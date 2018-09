Dailyletter n. 3509 del 17 settembre 2018

A settembre 2016, quando ha accettato l’incarico da Matteo Renzi, Diego Piacentini ha detto a Mario Calabresi direttore di Repubblica “Regalo due anni all’Italia per portarla nella modernità e farvi dimenticare i certificati”. Il Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale ha mantenuto…

Dopo l’approvazione del disegno di legge ‘Concretezza’ e in attesa del suo approdo in Parlamento, Giulia Bongiorno, ministra della pubblica amministrazione, ha precisato uno dei punti chiave del Ddl, le assunzioni nella Pa per il triennio 2019 – 2021.

“Bisogna colpire i comportamenti dei giganti della Rete che possono danneggiare i consumatori” e “Per me l’Antitrust è lo strumento per favorire l’Innovazione e ridurre le diseguaglianze”. Sono questi due i concetti più forti espressi da Giovanni Pitruzzella, al Corriere della Sera. L’intervista, rilasciata…

La cybersecurity ha ormai un ruolo centrale all’interno di ogni contesto aziendale. In particolar modo per la protezione delle infrastrutture critiche, dove investimenti sempre più importanti, per far fronte al crescente numero di violazioni, portano le aziende a concentrare la sicurezza nelle mani di…

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe per il 2018 e con esso è passata definitivamente la misura del Bonus Cultura applicata ai nati nel 2000. I 500 euro destinati a chi ha compiuto o compie 18 anni nel 2018 saranno infatti erogati per l’acquisto di libri,…

La Corte Europea di Strasburgo Strasburgo ha condannato il governo del Regno Unito per violazione dei diritti umani, in relazione al Datagate scoppiato nel 2013, dopo le rivelazioni di Edward Snowden ex consulente della NSA (National Security Agency) americana che ha portato alla luce tra le altre cose…

Non è bastato il lancio, prima dell’estate, di Igtv – la funzionalità offerta da Instagram per la riproduzione di video lunghi – perché ad inizio settembre Facebook ha annunciato lo sviluppo internazionale di Facebook Watch, l’offerta di video di qualità televisiva da parte di canali che, negli Stati…