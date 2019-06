Dailyletter 3674 del 7 giugno 2019

Internet Quando Google non ce la fa a primeggiare ‘mangia’ le società tech. 2,6 miliardi per acquisire Looker di Luigi Garofalo Google sarà ancora di più Big G. Ha annunciato l’acquisizione, entro l’anno, di Looker, azienda specializzata in Big Data analytics e nei software di business intelligence, per fronteggiare nel cloud computing Amazon e Microsoft. 2,6 miliardi di dollari, con questa cifra Alphabet-Google ‘mangerà’…

Telecoms 5G, il 35% delle imprese italiane lo utilizzerà nel primo anno di lancio di Flavio Fabbri Le nuove reti 5G sono considerate da tutti ormai come veri e propri vettori di innovazione e soprattutto abilitatori fondamentali per la piena trasformazione digitale in ambito economico, quindi industriale e aziendale. Lo ritiene il 75% delle imprese, secondo il nuovo studio Capgmeini dal titolo “5G in…

Media DVB-T2: 151 milioni di euro per l’acquisto di decoder e smart tv, ecco le linee guida di Flavio Fabbri Entro il 2022 dovrà concludersi il processo di transizione del digitale terrestre dal vecchio al nuovo standard, il DVB-T2.Il Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T) è lo standard del consorzio europeo DVB (Digital Video Broadcasting) per una modalità di trasmissione televisiva digitale…

Telecoms Mentre Trump accusa Huawei, la tlc firma con Putin accordo sul 5G di Luigi Garofalo Mentre Donald Trump cerca in Europa di convincere gli alleati a ‘bannare’ Huawei (tre giorni fa ne ha parlato anche con il governo britannico), la tlc cinese ha firmato un importante accordo con l’amico-nemico del presidente degli Stati Uniti, Vladimir Putin, “per sviluppare la rete 5G in Russia entro…

Internet Bologna, selezionata dall’Ue, per ospitare un supercomputer con elevatissime capacità di calcolo di Luigi Garofalo C’è anche l’Italia fra i Paesi che ospiteranno un computer di classe pre-exascale, un supercomputer con elevatissime capacità di calcolo, nell’ambito delle azioni che l’Europa sta mettendo in campo per sostenere la diffusione dell’high performance computing come volano di crescita e innovazione. In…

Telecoms Sirti si rafforza in cybersecurity, acquisita Wellcomm Engineering di Luigi Garofalo Sirti si rafforza in cybersecurity con l’acquisizione di Wellcomm Engineering, società basata a Milano, impegnata nella progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza delle reti. L’operazione rientra nella strategia dell’amministratore delegato di Sirti, Roberto Loiola, ossia incrementare…

Contributors Il cinema italiano va a picco al box office. Questo voleva il Governo giallo-verde? di Angelo Zaccone Teodosi Non abbiamo ancora letto un comunicato stampa “congiunto” – tra Ministero e principali associazioni dell’industria cinematografica – di entusiasmo rispetto ai primi risultati di quella che è stata annunciata (lanciata) come una iniziativa addirittura “rivoluzionaria”, la tanto decantata campagna…

Internet Giustizia digitale: Commissione Ue avvierà negoziati con il Consiglio d’Europa e con gli USA di Flavio Fabbri Le indagini penali hanno la necessità di acquisire prove, al giorno d’oggi prove elettroniche, che costituiscono l’85% del lavoro complessivo. In molti casi, bel il 70%, queste prove elettroniche occorre acquisirle da prestatori di servizi online stabiliti in un altro paese.I principali fornitori o…

Telecoms 5G: in Cina rilasciate le prime licenze commerciali, 6 milioni di base station entro il 2025 di Flavio Fabbri Pechino anticipa il rilascio delle licenze commerciali per le reti 5G sul territorio nazionale. Le prime quattro aziende che procederanno allo sviluppo delle infrastrutture base, secondo CCTV, sono China Mobile, China Union, China Telecom e China Broadcast Network.Si tratta di un mercato enorme, che…

Telecoms Tablet o ebook reader per leggere. Quale scegliere? di Silvio Spina SosTariffe.it La diffusione di smartphone sempre più grandi e con schermi sempre più definiti e spettacolari hanno inesorabilmente posto in secondo piano il mercato dei tablet, un settore che in realtà non ha mai ottenuto un successo planetario come i cellulari ma che vengono comunque scelti da alcune fasce d’utenza…

Energia Energia e tutela consumatori: i canali per proteggersi da frodi e truffe di Davide Raia SosTariffe.it Uno dei principali problemi per i consumatori, per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, due dei principali servizi “essenziali” per famiglie e imprese, è rappresentato dai tentativi di frode e dalle truffe energetiche. Sono, infatti, tantissimi i casi di raggiri e…

Games Google annuncia i dettagli di Stadia di Redazione Eurogamer.it Google ha svelato le prime informazioni su Stadia, annunciando prezzi, modello di business e data di lancio del servizio. Stadia verrà lanciato nel mese di novembre con diversi tipi di abbonamento. Il primo, Stadia Pro, garantirà per 9,99 € al mese esperienze di gioco in 4K, HDR, 60 fps e audio surround…

Mappamondo Sky Sport: al via il Mondiale femminile di calcio 2019, tutte le partite delle Azzurre di Redazione Key4biz Prende il via oggi, in Francia – e su Sky Sport Mondiali- l’ottava edizione del Mondiale femminile di calcio. Ecco tutto quello che c’è da sapere: squadre, favorite, gli stadi, dove vedere le partite e tutte le curiosità.Ventiquattro squadre per un unico sogno: alzare la Coppa del Mondo allo stadio…

Mappamondo Efficienza energetica: Cdp, al via da oggi il Prestito Investimenti Conto Termico di Redazione Key4biz Cassa depositi e prestiti (Cdp) comunica che è disponibile a partire da oggi il Prestito Investimenti Conto Termico (PICT), un nuovo strumento rivolto a comuni, province e città metropolitane con il quale puntare a favorire la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico sul territorio,…

Mappamondo Blockchain: Nicastri (Aidr), “Innescherà cambiamenti rivoluzionari nelle imprese e nella società” di Redazione Key4biz Di seguito l’intervento di Mauro Nicastri, presidente di Aidr (Associazione italian digital revolution), nel suo intervento al convegno “Le nuove frontiere del digitale: blockchain e intelligenza artificiale per la tutela della filiera e lo sviluppo smart dell’agrifood”, tenutosi stamattina a…