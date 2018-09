Dailyletter n. 3511 del 19 settembre 2018

Internet GDPR, da oggi in vigore il decreto legislativo 101/2018. La nuova privacy in chiave europea di Luigi Garofalo Da oggi la tutela dei dati personali in Italia è regolata dal GDPR e dal nuovo codice privacy. Quest’ultimo, per essere precisi, è il decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 che entra in vigore oggi, 19 settembre 2018. Per comprendere, concretamente, l’importanza della norma troveremo il D.lgs….

Telecoms Tim, il futuro degli asset non core al Cda del 24 settembre di Paolo Anastasio La vendita di alcuni asset, come Sparkle e Persidera, sarà, secondo Radiocor e Ansa, uno degli argomenti al centro del prossimo consiglio di amministrazione di Tim, convocato per lunedì 24 settembre. Già in occasione del Cda del 24 luglio scorso, l’amministratore delegato Amos Genish aveva annunciato…

Internet IA, Di Maio come Macron. L’Italia guarda alla strategia nazionale francese (spiegata in 5 punti) di Luigi Garofalo L’Intelligenza artificiale (IA) sta diventando il principale strumento di supremazia mondiale. Dunque il predominio economico globale si gioca sull’IA, (oltre che su IoT, 5G, veicoli a guida autonoma, ecc…) e al momento la Cina è in vantaggio su tutti i Paesi, Stati Uniti compresi. L’Ue affanna, con…

Media PMI italiane, 300 milioni di finanziamenti per i settori creativi e culturali di Flavio Fabbri Dalla televisione al cinema, dall’editoria all’architettura, sono diversi i settori coinvolti dall’iniziativa promossa dal Fondo europei per gli investimenti (FEI) e dalla nostra Cassa depositi e prestiti (Cdp), che consente il finanziamento di progetti delle piccole e medie imprese (Pmi) del nostro…

Internet Blockchain, mancanza di regole e fiducia i primi nodi da sciogliere di Paolo Anastasio Incertezze regolatorie e mancanza di fiducia, sono questi gli ostacoli maggiori che frenano la diffusione su ampia scala della blockchain fra le aziende secondo un’indagine condotta dalla società di auditing PriceWaterhouseCoopers (PwC) e diffusa a fine agosto. Secondo l’indagine “Blockchain…

Telecoms Pagamenti elettronici, quasi una transazione su due contactless in Europa di Paolo Anastasio Quasi raddoppiati in un anno in Europa i pagamenti contactless, cresciuti del 97% nel 2017. Secondo i dati diffusi da MasterCard, un pagamento con carta su due è stato effettuato in modalità contactless nel 2017 nel Vecchio Continente, dove i pagamenti cashless senza contanti stanno prendendo sempre…

Internet L’Irlanda incassa 14 miliardi di euro di tasse dalla Apple. Ma non è ancora finita di Piero Boccellato Era il 30 agosto 2016 quando il Commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager annunciò il provvedimento nei confronti del colosso americano di restituire 13 miliardi di euro di tasse non pagate per il periodo dal 2003 al 2014 al governo irlandese. Ieri, due anni dopo, Apple ha completato il…

Smart City Settimana UE della mobilità, 2.600 città europee per la sostenibilità e la decarbonizzazione di Flavio Fabbri Partita domenica scorsa e promossa dalla Commissione europea, la diciassettesima edizione della Settimana europea della mobilità quest’anno (16-22 settembre) è dedicata al tema centrale della “multimodalità negli spostamenti” che, con lo slogan “Cambia e vai”, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i…

Internet Vetrya, il 26 settembre Luca Tomassini presenta in LUISS il suo libro ‘L’innovazione non chiede permesso’ di Redazione Il prossimo 26 settembre, alle 17.30, Luca Tomassini presenterà in LUISS il suo nuovo libro, intitolato “L’innovazione non chiede permesso: Costruire il domani digitale”, con prefazione di Paola Severino, in uscita per le edizioni Franco Angeli. Il fondatore, presidente e amministratore delegato di Vetrya,…

