Dailyletter n. 3628 del 1 aprile 2019

Internet Zuckerberg non ce la fa a controllare Facebook e chiede regole agli Stati per non avere più responsabilità di Luigi Garofalo Per più di 10 anni tutti i Big Tech hanno avviato l’attività di lobbying sui Governi per evitare norme stringenti con la scusa di assicurare a Internet, e quindi agli stessi giganti del web, la massima libertà di espansione, di azione e di iniziativa economica. In questo modo gli Stati e le Autorità…