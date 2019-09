Dailyletter n. 3739 del 24 settembre 2019

Internet Diritto all’oblio, per Google escluso l’obbligo di rimozione nei paesi extra Ue. Soro ‘Barriera territoriale anacronistica’ di Paolo Anastasio La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che Google non deve applicare il diritto all’oblio a livello globale. Il che significa che il colosso tecnologico potrà rimuovere i collegamenti che rimandano a contenuti e informazioni degli utenti, dopo aver ricevuto una richiesta appropriata,…

Internet Diritto all’oblio, Cnil Vs Google. La sentenza della Corte di Giustizia Ue di Valentino Vescio di Martirano La Corte di Giustizia, nella pronuncia del 24 settembre 2019 (ECLI:EU:C:2019:772) ha statuito il seguente principio: l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso…

Internet L’iPhone 11 darà il colpo di grazia all’industria fotografica? di Piero Boccellato Lo scorso 10 settembre Apple ha annunciato ufficialmente la nuova gamma di iPhone. Simili ai predecessori nel design e nel hardware, dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e Pro Max colpisce sicuramente il comparto fotografico, mai stato così potente. È l’ultimo segno che il comparto delle immagini…

Media Il cinema italiano vale 4 miliardi di euro e coinvolge 2 mila imprese di Flavio Fabbri Un ecosistema imprenditoriale vivo, costituito da aziende di piccole dimensioni, che sono quasi il 97% del totale, ma in grado di generare un giro di affari attorno ai 4 miliardi di euro: questo è il cinema italiano per come è stato rappresentato nell’Industry Book dedicato alla filiera cinematografica…

Media Rai, certificazione ‘ISO’ delle notizie per arginare le fake news di Angelo Zaccone Teodosi Ieri mattina, in una surreale coreografia ambientata nei Mercati di Traiano (i Fori Imperiali ed il Vittoriano alle spalle), abbiamo assistito ad una rappresentazione che, nei suoi dettagli, rivela la complessiva deriva della Rai e del sistema culturale italico: il Presidente della Rai Marcello Foa,…

Smart City Smart city e clima, 102 città firmano a New York il patto zero emissioni entro il 2050 di Flavio Fabbri Entro una decina di anni il 60% della popolazione mondiale abiterà in grandi ed estese aree urbane. Saranno più di 40 le megalopoli globali con più di 12 milioni di cittadini, già nel 2025. A partire dal 2030, ogni settimana più di 1,5 milioni di persone si trasferirà a vivere in città. Le conseguenze…

Telecoms 5G e Cloud, i benefici del software nelle reti degli operatori (seconda parte) di Paolo Anastasio Questo è il secondo di una serie di quattro articoli sul tema del connubio fra Cloud e 5G tratti dal report globale di HSBC Global Research ‘5G and the Cloud. Will it change your life?’ Il Cloud Radio Access Network (Cloud RAN) è una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria nel mercato del mobile,…

Media “Il traditore” di Bellocchio film designato a rappresentare l’Italia agli Oscar 2020 di Redazione Key4biz La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar istituita dall’ANICA lo scorso giugno, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio e composta da Roberto Andò, Laura Bispuri, Stefano Della Casa, Daniel Frigo, Gianni Quaranta, Mario…

Internet Privacy, no del Garante all’uso illecito dei dati sanitari. Negli USA saccheggiati 187 database di Flavio Fabbri I dati sanitari dei pazienti sottoposti agli accertamenti medici non possono essere sfruttati ed utilizzati per scopi privati dalle stesse aziende che forniscono le apparecchiature elettroniche e digitali per l’alta diagnostica. Questa la decisione del nostro Garante per la protezione dei dati personali…

Internet Contenuti sensibili, obbligo di cancellare link vale anche per i motori di ricerca di Redazione Key4biz La Corte di Giustizia Ue ha diffuso oggi l’esito di una sentenza, relativa ad alcune controversie fra privati cittadini e il Cnil, secondo cui il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina Internet nella quale sono pubblicati…

Cybersecurity Accenture, aziende italiane investono in cybersecurity ma risultati deludenti di Redazione Key4biz Le aziende italiane investono in sicurezza informatica oltre il 10% del loro budget IT, in linea con la media globale ma il ritorno sugli investimenti non riesce a soddisfare le aspettative. È quanto emerge dal nuovo report The State of Cyber Resilience 2019 di Accenture, condiviso oggi in occasione…

Internet MailUp nella Top 500 EMEA delle imprese che sono cresciute di più negli ultimi 4 anni di Flavio Fabbri Pubblicati i risultati della diciottesima edizione del Deloitte Technology Fast 500 EMEA, sono nove le imprese italiane in classifica: Viralize, Eurostep, FiloBlu, Across, Young Digitals, MailUp, Amped, Digital Angels e BeGear. MailUp rientra nel ristretto gruppo di aziende “ad alto contenuto…

Mappamondo Open Fiber arriva a Bergamo, 20 milioni di euro per cablare la città di Redazione Key4biz La “Città dei Mille”, così soprannominata per l’alto numero di volontari bergamaschi che presero parte alla storica spedizione risorgimentale, diventerà presto anche la città dei mille megabit, come la velocità abilitata dalla nuova rete interamente in fibra ottica che Open Fiber sta realizzando sul…

Mappamondo Help Interferenze, il servizio della FUB in caso di disturbi alla ricezione Tv di Redazione Key4biz Il cittadino che rileva disturbi alla televisione digitale terrestre può effettuare una Segnalazione al servizio HELP Interferenze della FUB (Fondazione Ugo Bordoni) per verificare se il proprio problema dipende dalle interferenze create dai segnali LTE, con cui vengono trasmessi i nuovi servizi 4G…

Mappamondo Viralize ai primi posti del Deloitte Technology Fast 500 di Redazione Key4biz Viralize si posiziona prima tra le società italiane inserite nella prestigiosa classifica dei Deloitte Technology Fast 500 EMEA. La società del Gruppo Vetrya, con un tasso di crescita pari a 2423 % si posiziona prima tra le 9 società italiane presenti in classifica (40° nel ranking complessivo),…

Mappamondo Nuove funzioni di riconoscimento per MyFastweb di Redazione Key4biz Fastweb ha rilasciato la nuova versione dell’app MyFastweb, lo strumento digitale che permette ai clienti di gestire in autonomia e semplicità i propri servizi e prodotti, e che da oggi si arricchisce di altre funzionalità innovative: la tecnologia di riconoscimento facciale Face ID e dell’impronta…

Mappamondo Sky, da Hong Kong riparte la nuova stagione di Quattro Ristoranti di Redazione Key4biz Per la prima di queste sette nuove puntate, Chef Borghese vola ad Hong Kong dove si sfideranno quattro ristoratori italiani per individuare il miglior rappresentante della cucina tricolore della cosmopolita metropoli asiatica. La “città più verticale del mondo”, com’è definita Hong Kong, è da sempre…

Mappamondo Notte dei ricercatori al Bambino Gesù: porte aperte ai piccoli esploratori della scienza di Redazione Key4biz Piccoli esploratori alla scoperta delle meraviglie della scienza attraverso esperimenti, visite guidate e incontri con i ricercatori a misura di bambini e ragazzi. Per la Notte Europea dei Ricercatori 2019, venerdì 27 settembre, dalle 16 alle 23, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù apre le porte del…