Internet CDTI Forum. PA Digitale, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? di Ing. Paola Russillo – Manager esperta di trasformazione digitale e Consigliere del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione di Roma Spesso diciamo che l’Italia è piuttosto indietro in termini di innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione, e di regola lo diciamo sulla base di percezioni personali (esperienze che ci risultano lontane dagli standard che vorremmo) ma anche sulla base di informazioni che provengono da fonti…

Internet Finanza Agevolata. Credito d’imposta fino al 12% per l’ammodernamento degli impianti calcistici di Nicole Conte e Vincenzo Parisi (Sercam Advisory) Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, individua le disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, finalizzato ad incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici. Soggetti beneficiari Il credito d’imposta è riconosciuto a…

Internet Cosedanoncredere. Seggiolini anti-abbandono obbligatori, manca solo il Sì del Senato di Redazione UNC Obbligo di installazione di dispositivi antiabbandono per non dimenticare i bambini in auto. La proposta di legge è stata approvata dalla Commissione Trasporti della Camera. Per diventare legge il provvedimento dovrà adesso essere approvato anche dal Senato. Dopodiché andrà a integrare l’articolo 172…

Mappamondo Acquirente unico, online il nuovo ‘Portale Offerte’ di Redazione Al via la seconda fase del ‘Portale Offerte’, il sito dell’ARERA, gestito da Acquirente Unico, pubblico e indipendente, che dallo scorso luglio permette a famiglie e piccole imprese di confrontare e scegliere in modo semplice e chiaro le offerte di luce e gas. Come previsto, prosegue infatti…

Mappamondo Michelangelo-Infinito, dal 27 settembre al cinema il film-evento prodotto da Sky di Redazione Arriva in sala, distribuito da Lucky Red, Michelangelo-Infinito, il nuovo film d’arte prodotto da Sky con Magnitudo Film. Dai creatori di Caravaggio – l’Anima e il Sangue e di Raffaello – il Principe delle Arti, un ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo dell’uomo e dell’artista…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 20 settembre 2018 di Fabienne Pallamidessi Vergine, Bilancia, Sagittario e Acquario: insuperabili oggi! Ariete e Toro: potete essere più ottimisti! Cancro, Scorpione e Capricorno: l’importante è di avere le idee ben chiare! Gemelli, Leone e Pesci: non parlare troppo in fretta!

Video del giorno Che cos’è Google Pay? di Redazione Da Mountain View hanno appena condiviso una breve introduzione al nuovo sistema di pagamento tramite smartphone. …

Infografiche Come essere invisibili online senza uscire dalla rete di Redazione Fortunatamente, ci sono una serie di cose che puoi fare per ridurre al minimo la tua presenza online e proteggere la tua privacy, senza dover abbandonare Internet. Infografica in inglese. …

Finestra sul mondo Stretta sugli immigrati europei non-specializzati in GB, Kim Jong-un pronto a chiudere strutture nucleari, Spagna di Agenzia Nova Brexit, la Gran Bretagna prepara una stretta sugli immigrati europei non-specializzati

19 set 10:51 – (Agenzia Nova) – La Gran Bretagna si prepara a stringere le maglie delle sue frontiere dopo la Brexit, limitando gli ingressi degli immigrati non-specializzati provenienti dai paesi dell’Unione Europea:…

Bibliotech Connessi e isolati. Un’epidemia silenziosa di Redazione Di Manfred Spitzer

Editore: Corbaccio

Data di Pubblicazione: Settembre 2018

ISBN: 9788867004577

Pagine: 293

Prezzo: € 19,90 Connessi e isolati. Un’epidemia silenziosa: La solitudine del terzo millennio è una situazione di isolamento che è tanto più dannosa quanto meno evidente perché…