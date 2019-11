Dailyletter n. 3773 del 13 novembre 2019

Internet Mercato Ict in Italia +2,8% annuo fino al 2021. Ma pesa il ritardo delle Pmi di Paolo Anastasio Il mercato digitale italiano (informatica, telecomunicazioni, contenuti digitali ed elettronica di consumo) crescerà nel triennio 2019-2021 a un tasso medio annuo del 2,8%, risultante da incrementi del 2,5% a 72.223 milioni di euro nel 2019, del 2,8% a 74.254 milioni nel 2020 e del 3,1% a 76.536 milioni…

Telecoms 5G e tecnologie emergenti, Mirella Liuzzi (Mise): “Siamo uno dei Paesi più avanzati nell’Ue” di Flavio Fabbri Questo pomeriggio, presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati si è svolta l’audizione della sottosegretaria per lo Sviluppo economico, Mirella Liuzzi, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso…

Internet Una nuova strategia industriale europea, 20 misure per più investimenti, più crescita e quindi meno tasse di Riccardo Cappellin e Leonardo Becchetti – Università di Roma “Tor Vergata”, Enrico Ciciotti – Università Cattolica, Gioacchino Garofoli – Università dell’Insubria, Enrico Marelli – Università di Brescia, Luciano Pilotti – Università di Milano Il lavoro svolto negli ultimi anni nella ricerca economica e il dibattito intenso da un lato sui nuovi obiettivi delle imprese e dall’altro sugli obiettivi politici delle istituzioni europee nel prossimo futuro indicano che è necessaria una politica economica In Italia e in Europa molto diversa da quella…

Telecoms Il 5G farà guadagnare alle telco 700 miliardi di dollari entro il 2030 di Piero Boccellato Il 5G e la digitalizzazione di interi settori verticali possono generare un’opportunità globale di oltre 700 miliardi di dollari per gli operatori di telecomunicazioni da qui al 2030. E’ quanto emerge dal nuovo studio a cura di Ericsson e Arthur D.Little, “5G for business: a 2030 market compass”,…

Internet Fabbriche digitali, grazie al 5G accresceranno l’economia globale di 1.500 miliardi entro il 2023 di Flavio Fabbri La trasformazione digitale delle fabbriche e soprattutto del settore manifatturiero di tutto il mondo migliorerà significativamente i livelli di produttività, qualità, flessibilità e dei servizi. Gli esperti si attendono un apporto significativo della smart factory alla crescita e lo sviluppo industriali…

Internet 5G e calcio. Il virtual coach già testato in campo da Juventus, Roma e Nazionale di Luigi Garofalo Il 5G sarà rivoluzionario anche per lo sport, in particolare per il calcio. Immaginate due app basate sull’intelligenza artificiale e sulla Realtà Aumentata che cambiano l’esperienza dei tifosi allo stadio e portano in panchina un allenatore virtuale per fornire dati preziosi al mister per vincere la…

Media Abolizione canone Rai, la proposta di Paxia (M5S) depositata ma non ancora disponibile di Angelo Zaccone Teodosi Come è noto, a metà luglio è stata data la notizia che la parlamentare del Movimento 5 Stelle Maria Laura Paxia aveva presentato una proposta di legge per l’abolizione del canone Rai, iniziativa che sarebbe stata sostenuta anche dal Capo Politico del Movimento Luigi Di Maio. In effetti, il 16 luglio…

Internet Capacity market prima asta: aggiudicati 40 GW, ma solo 1 GW da fonti rinnovabili di Flavio Fabbri Il capacity market o mercato della capacità è un modello di mercato elettrico su cui sono attivate tutta una serie di misure destinate a garantire sicurezza del sistema e dell’approvvigionamento di energia elettrica. Caratteristica principale di questo mercato è cercare di avere risorse energetiche…

Internet La geopolitica e la sfida dei brevetti di Vincenzo Lombardo Secondo il report World Intellectual Property Indicators 2019, pubblicato dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), l’attività di deposito della proprietà intellettuale globale continua a crescere rapidamente: nel 2018, gli innovatori di tutto il mondo hanno presentato 3,3…

Smart City Auto elettriche, vendite a +59% nell’ultimo mese di Flavio Fabbri Ancora buone notizie dal mercato automobilistico italiano per quanto riguarda le auto elettriche e ibride. Secondo dati Unrae, lo scorso ottobre sono state vendute nel nostro Paese 939 auto elettriche, con un aumento del 59% su base annua e una quota di mercato ancora attorno allo 0,6%. Molto…

Mappamondo “Schermi in classe”, in viaggio la nuova carovana di Cinemovel Foundation di Redazione Key4biz Ha preso il via a Parma il 23 settembre e si concluderà il 13 dicembre a Sulmona, dopo aver attraversato il Paese da Nord a Sud, visitato tredici città e quindici scuole, con un bagaglio di ventidue film e un pubblico di 2.500 studenti. Questi i numeri della nuova edizione di “Schermi in classe”,…

Who is who Michele Gamberini di Redazione Key4biz Chief Technology & Information Office Tim Michele Gamberini è il nuovo Chief Technology & Information Office di Tim, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato. Gamberini sarà responsabile dell’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology, attraverso l’integrazione dei processi…