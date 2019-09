Dailyletter n. 3729 del 10 settembre 2019

Internet Commissione Ue, brutte notizie per i Big del Tech. Vestager raddoppia: confermata alla Concorrenza si prende anche il Digitale di Paolo Anastasio Margrethe Vestager, già commissario alla Concorrenza con la Commissione Juncker, premiata dalla neo presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, che oltre a confermarla alla Concorrenza la nomina anche vice presidente responsabile del Digitale, un altro portafoglio pesante che sotto la Commissione…

Internet Agcom: ‘Procedimento per accertare posizioni dominanti nella pubblicità online’ (Cosa rischiano Google e Facebook) di Luigi Garofalo Google rischia un provvedimento dall’AgCom per posizione dominante nella pubblicità online anche in Italia, e non solo negli Usa dove è finita per lo stesso motivo nel mirino di 50 procuratori generali di 48 Stati. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di avviare un procedimento…

Internet Il futuro è cloud, ma come garantire la sicurezza dei dati rispettando il GDPR? di Andrea Tomassi Qualsiasi passaggio al cloud computing dovrebbe essere basato su una approfondita analisi aziendale. Le domande standard che dovrebbero essere poste sono: È possibile calcolare un rendimento sull’investimento? Può il ritorno a lungo termine essere anticipato? La tecnologia funziona così come la piattaforma…

Internet Google e Facebook, indagini antitrust anche negli Usa. Dall’entusiamo alla stretta sulla Silicon Valley di Luigi Garofalo La notizia era stata annunciata venerdì scorso ed ora è ufficiale: è scattata ufficialmente la stretta contro Google da parte di 48 Stati degli Usa, gli unici due che non partecipano all’indagine antitrust sono la California, dove l’azienda ha la sua sede centrale, e l’Alabama. Così Big G è finito nel…

Internet Blockchain, ricavi in crescita a 10 miliardi $ nel 2019. Assorbita la crisi delle criptovalute nel 2018 di Paolo Anastasio I ricavi globali della tecnologia blockchain continuano a crescere e raggiungeranno 10 miliardi di dollari nel 2023, secondo stime di ABI Research, secondo cui l’interesse per le applicazioni della blockchain aumenta nonostante il sensibile calo di ICO (Initial Coin Offering) registrato nel 2018. Gli…

Internet WiFi4Eu, il 19 settembre via alla terza call da 27 milioni di euro di Flavio Fabbri Annunciata la data di partenza del nuovo bando per accedere ai 1.780 voucher del progetto WiFi4Eu dedicato alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ad attivare ed aumentare i livelli di connettività delle amministrazioni pubbliche locali. La terza call del bando aprirà il 19 settembre 2019…

Internet “3-5 milioni d’italiani senza segnale per la telefonia mobile” di Redazione Key4biz Vi sono in Italia interi Comuni, anche con 700-800 abitanti, dove è impossibile telefonare o ricevere chiamate. Lo riferisce l’Uncem (Unione dei Comuni, delle comunità e degli enti montani) che ha finora raccolto un migliaio di segnalazioni inviate da cittadini ed enti locali relative alle ‘zone…

Internet IFA 2019, ecco le ultime novità del tech alla fiera di Berlino di Paolo Anastasio In arrivo la Tv 8K Se avete appena speso una bella sommetta per un nuovo televisore 4K, peccato per voi perché l’8K è già pronto al lancio, con la sua ultra-ultra-alta definizione. E proprio l’8K pare la novità tecnologica più sentita all’IFA di Berlino, la principale fiera tecnologica europea in…

Internet Check up cuore, telemedicina in farmacia +44% in Italia nel 2019 di Flavio Fabbri Un esamino al nostro muscolo più importante si può fare comodamente sotto casa, direttamente dal nostro farmacista, anche per rendere più accessibile il check up e soprattutto più rapido. Grazie ad un accordo tra Federfarma e HTN Virtual Hospital, oggi sono quasi 4.400 le farmacie in Italia che offrono…

