Dailyletter n. 3604 del 26 febbraio 2019

Internet Riforma copyright al rush finale. Mariya Gabriel, commissario Ue: ‘Voto Parlamento nelle prossime settimane’ di Luigi Garofalo Siamo al rush finale sulla riforma del diritto d’autore nel mercato unico digitale. Manca solo il voto finale della plenaria dell’Europarlamento. Oggi la Commissione Affari giuridici dell’europarlamento ha votato, con 16 voti a favore, 9 contrari e nessun astenuto, l’ultima versione del testo della nuova…

Internet Piazza WiFi Italia, 45 milioni dal Mise per connettere i piccoli Comuni. Online il sito per le domande di Flavio Fabbri Lanciato in rete il nuovo progetto del Ministero dello sviluppo economico “Piazza WiFi Italia”, finalizzato a favorire la connessione gratuita e semplice, tramite mobile app per device Android e iOS, di tutti i cittadini alla rete WiFi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Da oggi, si…

Internet Garante Privacy europeo: ‘Grave errore Data Retention in Italia fino a 6 anni’ di Luigi Garofalo Dopo quella del Garante Privacy italiano, è arrivata anche la bocciatura del Garante Privacy europeo, perché il termine dei 6 anni per la conservazione dei dati è eccessivo. “È un grave errore la legge sulla Data Retention fino a 6 anni in vigore in Italia, perché incompatibile con i valori europei….

Internet Amazon, i driver in sciopero a Milano ‘Carichi di lavoro estenuanti’ di Flavio Fabbri Stop alle consegne dei pacchi a Milano e in tutta la Lombardia: oggi sciopero dei driver e presidio sindacale sotto gli uffici della sede italiana di Amazon. Il motivo, secondo quanto riportato dall’Ansa, sta nel troppo lavoro: “Torniamo a scioperare nella filiera di Amazon – hanno affermato i promotori…

Telecoms Vodafone e Huawei, l’esperienza 5G aperta al pubblico tra reti live e nuovi smartphone di Flavio Fabbri Seconda giornata di demo, convegni e workshop al Mobile World Congress di Barcellona, e, in tema di nuove reti e di iperconnettività, Vodafone e Huawei hanno allestito un’area demo aperta ai visitatori in cui è stata offerta l’esperienza delle reti live e dei nuovi dispositivi 5G ready. Nello…

Internet Nei centri commerciali si sperimenta il rilevamento facciale per i clienti. Ma la privacy? di Piero Boccellato Più tecnologia ma meno privacy. Sembra questo il binomio che accompagna ormai l’innovazione tecnologia mondiale. Secondo quanto riporta il The Guardian, se fai acquisti nei famosi centri commerciali australiani Westfield, probabilmente sei stato scansionato e registrato da dozzine di telecamere…

Internet Automotive, il filone 4.0 vale 3,5 miliardi per le Pmi italiane di Flavio Fabbri Il manifatturiero continua a cambiare pelle sotto la spinta della trasformazione digitale e l’industria automobilistica e dei trasporti è coinvolta a pieno in questo processo di innovazione. Secondo i dati di uno studio AlixPartners, entro il 2023, solo per la componentistica dell’automotive made in…

Internet Automotive, accordo Vodafone e AT&T per lo sviluppo dell’IoT di Piero Boccellato In occasione del Mobile World Congress di Barcellona AT&T e Vodafone hanno annunciato il nuovo accordo per accelerare la connettività e l’innovazione Internet of Things (IoT) nel settore automotive. Le aziende metteranno insieme le loro competenze del settore per sviluppare soluzioni…

Internet Digital Crime. Le ‘Influence World Politics’ e l’uso graduale della forza cibernetica nell’era Trump di Rosanna Derasmo Per avere un’idea delle c.d. “Influence World Politics” basti pensare alle origini della US National Security Strategy (NSS). Nell’era Trump è possibile osservare come la US National Cyber Security Strategy (NCSS) per proteggere le infrastrutture critiche statunitensi segua, per certi versi, un percorso…

Internet Finanza Agevolata. Export e internazionalizzazione, al via il bando per le MPMI dell’Emilia Romagna di Vincenzo Parisi, Sercam Advisory Il bando sostiene iniziative di promozione sui mercati esteri e interventi volti ad accrescere le competenze manageriali in tema di internazionalizzazione, supportando in maniera prioritaria le imprese che vogliono approcciare per la prima volta i mercati esteri o che già esportano ma in modo soltanto…

Games Polemiche sull’uso di Hololens in campo militare di Redazione Eurogamer.it Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha difeso il contratto da 479 milioni di dollari firmato dalla compagnia con la US Army per la fornitura di dispositivi Hololens.

Microsoft ha battuto la concorrenza di rivali come Magic Leap, e sta sviluppando Hololens in un sistema visivo a scopi…

Mappamondo L’Intelligenza Artificiale per la diagnosi e la terapia delle malattie rare. Così la startup GenomeUp si presenta al Ministero della Sanità di Redazione Una Intelligenza Artificiale (IA) a supporto di ospedali, laboratori e centri ricerca per trovare, in meno di 24 ore, la diagnosi e la terapia più accurata per i pazienti con malattie rare, tramite l’analisi del DNA. È la soluzione di GenomeUp, che la startup ha presentato oggi all’evento “Startup Italia…

Mappamondo Il 5G entra negli stadi di Roma e Udine di Redazione TIM ha realizzato la copertura 4.5G dello stadio Olimpico di Roma e della Dacia Arena di Udine utilizzando, in anteprima mondiale, la soluzione XRAN di JMA. Si tratta di una tecnologia mobile propedeutica allo sviluppo del 5G che consente di fruire di servizi e applicazioni di nuova generazione tipici…

Who is who Roberto Liscia di Redazione Presidente,

Netcomm Il 25 febbraio 2019 è stato rieletto per tre anni nuovo presidente di Netcomm, il consorzio italiano per il commercio elettronico. Ricopre tale carica dal 2005. Tra il 2013 ed il 2015 è stato executive board member di Ecommerce Europe, mentre per i 14 anni…