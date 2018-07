Dailyletter n. 3462 del 4 luglio 2018

Scade il 13 luglio il termine ultimo per candidarsi al ruolo di direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) che al momento resta senza vertice dopo l’uscita di scena di Antonio Samaritani che, come recita lo stringato comunicato dell’Agenzia, aveva “preso servizio il 18 maggio 2015 e…

Il cloud pubblico negli ultimi anni si è affermato rapidamente in tutto il mondo. Si stima che per l’anno in corso il tasso di crescita sarà alla fine del 21,5%, per un valore di mercato che entro la fine dell’anno sarà pari a 186,4 miliardi di dollari.

Netflix è il media più popolare per l’intrattenimento televisivo negli USA. L’azienda di Reed Hasting è stata nominata la fonte di visione primaria per i contenuti nei video e televisivi in un recente sondaggio di Wall Street condotto da Cowen & Co, posizionandosi al primo posto rispetto alle…

In un recente studio dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), si stima che la flotta globale di veicoli elettrici potrebbe triplicare in termini di unità vendute entro il 2020, passando dagli attuali 3,7 milioni di electric vehicles (EV) venduti l’anno passato ai 13 milioni attesi per la fine…

Alcuni giochi, come Dota 2, stanno già facendo uso di sistemi di intelligenza artificiale, ma Quake III Arena sembra aver fatto un passo in avanti. I team di Google DeepMind hanno infatti “insegnato” all’intelligenza artificiale alla modalità Capture the Flag di Quake III Arena con “prestazioni di livello…

Gemelli, Vergine, Capricorno e Acquario: forza e fortuna, oggi! Ariete, Cancro e Bilancia: con il sorriso…c’est plus facile! Toro e Scorpione: non agitatevi … agite! Leone, Sagittario e Pesci: la gente negativa non porta bene…allontanatevene!