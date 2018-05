Dailyletter n. 3420 del 3 maggio 2018

Media Diritti Serie A, la Lega col fiato sospeso. Il verdetto il 7 maggio? di Luigi Garofalo “Con molta probabilità il giudice del Tribunale Civile di Milano deciderà lunedì 7 maggio” sul ricorso presentato da Sky contro i pacchetti pubblicati da Mediapro con cui vorrebbe rivendere i diritti televisivi 2018-2021 del campionato di Serie A. È quanto appreso Mf-Dowjones da una fonte a conoscenza…

Media Diritti Tv Serie A ‘nel pallone’. Come si è arrivati a questo caos, tutte le tappe di Marco Mele La vicenda dei diritti televisivi relativi ai prossimi tre campionati di serie A merita qualche riflessione, al di là della cronaca quotidiana. Il fallimento del primo bando, avviato il 26 maggio e concluso nel giugno 2017, quasi un anno fa, aveva già detto molto, a chi avesse voluto capire. Le offerte,…

Internet Scandalo Facebook, Cambridge Analytica chiude sotto il peso delle cause legali di Paolo Anastasio Cambridge Analytica, l’azienda di analisi dei dati che lavorò per Donald Trump nella campagna presidenziale del 2016, sta chiudendo dopo le rivelazioni sull’uso non autorizzato dei dati milioni di utenti di Facebook. L’azienda ha deciso di chiudere dopo l’emorragia di clienti negli ultimi mesi e per…

Media Rai, come candidarsi a componente del Cda di Piero Boccellato Lo scorso 30 aprile il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno pubblicato, nei rispettivi siti istituzionali, l’avviso per la presentazione delle candidature al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai fini dell’elezione di 4 componenti, due per ciascuna…

Internet Bilancio UE, nuovo programma digitale da 9 miliardi di euro di Flavio Fabbri Annunciato ieri dalla Commissione europea un nuovo programma per il digitale (“New Digital Europe programme”) e relativa proposta di budget per 9,2 miliardi di euro a sostegno dei progetti di promozione della trasformazione digitale (DX). Il Nuovo programma potrebbe essere costruito a partire…

Telecoms Ofcom, la classifica dei migliori e peggiori operatori broadband e mobile in Uk di Paolo Anastasio I migliori e i peggiori provider del Regno Unito nel 2017 messi in fila dall’Ofcom, il regolatore britannico che ha pubblicato oggi i risultati di un’indagine ad ampio spettro nel mercato delle tlc, per verificare il grado di customer satisfaction dei clienti su diversi fronti: dal livello di servizio…

Cybersecurity Stop alle password facili (come 1234567), 5 consigli per quelle sicure di Piero Boccellato Come ogni anno, il primo giovedì di maggio si festeggia il World Password Day 2018, una ricorrenza promossa da un consorzio di aziende operanti nel settore della cybersecurity per aumentare la consapevolezza delle persone sulla sicurezza dei propri account online. Ill 2017 è stato l’annus…

Media ilprincipenudo. Virginia Raggi alle prese con il rilancio del cinema a Roma di di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) Ieri pomeriggio a Roma, nella Casa del Cinema, s’è tenuta una strana iniziativa, ovvero un incontro intitolato “Roma per il Cinema & il Cinema per Roma”, promosso dalla Sindaca della Capitale Virginia Raggi e dal suo braccio destro, Vice Sindaco ed Assessore allo Sviluppo Culturale Luca Bergamo….

