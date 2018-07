Dailyletter n. 3459 del 28 giugno 2018

Internet Banda ultralarga, fondo Ue svilupperà investimenti per 1 miliardo di euro in cinque anni di Flavio Fabbri Arrivano nuove risorse per il fondo dedicato alle infrastruture per la banda ultralarga in Europa che nelle intenzioni della Commissione europea, della Banca per gli investimenti (BEI), della Kreditanstalt für Wiederaufba (KfW), istituto di credito nato per la ricostruzione nel 1948), della nostra Cassa…