. I consumatori si stanno quindi muovendo fuori dal marketing funnel,…

Internet Bando Sviluppo Impresa Camera di Commercio di Roma di Sercam Advisory La Camera di Commercio di Roma ha indetto un bando al fine di supportare le imprese di Roma e provincia nella fase successiva alla loro costituzione, nello sviluppo dell’attività produttiva e nella digitalizzazione e innovazione dei processi aziendali e dei prodotti, attraverso un intervento che valorizzi…

Games Valve abbandona lo Steam Controller di Redazione Eurogamer.it Lo Steam Controller di Valve è giunto al capolinea. Valve ha confermato che la produzione del dispoitivo è cessata e sta vendendo le ultime scorte con sconti del 90% in occasione dei suoi saldi autunnali. Lo Steam Controller è stato commercializzato nel 2015 come parte dell’iniziativa delle Steam…

Mappamondo Agricoltura 4.0, accordo fra Vodafone e Cooperative Agroalimentari di Redazione Key4biz Alleanza cooperative agroalimentari e Vodafone hanno siglato oggi a Roma un accordo quadro per proporre alle cooperative associate un ampio ventaglio di servizi e di collaborazioni nel campo della smart agriculture. Vodafone è pronta a sviluppare per le principali cooperative servizi e progetti innovativi…

Mappamondo Bonus Cultura 2019, via libera del Garante privacy di Redazione Key4biz Via libera del garante Privacy al regolamento che disciplina il Bonus Cultura per i ragazzi che compiono 18 anni nel 2019. Nel complesso, lo schema di decreto, predisposto dal Mibact di concerto con il Mef, conferma i contenuti e le modalità già stabiliti per l’erogazione del beneficio negli anni…