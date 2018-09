Dailyletter n.3513 del 21 settembre 2018

Smart City Luigi Di Maio in Cina, scambi per 42 miliardi nel 2017. Al via cooperazione su innovazione, ambiente e smart city di Flavio Fabbri Partita ieri la XVII edizione della Western China International Fair (WCIF 2018, 20-24 settembre), a Chengdu, in Cina. Presenti all’inaugurazione del “Padiglione Italia” il nostro Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e il vice Premier cinese, Hu Chunhua. L’Italia quest’anno è il Paese…

Media Rai, dal CdA di nuovo ok a Foa presidente. Entro il 26 settembre il voto finale del Parlamento di Luigi Garofalo Una parte del copione scritto mercoledì in Commissione di Vigilanza RadioTv è stata recitata oggi. Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato di nuovo il via libera, nonostante sia stato già bocciato dalla Commissione parlamentare il primo agosto scorso, al consigliere Marcello Foa a presidente…

Telecoms Tim. Fra Sparkle, 5G e Nextel Amos Genish all’esame in Cda di Paolo Anastasio Il Cda di Tim fissato per lunedì 24 settembre sarà un importante banco di prova per l’amministratore delegato Amos Genish, che si presenta all’appuntamento dopo le indiscrezioni diffuse da Bloomberg e riprese da alcuni quotidiani, fra cui MF, secondo cui il top manager israeliano starebbe puntando…

Telecoms L’asta 5G a 4,1 miliardi supera il valore della gara 4G. Oggi nuovo round sui 3700 Mhz di Paolo Anastasio Si è chiusa ieri sera la sesta giornata della fase dei miglioramenti competitivi per la procedura di assegnazione delle frequenze per il 5G, che vede partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia. I rilanci, ad oggi, sono stati 77. Nessuno dei contendenti in lizza sembra…

Internet Gmail, Google consente alle aziende di spiare le email a fini pubblicitari di Luigi Garofalo Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Google tuttora non impedisce di far leggere a terzi le email inviate e ricevute con Gmail. Big G ha smesso di farlo l’anno scorso, come annunciato dalla stessa compagnia: “Google non scansionerà più le email inviate e ricevute con Gmail: in questi anni l’ha fatto…

Internet eCommerce, l’UE vara nuove misure anti-geoblocking di Flavio Fabbri Eliminare i blocchi geografici e facilitare la crescita e l’espansione delle imprese anche verso nuovi mercati internazionali, così l’Europa si è impegnata ad aiutare aziende e consumatori degli Stati membri per promuovere l’economia digitale, i servizi, l’internazionalizzazione e l’innovazione…

Cybersecurity Cybersecurity, Trump lancia la nuova strategia nazionale per ‘difendere’ le elezioni di midterm di Luigi Garofalo Il presidente Trump ha firmato la nuova strategia nazionale di cybersecurity. “La prima strategia informatica completamente articolata per gli Stati Uniti dal 2003”, si legge nell’introduzione della “National Cyber Strategy” L’annuncio è stato dato dal consigliere per la sicurezza nazionale, John…

Internet MailUp entra nel mondo dell’intelligenza artificiale, acquisita la società olandese Datatrics di Flavio Fabbri Tutto il mondo è fatto di dati e i dati sono fondamentali per comprenderlo e per muoversi in esso. Un’attitudine digitale che riguarda anche e soprattutto i mercati, compreso quello dell’email marketing e del digital marketing nel suo complesso. È lo stesso contesto competitivo a centrarsi in maniera…

Internet Mediaset conferma Accenture per la gestione video di Infinity di Piero Boccellato Mediaset estende la sua collaborazione con Accenture attraverso un accordo pluriennale: la piattaforma Accenture Video Solution (AVS) sarà utilizzata per la diffusione OTT dei video e servizi di Infinity, il noto portale di Mediaset che offre contenuti in streaming a pagamento, lanciato nel 2013 proprio…

