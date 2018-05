Dailyletter n. 3418 del 30 aprile 2018

In vista dell’assemblea del prossimo 4 maggio per il rinnovo del Cda di Tim, e nel bel mezzo dello scontro per la governance fra il primo azionista Vivendi (23,9%) e lo sfidante Elliott (8,8%), quest’ultimo ha dichiarato questa mattina in una nota il suo pieno appoggio al piano DigiTim dell’amministratore…

Il terzo e il quarto operatore mobile negli Usa, rispettivamente T-Mobile Usa, che fa capo a Deutsche Telekom, e Sprint, che fa capo alla giapponese Softbank, hanno siglato un accordo da 26,5 miliardi di dollari per la fusione delle rispettive attività e la creazione di un operatore in grado di competere…

Non solo il Dpo, ma anche la Dpia. Tra gli obblighi previsti dal Regolamento generale in materia di protezione dei dati (Gdpr), che sarà pienamente efficace dal 25 maggio, non figura solamente il Data Protection Officer (Dpo), ma anche la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Dpia – Data…

Utilizzare Facebook e LinkedIn in lingua inglese consente agli utenti di sfruttare tutte le potenzialità delle due piattaforme. In questo video racconto 3 vantaggi ‘oscuri’ a chi usa i due social in italiano.

In Emilia Romagna, grazie al progetto SchoolNet (“Una Scuola grande come la Regione”), Comuni e province, con l’aiuto fondamentale di Lepida, hanno cominciato nel 2010-2011 a collegare in banda ultralarga le scuole dei territori.

Abilitare la trasformazione digitale (DX) del nostro Paese a partire dalle tecnologie chiave, come l’Internet of Things (IoT), l’intelligenza artificiale e i pagamenti digitali. Per far questo, però, servono prima di tutto reti efficienti e servizi di nuova generazione.

Gli utili dei giganti del web continuano a correre. Dopo i risultati positivi di Facebook, anche Twitter e Alphabet, la società madre di Google, hanno chiuso il primo trimestre 2018 in forte crescita. Il microblogging ha registrato, per la seconda volta nella sua storia, un utile: 61 milioni di profitti…