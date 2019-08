Dailyletter 3718 del 9 Agosto 2019

Telecoms Huawei sfida Trump e Google: presenta il proprio sistema operativo ‘Harmony’ (Open source) di Luigi Garofalo #Breaking: Huawei unveils #HarmonyOS, the future-oriented OS that focuses on delivering seamless experience of #InternetofThing (IoT) and #AI-powered all connected devices. #Huawei pic.twitter.com/Avy40XVQC2— Global Times (@globaltimesnews) August 9, 2019 Huawei ha svelato il proprio sistema operativo,…

Internet Il mercato high-tech italiano vale 115 miliardi di euro, resiliente alla crisi. Cresce anche al Sud di Flavio Fabbri Se c’è un settore che sembra esser riuscito ad attraversare gli anni della crisi economica continuando a crescere è quello dell’high tech, dell’alta tecnologia e innovazione. In Italia, le imprese high-tech hanno registrato un fatturato di 115 miliardi di euro, in base alle rilevazioni del secondo monitor…

Internet Smart Nation, non ce l’ha fatta il Governo del cambiamento. Il bilancio delle politiche digitali di Luigi Garofalo L’Italia non è diventata una “Smart Nation”. L’ambizioso traguardo del Governo del cambiamento, sognato soprattutto dal Movimento 5 Stelle, non è stato raggiunto a causa dell’improvvisa crisi dell’esecutivo, che interromperà la legislatura. Tracciamo il bilancio per vedere cosa ha fatto e cosa non ha…

Internet Fascicolo sanitario elettronico: la scelta online del medico funziona, crescono del 30% le domande di Flavio Fabbri Gestione delle prenotazioni in regime di Servizio sanitario nazionale e Sanità pubblica, pagamento online delle prestazioni stesse, cambio e revoca del medico di famiglia direttamente online, ricerca di medici di famiglia sul territorio regionale, consultazione dei tempi di attesa, autocertificazione della…

Telecoms Velocità su Internet? Samsung si lascia Apple alle spalle di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Si fa presto ad avere 50 o più gigabyte di traffico dati a disposizione sul proprio smartphone – una manciata di euro mensili, ormai: basta guardare il comparatore di SosTariffe.it per accorgersene – quando le prestazioni fanno passare la voglia di collegarsi con la telefonia mobile. Telef…

Internet Sogei scelta (di nuovo) dalla Corte dei conti per la gestione dell’infrastruttura Cloud di Redazione Key4biz Si rinnova la collaborazione tra Sogei e Corte dei conti attraverso la firma dell’accordo specifico che disciplina l’evoluzione, conduzione e sicurezza dei servizi infrastrutturali della Corte. L’accordo, della durata di 29 mesi, si colloca nell’ambito della Convenzione IT Mef – Cdc e riguarda la…

Internet Cloud nazionale, la strategia della Francia di Luigi Garofalo La realizzazione di un cloud nazionale è tra gli obiettivi della Germania (il ministro dell’Economia tedesco è già al lavoro), della Lega in Italia (“una cassaforte per i dati della PA”, secondo la proposta di legge presentata anche da Alessandro Morelli) e della Francia. Bruno Le Maire, il ministro…

Internet L’“impronta digitale” dell’inquinamento, in Italia possibile trovare le fonti dei veleni di Flavio Fabbri Si chiama “Neptune Plus ICP-MS”, il multi-collettore ad alta risoluzione di cui si è dotato l’Istituto superiore di sanità finalizzato all’individuazione delle fonti di emissione dell’inquinamento attraverso lo studio della loro “impronta digitale”. Lo strumento, sostanzialmente, individua le fonti…

Telecoms Le 3 tariffe smartphone con più GB di Silvio Spina SosTariffe.it Su Cosa Compro ci occupiamo spesso di smartphone e dispositivi mobili per navigare ma in alcuni casi potrebbe essere utile segnalare anche le offerte più convenienti per sfruttare al massimo le funzionalità di questi devices: oggi Internet rappresenta il servizio più importante per un utente e, effettuando…

Internet Blockchain, spesa globale a 16 miliardi nel 2023. Mercato USA vale il doppio di quello europeo di Flavio Fabbri Gli investimenti mondiali in soluzioni blockchain supereranno i 15,9 miliardi di dollari entro il 2023, con un tasso di crescita annuo (Carg) che viaggerà oltre il 60%. Secondo le stime del “Worldwide semiannual blockchain spending guide”, nel nuovo aggiornamento IDC, nel 2019 la spesa in questa tecnologia…

Energia I 10 elettrodomestici che consumano di più (Anche in estate) di Davide Raia SosTariffe.it La principale fonte di consumo di energia elettrica in casa è rappresentata dagli elettrodomestici che, in misura differente dalla tipologia di utilizzo e, soprattutto, dal tipo di dispositivo, presentano un impatto considerevole sulla bolletta della luce. Per poter contenere la spesa, quindi, è…