Internet Fondazione Tim lancia il bando per offrire soluzioni digitali per persone con autismo di Redazione Key4biz Fondazione TIM ha lanciato il bando “Liberi di comunicare. Tecnologie intelligenti e innovazione per l’autismo”, iniziativa mirata a realizzare soluzioni digitali per favorire l’autonomia personale, domestica e lavorativa, l’apprendimento scolastico, lo sviluppo di abilità di linguaggio e di comunicazione…

Media X Factor 2019, al via le selezioni. E Vodafone porta per la prima volta il 5G in uno show tv di Luigi Garofalo X Factor 2019 all’insegna del 5G. L’edizione numero 13 del talent show di Sky, prodotto da Fremantle, che inizierà giovedì 12 settembre con le selezioni, sarà il primo spettacolo televisivo in Italia a beneficiare dei vantaggi della tecnologia mobile di quinta generazione. Con il 5G di Vodafone “lo…

Internet Rete Lepida tocca i 2.362 punti di accesso di Flavio Fabbri In Emilia Romagna, tra Comuni, aziende sanitarie e ospedaliere, scuole e altri enti locali, i punti di accesso alla Rete Lepida sono ormai arrivati a 2.362. I dati sono stati diffusi da Lepida ScpA, la società in house della Regione che ha creato, gestisce e promuove l’intera infrastruttura regionale…

Internet MailUp, come imparare a profilare gli utenti secondo la normativa GDPR di Flavio Fabbri Il termine profilazione può avere significati diversi a seconda dei contesti in cui è utilizzata, ma di certo fa riferimento ad un’attività di base per qualsiasi progetto di marketing e processo di innovazione di prodotto e servizio. Le aziende hanno infatti imparato bene a conoscere ed usare questo…

Internet Innovazione sociale nei quartieri, al via il Bando FabriQ Quarto 2019 di Sercam Advisory Il Comune di Milano sostiene la realizzazione di progetti sperimentali con le seguenti caratteristiche: – capaci di generare impatto sociale intenzionale e misurabile sulla vita dei quartieri periferici e sui problemi delle comunità che li abitano; – in grado di generare un ritorno economico per…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, BeeCanvas di Neosperience Team Il sogno di ogni uomo è riuscire a compiere il proprio lavoro in maniera semplice, efficiente ed efficace. A nessuno piace faticare, e per questo motivo sono tantissimi gli strumenti, sviluppati negli anni, che promettono di aiutarci a perdere il minor tempo possibile. In questa vastità, noi di…

Games EA fa passi in avanti sulla tecnologia cloud con Project Atlas di Redazione Eurogamer.it Electronic Arts sta portando avanti i suoi piani per il cloud gaming con le prime prove tecniche della tecnologia Project Atlas. Atlas è la piattaforma cloud nativa del publisher, che permetterà sia di giocare in streaming che di sviluppare giochi direttamente nel cloud. Gli utenti possono iscriversi…

Focus Mail Aperte le iscrizioni di ‘5G Italy – The Global Meeting in Rome’. Roma, 3-4-5 dicembre 2019 di Redazione Key4biz 3-4-5 dicembre 2019 CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche Piazzale Aldo Moro, 7 (Ingresso da via dei Marruccini) Roma Al via le iscrizioni della seconda edizione di “5G ITALY – The Global Meeting in Rome”, l’appuntamento annuale dedicato alle sfide tecnologiche e alle esperienze più…

Mappamondo Piano Nazionale Cinema per la Scuola, ecco i bandi per l’anno scolastico 2019/2020 di Redazione Key4biz In occasione dell’appena conclusa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, presso l’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior del Lido, si è svolta la conferenza stampa congiunta del Ministero dei Beni e le Attività culturali (Mibac) e del Ministero dell’Istruzione, l’università e…