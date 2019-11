Dailyletter n. 3776 del 18 novembre 2019

Telecoms Banda ultralarga in ritardo, Governo rilancia il piano BUL su aree grigie e voucher di Paolo Anastasio Il presidente del Consiglio ha firmato il decreto di ricostituzione del tavolo Banda Ultralarga, affidandone la presidenza al ministro per l’Innovazione Paola Pisano. Obiettivo di Pisano, insieme al Mise e agli altri ministeri, sarà il rilancio del piano varato nel 2015 da Matteo Renzi per recuperare…

Internet Sovranità digitale? Difenderla per non perdere quella politica di Andrea Rossetti, Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica, Università di Milano-Bicocca L’idea di sovranità è storicamente connessa all’idea di nazione e quindi a quella di un confine, di un limite geografico che definisce un territorio sul quale si esercita in maniera esclusiva il potere dello Stato. Quando parliamo di “sovranità digitale” però è importante non limitarsi a un’idea…

Media Vivendi pronta a scendere in Mediaset per chiudere il conflitto legale di Paolo Anastasio Vivendi potrebbe a breve tagliare la sua quota del 29,8% in Mediaset, così da mettere una buona volta la parola fine al perdurante conflitto con la famiglia Berlusconi che potrebbe così portare a termine la fusione con la filiale spagnola. Lo rende noto la Reuters, citando tre fonti separate, mentre…

Telecoms Roberto Viola (DG Connect) ‘Ue chiede chiarimenti al Governo su nuove norme rete unica’ di Paolo Anastasio Roberto Viola, direttore generale della DG Connect, rende noto che la Commissione Ue ha chiesto chiarimenti sulle nuove norme del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, articolo 50 ter, che riguardano il soggetto unico non verticalmente integrato della rete così come definito nel nostro paese. Norme…

Internet Web tax in vigore dal primo gennaio 2020. Tutte le modifiche in Manovra di Paolo Anastasio Non ha ancora visto la luce, ma cambia già connotati la web tax, l’imposta sui servizi digitali introdotta nella Legge di Bilancio 2019 e oggi al vaglio del Parlamento nella nuova Manovra 2020. C’è comunque da tener presente il fatto che la web tax sarà in ogni caso una norma transitoria, in attesa…

Internet Dati finanziari, generano fino al 34% dei ricavi per “Big Board” e London Stock Exchange di Flavio Fabbri I dati sono il nuovo petrolio dell’economia mondiale futura, ma anche il nuovo filone d’oro per la Borsa valori. Tutti i Gruppi che gestiscono i listini delle più importanti capitali che ospitano i principali stock exchange hanno visto aumentare in maniera decisa i propri guadagni dall’attività di info…

Internet Made in Roma, al via il bando per le imprese e startup. Cosa c’è da sapere di Sercam Advisory Roma Capitale sostiene le attività imprenditoriali come strumento per lo sviluppo sociale ed economico e la riqualificazione urbana delle periferie. Attraverso il bando L’Impresa Made in Roma, si provvede alla concessione di agevolazioni per progetti imprenditoriali in alcune aree periferiche della…

Internet Cloud, mercato globale crescerà del 17% a 266 miliardi di dollari nel 2020 di Flavio Fabbri Software, infrastrutture e servizi, il mercato mondiale del cloud computing arriverà a sfiorare i 228 miliardi di dollari entro la fine dell’anno in corso, il 15% in più sul dato del 2018, secondo nuove stime Gartner.Un settore in forte crescita, che trova nell’industria manifatturiera, nel sistema…

Media IPTV pirata, Omniverse pagherà 50 milioni di dollari di danni a Hollywood di Flavio Fabbri Partita a febbraio 2019, la causa portata avanti dall’industria cinematografica di Hollywood contro l’attività pirata nel mercato dell’audiovisivo di Omniverse One World Television si è conclusa con un’ingiunzione di pagamento pari a 50 milioni di dollari per danni legati alla violazione del…

Telecoms Nazionalizzare la rete in Uk, quanto è fattibile il progetto dei Laburisti? di Paolo Anastasio Internet gratis e nazionalizzazione della rete in fibra. Fa discutere la proposta elettorale dei Laburisti nel Regno Unito, con il segretario Jermey Corbyn finito nel mirino dei conservatori del primo ministro Boris Johnson e accusato di giocare di fantasia con l’idea di Internet gratis per tutti. Una…

Internet Tik Tok e il tempo che scorre sul social network. Quali rischi per i ragazzi? di Barbara Volpi Tik Tok, il tempo scorre in modo frenetico ed il divertimento è assicurato anche nello sviluppo della creatività che viene agevolata da un prendere spunto dai social, da seguire le indicazioni proposte in modo sempre molto veloce che segna il ritmo digitale nello scroll frenetico di dita che scorrono…

Internet Consapevolezza digitale, Programma il Futuro lancia 3 nuove guide di Redazione Key4biz Dopo il successo delle guide sulla “Cittadinanza digitale consapevole” che ha registrato più di 30.000 download ed oltre 50.000 visualizzazioni, Programma il Futuro lancia 3 nuove guide per l’uso consapevole del web. Nell’era digitale, dove si condividono dati e informazioni con sorprendente facilità,…

Internet Il funnel marketing ai tempi del digitale di Andrea Boscaro – The Vortex Spesso mi capita di confrontarmi con persone che arrivano da esperienze di marketing tradizionale e che presentano una comprensione degli strumenti digitali molto efficace, in qualche caso più efficace di chi ha, come nel mio caso, un background esclusivamente digital. In quel caso imparo molto…

Mappamondo Sky Media, al via gli Spot Interattivi grazie al Controllo vocale di Sky Q di Redazione Key4biz Sky Media lancia per la prima volta in Italia il progetto Reach (the) Content, un format di pianificazione pubblicitaria capace di mettere in evidenza i contenuti di approfondimento di alcuni spot attraverso l’interazione diretta degli spettatori, invitati all’utilizzo del Controllo vocale di Sky Q….

Mappamondo Audiweb, Affaritaliani.it cresce del +32% di Redazione Key4biz Boom di lettori per Affaritaliani.it. – il primo quotidiano digitale. La testata on line diretta da Angelo Maria Perrino, infatti, con una crescita del +32% è il secondo per incremento di utenti unici (297.609) tra i giornali nativi digitali. Dati importanti, quelli diffusi in queste ore da Audiweb…