Internet Tiesse e Politecnico di Torino brevettano il router che riconosce il video streaming di Paolo Anastasio Investire sulla vivace creatività dei giovani del territorio per formare in casa le nuove leve dell’innovazione, in stretta collaborazione con il Politecnico di Torino, e consolidare così la tradizione della tecnologia made in Italy. Questa la filosofia sposata da Tiesse, l’azienda di Ivrea che progetta…

Internet Accenture, tutti i vantaggi della Blockchain nel mondo dell’Automotive di Paolo Anastasio Promuovere l’utilizzo della Blockchain nel settore auto, per creare un nuovo ecosistema digitale dell’Automotive per rendere più sicuro, più economico e più efficiente la mobilità pubblica e privata. E’ questo l’obiettivo di MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative), il consorzio appena costituito che…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, MyPermissions Privacy Cleaner di Neosperience Team MyPermissions è un’app creata per consentire agli utenti di fare la scansione delle app che usiamo quotidianamente, per monitorare e controllare gli accessi alle informazioni personali e individuare chi minaccia o viola i nostri dati più sensibili, in modo chiaro e semplice. Così facendo questa interessante…

Internet Enterprise 4.0. Realtà Virtuale, una nuova prospettiva per le aziende? di Neosperience Team Herbert Marshall McLuhan è stato un sociologo, filosofo, critico letterario e professore canadese. La fama di Marshall McLuhan è legata alla sua interpretazione innovativa degli effetti prodotti dalla comunicazione sia sulla società nel suo complesso sia sui comportamenti dei singoli. La sua riflessione…

Media Digital Movie Days 2018, la settimana dell’offerta legale digitale di prodotti audiovisivi di Redazione L’innovazione tecnologica, unitamente al cambiamento nella ricerca, consumo e fruizione da parte del grande pubblico dei prodotti audiovisivi, ha reso l’offerta di contenuti sempre più allargata e diversificata. Se il prodotto fisico rimane centrale, a crescere è il “cinema liquido”, ovvero un consumo…

Mappamondo Innovazione digitale, Sky Italia acquisisce la start-up 4Strokemedia di Redazione Sky Italia ha finalizzato l’acquisizione di 4Strokemedia, la tech company italiana specializzata in programmatic advertsing che si è affermata in pochi anni sul mercato digitale italiano per il suo elevato grado di innovazione e per la sua capacità di offrire agli investitori un’audience particolarmente…

Mappamondo Pubblicità online, a marzo crescono i ricavi +1,7%. Boom per smart tv e console di Redazione I dati di fatturato rilevati dall’Osservatorio Fcp-Assointernet (FCP-Federazione Concessionarie Pubblicità) per il periodo gennaio-marzo 2018, raffrontati allo stesso periodo del 2017. Per device/strumento evidenzia per il mese di marzo i seguenti dati: Desktop/Tablet -3,2%

…

Focus Mail Questa sera presentazione del libro ‘L’Era dei Format’. Giovedì 3 maggio a Roma di Redazione tivù è lieta di invitarla alla presentazione del libro

“L’Era dei Format. La svolta radicale dell’intrattenimento televisivo” di Jean K. Chalaby

Giovedì 3 maggio 2018

ore 18:30

IBS+ Libraccio

Via Nazionale 254/255

Roma Come cambia la Tv? Quanto sono importanti i format per il…

Bibliotech L’era dei format di Redazione Di Jean K. Chalaby, Traduzione di Chiara Veltri Minimum fax editore Data di pubblicazione: novembre 2017 ISBN: 9788875218355 Pagine: 364 Prezzo: € 18,00 Dalla seconda metà degli anni Novanta, i format hanno avuto un impatto inaudito sulla televisione, sui suoi…

Finestra sul mondo Trump minaccia di ricorrere ai suoi poteri presidenziali sul Russiagate, Macron annuncia la soppressione della exit tax, Nucleare Iran di Agenzia Nova “Russiagate”, presidente Trump minaccia di ricorrere ai suoi poteri presidenziali

03 mag 11:04 – (Agenzia Nova) – Il presidente Donald Trump ha minacciato oggi di ricorrere ai suoi poteri di capo della Casa Bianca e di intervenire sul dipartimento di Giustizia in merito all’inchiesta Russiagate condotta…

Infografiche Attacchi DDoS in Italia: quanti ne sono avvenuti ad aprile 2018? di Redazione Fonte: Arbor…