Internet Digital Crime. Perché GDPR e Direttiva NIS vanno interpretate in modo unitario di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma E’ pacifico che il Regolamento europeo (2016/679) e la Direttiva NIS (Direttiva UE 2016/1148) siano due provvedimenti con contenuti e finalità differenti. Il primo è dedicato alla protezione dei dati personali, mentre la seconda si propone la difesa delle reti e dei sistemi informativi. Inoltre,…

Telecoms SosTech. Perché l’Apple Watch Series ha rubato la scena all’ultimo keynote di Giordano Rodda La struttura dei keynote con cui Apple presenta i propri prodotti è ben calibrata: si parte con il prodotto meno importante, si presenta il pezzo forte e spesso si chiude – ostentando nonchalance – con l’one more thing, la sorpresa finale inaugurata da Steve Jobs e che a dire il vero negli ultimi anni…

Telecoms Cosa Compro. Conviene comprare un iPhone? Qualche considerazione e alcuni consigli di Silvio Spina L’eterna lotta tra Android e iPhone, nonostante gli anni e le evoluzioni tecnologiche, scatena sempre diatribe particolarmente accese, soprattutto tra coloro che difendono a spada tratta la Mela (spesso soprannominati ironicamente dai detrattori “fanboy”) e chi, invece, considera gli smartphone di casa…

Internet Finanza Agevolata. Contributo a fondo perduto fino al 60% per la creazione di startup innovative di Nicole Conte e Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) Il bando si propone l’obiettivo di sostenere le spese di investimento per l’avvio o il consolidamento di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca finalizzata a nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia o ad alto contenuto…

Smart City Auto elettriche, accordi Enel, enti locali e imprese per installare 4.300 colonnine di ricarica di Flavio Fabbri Ad oggi, come riportato da una nota Agi, Con 195 mila auto elettriche vendute nella prima metà del 2018, “l’Europa supera il milione di veicoli ecologici e vola all’inseguimento del mercato cinese, lasciando indietro gli Stati Uniti”. I dati sono stati ripresi da una ricerca condotta dalla società…

Energia Sos Energia. Come combattere gli aumenti di luce e gas di ottobre 2018 di Davide Raia Con l’autunno alle porte è arrivato il momento di dare un’occhiata alle bollette dell’energia elettrica e del gas che, nel corso dei prossimi mesi, potrebbero registrare una considerevole impennata degli importi per gli utenti. Il prossimo aggiornamento trimestrale dei prezzi dell’energia verrà annunciato…

Internet Quali sono le regioni ultraperifiche dell’Unione Europea? di James Hansen Qual’è il paese con cui la Francia condivide il più lungo confine terrestre? È una domanda da professore sadico. La risposta, sorprendente, è il Brasile. Si tratta del confine che separa la Guyana Francese dalla Repubblica Brasiliana. La Guyana—c’è chi preferisce “Guiana”, ma non è che se ne parli…

Mappamondo Accenture, il 4 ottobre a Milano torna l’Insurance Day 2018 di Redazione Manca poco alla XVII edizione dell’Insurance Day “Giovani Compagnie, Compagnie Giovani” l’appuntamento dove i principali attori del mercato assicurativo e gli esperti Accenture si confronteranno sullo stato dell’arte del settore in Italia e sui possibili scenari evolutivi. In un mercato…

Mappamondo Rai, Slc Cgil ‘Ripartire da un canale nazionale per le realtà locali’ di Redazione Slc Cgil, in previsione di una iniziativa pubblica sul futuro della Rai, ha deciso di rivolgersi fin d’ora ai nuovi vertici Rai, alle Istituzioni ed ai cittadini, con una prima proposta mirata, che sarà tra i temi in discussione nel corso dell’incontro con l’AD il prossimo 24 settembre. Lo scrive il…

Mappamondo Cinema, le associazioni italiane propongono il lancio della ‘Grande Estate di Cinema 2019’ di Redazione Le associazioni del cinema italiano – ANEC, ANICA, ANEM, ACEC, FICE – desiderano innanzitutto ringraziare per l’attenzione e la disponibilità che stanno manifestando sin dall’inizio del mandato, sia il Ministro Bonisoli, che il Sottosegretario Borgonzoni, nei confronti delle tematiche e delle specificità…

