Dailyletter n. 3415 del 24 aprile 2018

La notizia del fermo a Nanterre di Vincent Bollorè per presunte tangenti in Africa esplode nel bel mezzo dell’assemblea di Tim di oggi a Rozzano. Un’assemblea più soft (all’ordine del giorno c’è il bilancio 2017, la remunerazione del management e la nomina formale di Amos Genish ad amministratore delegato)…

Il Garante della privacy ha ricevuto questa mattina, alle ore 10, una delegazione di Facebook per approfondire l’istruttoria sul caso Cambridge Analytica. L’Autorità ha chiesto alla società americana ulteriore documentazione in merito alla possibile violazione dei dati personali di decine di migliaia…

Il nuovo regolamento Ue sulla Data Protection (GDPR), nato per limitare lo strapotere dei giganti Usa del web, potrebbe in realtà rivelarsi un assist per Google e Facebook. La tesi, un po’ paradossale, è sostenuta dal Wall Street Journal, secondo cui le pesanti restrizioni sull’utilizzo dei dati personali…