Dailyletter n. 3633 dell’8 aprile 2019

Internet La Gran Bretagna dichiara guerra agli OTT e presenta il White Paper per la sicurezza del web di Piero Boccellato Brexit o non Brexit, gli inglesi sono d’accordo su un tema in particolare: diventare il primo Paese al mondo per la sicurezza online. La Gran Bretagna ha proposto ampi poteri governativi per regolamentare Internet e combattere la diffusione di contenuti violenti ed estremisti, fake news e materiale…

Telecoms 5G, chi è stato il primo a lanciare il roll-out commerciale nel mondo? E come vanno i primi i test? di Luigi Garofalo Gli operatori coreani KT e SK Telecom hanno lanciato, due giorni prima del previsto, le loro reti 5G commerciali “alle 23 di mercoledì 3 aprile (ora locale), quasi un’ora prima di quando Verizon ha annunciato di aver lanciato il roll-out commerciale” con la propria rete 5G Ultra-Wideband “nei due mercati…

Telecoms Reti 5G ed elettromagnetismo. Un dibattito aperto (che non deve però modificare i limiti delle norme italiane) di Achille De Tommaso, già presidente ANFoV L’anno scorso, 2018, fu indetta una petizione negli USA, indirizzata All’ONU, all’OMS, all’UE, al Consiglio d’Europa e ai governi di tutte le nazioni per fermare lo sviluppo del 5G . Al 29 marzo 2019 è stata firmata da 64.000 persone, tra cui 10 scienziati di varie nazioni (10). La petizione afferma,…

Internet Disinformazione online, il 56% delle notizie su cronaca e politica è Fake di Piero Boccellato In soli tre mesi nel 2019 la disinformazione online ha registrato + 3%, e più della metà delle notizie di cronaca e politica è risultata fake. A evidenziarlo il secondo numero dell’Osservatorio sulla disinformazione online pubblicato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che evidenzia…

Smart City Il 76% delle smart cities globali ancora non esiste, sulla buona strada solo un terzo delle città di Flavio Fabbri Meno di un terzo delle amministrazioni pubbliche locali ha affermato di aver lavorato ad una strategia smart city integrata che va oltre le applicazioni per singoli settori, si legge nell’indagine “Smart cities: Beyond the hype” condotta da SmartCitiesWorld, in collaborazione con Signify, dedicata allo…

Internet Il mercato mondiale dei gemelli digitali varrà 13 miliardi di dollari nel 2023 di Flavio Fabbri La trasformazione digitale implica profondi cambiamenti in ogni settore economico, industriale e lavorativo. Con essa è cresciuta nel tempo anche la necessità di simulare l’impatto delle soluzioni 4.0 all’interno dei processi produttivi nel loro complesso. Simulazioni di processi produttivi, di…

Telecoms Vodafone fornisce il miglior servizio Internet mobile in Italia di Luigi Garofalo Il miglior servizio Internet mobile in Italia nel 2018? Quello fornito da Vodafone. Il primato emerge dal report ‘Barometro nPerf 2018’, nel quale la compagnia primeggia per velocità di download, di upload, per la minore latenza e il miglior tasso di connessione sia in 4G che in 4G+. Come si è giunto…

Smart City “100 Italian E-Mobility Stories”, in un anno raddoppiate le auto elettriche di Flavio Fabbri Cento storie di aziende, università, centri di ricerca e realtà del terzo settore, che rappresentano la filiera della mobilità elettricain Italia. È lo studio “100 Italian E-Mobility Stories”, promosso da Enel X e Fondazione Symbola, presentato oggi a Roma e che fa il punto sullo stato dell’arte e sui…

Media Il Trono di Spade, l’ultima stagione in streaming anche su Now Tv (nell’attesa Milano ‘cambia look’) di Redazione Key4biz 320 pensiline di autobus allestite a tema, più di 90 schermi digitali, Metro Duomo completamente brandizzata, 4 pensiline e tram decorati, 6 Maxi Ledwall da Eataly, una Vela Digitale in Piazza Gae Aulenti, 232 schermi in tutte le metro della città e un’affissione sul naviglio grande di 410 metri quadri….

Contributors Quali sono i nuovi compiti di sviluppo della famiglia digitale? di Barbara Volpi Mario è alle prese con l’ennesimo aut aut al figlio Matteo: “o chiudi la playstation o vieni a cena. Time out di 1 minuto e poi tolgo il piatto dalla tavola”. Lucia è al telefono con una sua amica e nel flusso della conversazione si coglie in modo vivido la sua preoccupazione: “Serena non ha Instagram,…

Internet Come partecipare al bando ‘Luoghi di Innovazione Culturale’ della Fondazione Cariplo di Sercam Advisory Fondazione Cariplo intende sostenere le organizzazioni che hanno in proprietà o gestione luoghi della cultura e che intendono portare un’innovazione concreta e duratura nella propria attività culturale. Si intendono per “luoghi della cultura” gli spazi aperti al pubblico destinati alla fruizione…

Internet Marketing a performance, cos’è e come può essere utile di Andrea Boscaro – The Vortex Non sono solo le aziende che fanno eCommerce a poter accedere a tecniche e strumenti volti a investire in comunicazione digitale con un addebito dei costi orientato al valore ottenuto: vendite, abbonamenti, contatti commerciali, download di contenuti digitali, attività sul punto vendita. È però vero…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Magic jigsaw puzzles di Neosperience Team Come affrontare la frenesia della vita quotidiana? Con una rilassante sessione di gioco da tavolo, che permetta di rilassare i nervi e distrarre la mente dalle preoccupazioni. Magic Jigsaw Puzzles è l’App giusta, che permette di tornare bambini e riesumare la passione per i puzzle, in qualsiasi…

Games Milestone presenta l’intelligenza artificiale A.N.N.A. di Redazione Eurogamer.it Milestone ha presentato l’intelligenza artificiale A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent).Il primo titolo Milestone in cui verrà utilizzata A.N.N.A. sarà MotoGP 19. La nuova intelligenza artificiale basata su reti neurali gestirà avversari più intelligenti, più veloci e in grado di approfittare…

Email marketing tips Un anno di email marketing in Italia, webinar MailUp il 10 aprile di Flavio Fabbri “Osservatorio Statistico 2019: un anno di Email Marketing in Italia”10 aprile 2019Ore 11:30 La scorsa settimana, MailUp ha pubblicato in rete il nuovo Osservatorio Statistico 2019 sull’email marketing in Italia. Un anno di dati relativi al volume di invii di email da parte di clienti MailUp, di aperture…

Bibliotech Slow journalism di Redazione Key4biz Il viaggio di questo volume parte dal passato, l’era in cui i giornalisti erano depositari della verità e nessuno osava contraddire ciò che diceva il “giornale”, poi prosegue raccontando la transizione al digitale, con tutti gli equivoci che si è portata dietro, una vera e propria inchiesta per osservare…

Mappamondo Lepida: domani a Bologna l’evento “Big Data e IoT per la Pubblica Amministrazione” di Redazione Key4biz Martedì 9 aprile, presso il Net Service Digital Hub di Bologna, si terrà “Big Data e IoT per la PA”: un evento in collaborazione con Net Service, Oracle Italia e Lepida. Sarà allestito nella hall del Net Service Digital Hub il modello di smart city in miniatura “Proxima Smart City” costruito…