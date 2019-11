Dailyletter n. 3772 del 12 novembre 2019

Telecoms Futuro della rete, Giorgia Meloni: “Pubblica, unica e wholesale only, ma senza indugiare nelle decisioni” di Flavio Fabbri Stamattina alla Camera dei Deputati, Fratelli d’Italia ha presentato in conferenza stampa la mozione che vuole impegnare il Governo sulle infrastrutture di telecomunicazione a livello nazionale e su alcuni punti considerati chiave, tra cui: adottare iniziative concrete per risolvere l’ormai annoso problema…

Media Voucher per smart Tv e decoder, come funzionerà la piattaforma per avere lo sconto fino a 50 euro di Luigi Garofalo Molto probabilmente, dall’8 dicembre prossimo i consumatori avranno diritto allo sconto fino a 50 euro per l’acquisto di smart tv o decoder in grado di supportare la nuova tecnologia DVB-T2, nel rigoroso rispetto del principio di neutralità tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli…

Internet Con il progetto ‘Nightingale’ Google ha raccolto segretamente dati sanitari di milioni di americani di Piero Boccellato Google si è alleato con alcuni colossi della sanità americana per raccogliere i dati personali e le informazioni mediche di milioni di cittadini Usa di 21 stati. La notizia, diffusa ieri dal Wall Street Journal, ha evidenziato che l’iniziativa a cui Google sta lavorando segretamente è il ‘Project…

Telecoms Vodafone Italia, ricavi da fisso +9,2%. Clienti in fibra 1,8 milioni di Paolo Anastasio Vodafone Italia chiude il semestre al 30 settembre 2019 con ricavi da servizi a 2.424 milioni di euro in calo del 3,5% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Il calo dei ricavi è tuttavia in miglioramento, visto che nel primo trimestre è stato del 3,8% mentre nel secondo trimestre al 30…

Smart City 5G, IoT, blockchain e IA porteranno 721 miliardi l’anno di entrate nelle casse di 60 città globali nel 2029 di Flavio Fabbri L’ecosistema digitale globale sta per spiccare il volo. Il 5G sarà il fattore abilitante di tutte le tecnologie più avanzate della cosiddetta terza piattaforma. Intelligenza artificiale, interne delle cose e blockchain inizieranno a generare valore, sempre più imprese si dedicheranno al loro sviluppo…

Media Sondaggio sui doppiatori italiani, ma manca la valutazione d’impatto di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina, con particolare interesse, abbiamo assistito alla conferenza stampa della 11ª edizione del “Gran Premio Internazionale del Doppiaggio”, iniziativa promossa dall’agenzia di comunicazione romana Ince Media srl di Filippo Cellini, tenutasi al Collegio Romano, sede del Ministero per i Beni…

Internet La Cina pronta a lanciare la sua criptovaluta di Stato? di Paolo Anastasio La Cina starebbe preparando il lancio di una propria moneta digitale di Stato, che potrebbe arrivare a strettissimo giro nei prossimi due o tre mesi. A confermare i rumors rilanciati in rete è stato Jack Lee, managing partner di HCM Investment, una società d’investimento sostenuta da Foxconn Technology…

Internet Paesi G20, green economy al palo: “CO2 in aumento e mix energetico sbilanciato sui fossili” di Flavio Fabbri Non migliora la situazione generale del pianeta in termini di emissioni di gas climalteranti e di sfruttamento delle risorse naturali di origine fossile. Il nuovo “Brown to Green Report 2019”, pubblicato dal Climate Transparency, ha certificato una sostanziale immobilità delle 20 economie al mondo più…

Internet 8 Smart Technology per il settore metallurgico di Neosperience Team L’applicazione delle nuove tecnologie intelligenti all’universo industriale è, almeno in Italia, limitato alle grandi realtà. Oggi le medie e piccole industries hanno, però, la possibilità di rimanere aggiornate e di continuare a essere rilevanti sul mercato grazie alla cosiddetta “democratizzazione”…

Internet Interventi socio sanitari per giovani ed anziani, il bando della Regione Lazio di Sercam Advisory Il bando è rivolto alla promozione di idee e proposte progettuali che presentino carattere innovativo e piena rispondenza ai bisogni ed alle emergenze socio-sanitarie della Regione Lazio, aprendo nuove prospettive nelle azioni di welfare. Soggetti beneficiari Possono presentare domanda: ASL, Aziende…

Games Google rivela la lineup iniziale di Stadia di Redazione Eurogamer.it Google Stadia ha ufficializzato i giochi che saranno disponibili inizialmente su Stadia, disponibile dalla prossima settimana. La lineup consiste di 12 giochi tra cui una sola esclusiva, l’avventura-puzzle Gylt di Tequila Works. L’elenco include anche tre giochi della serie Tomb Raider, Destiny 2:…

Mappamondo Lepida, servizio di qualificazione di prodotti software per l’interoperabilità delle piattaforme regionali di Redazione Key4biz Il “Servizio di qualificazione di prodotti software” nasce nel 2012 e, negli anni successivi, si sviluppa in un contesto di iniziative in ambito ICT via via evolute nell’attuale Agenda Digitale dell’EmiliaRomagna. Il servizio è gestito da Lepida per conto di Regione Emilia-Romagna e della…

Mappamondo CSI Piemonte lancia “Merc@TO”, l’app per l’assegnazione e il pagamento telematico dei posteggi di Flavio Fabbri Parte da lunedì 18 novembre al Mercato Martini di piazza Benefica a Torino la sperimentazione per il pagamento online del canone di occupazione giornaliera del posteggio tramite il portale di PagoPA. In questa fase la prova coinvolgerà solo i titolari di autorizzazione itinerante e consentirà l’abbandono…

Mappamondo Marketing digitale, Neosperience costituisce la start up Value China di Redazione Key4biz Neosperience società della Digital Customer Experience, quotata su AIM Italia dal 20 febbraio 2019 (“NSP.MI”), ha costituito ieri la start up innovativa Value China s.r.l., insieme a 4 imprenditori, di origine cinese, ma da tempo residenti in Italia e attivi nel settore dei progetti di digital marketing…