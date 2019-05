Dailyletter 3663 del 23 maggio 2019

Internet Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0: il punto di vista di PA, ricerca e imprese di Flavio Fabbri Il web come lo abbiamo conosciuto fino a pochi anni fa potrebbe cambiare pelle e non solo. Alla centralità come pilone portante dell’architettura 2.0 si potrebbe sostituire una decentralizzazione crescente, sia di sistemi di calcolo, sia di sistemi di storage.Fulcro di questo nuovo processo sono tecnologie…

Telecoms Huawei-Google, chi continuerà a scegliere i device della società cinese con il nuovo OS? Cosa rischia Big G di Luigi Garofalo Il sistema operativo di Huawei “sarà pronto al più presto in autunno o al massimo entro la prossima primavera”. Ieri vi abbiamo dato la notizia riportando l’annuncio di Yu Chengdong (Richard Yu), capo della divisione consumer dell’azienda cinese, che ha poi confermato l’obiettivo anche all’emittente…

Internet Fake news, rimedi soft: ‘Facebook e Google avevano alleati potenti tra gli esperti Ue’ di Luigi Garofalo Sembrava tutto troppo bello: una serie di regole adottate dall’Ue per contrastare la disinformazione online, anche in vista delle elezioni europee, e attribuire la responsabilità “oggettiva” delle fake news alle piattaforme digitali che le veicolano, quindi Facebook, Google e Twitter. Invece ad oggi…

Internet Poste italiane, accordo con Microsoft per la trasformazione digitale del Gruppo di Redazione Key4biz Poste Italiane e Microsoft hanno raggiunto un accordo per promuovere l’innovazione del Gruppo e la competitività dell’intero Paese, da un lato accelerando la trasformazione digitale dell’organizzazione e dall’altro attuando iniziative di formazione congiunta in ambito PMI, pubblica amministrazione e…

Internet Cloud, perché Confindustria sceglie “l’ibrido” di IBM per la trasformazione digitale di Redazione Key4biz Confindustria porta sul Cloud tutte le applicazioni critiche per incrementare la scalabilità, la flessibilità e la sicurezza dei dati. Lo fa scegliendo IBM, confermando la partnership decennale. Sviluppo dei servizi per gli associati, a partire da un nuovo portale web interattivo, ottimizzato per…

Internet Mise, 500 milioni di euro ai Comuni per sviluppare progetti di efficienza energetica di Sercam Advisory In attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo de…

Contributors La pornografia online il principale “influencer” di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina, nella elegante “Sala Zuccari” di Palazzo Madama, il Censis – Centro Studi Investimenti Sociali ha presentato una ricerca, commissionata dalla multinazionale farmaceutica Bayer, che sicuramente registrerà domani una corposa rassegna stampa, e prevediamo con titoli sparati anche nelle…

Internet Lepida: “Trafair” tra i 100 migliori progetti di PA sostenibile di Flavio Fabbri Il progetto “Trafair”, di cui Lepida è partner, ha vinto il “Premio PA sostenibile – 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. Un’iniziativa co finanziata dalla Commissione europea e che si pone l’obiettivo di monitorare in real time il traffico e la qualità dell’aria in diverse…

Internet Come può la DCX migliorare il Customer Lifetime Value? di Neosperience Team Perciò, la necessità di incrementare la soddisfazione del cliente, per guadagnarne la fiducia e creare fidelizzazione, è diventato l’obiettivo primario di qualsiasi azienda. Per questo, oggi esiste un nuovo modo per valutare il successo di un brand: il Customer Lifetime Value. Oggi, le strategie…

Internet Il Caos dell’Informazione. Il nuovo libro di Antonio Martusciello (Agcom) di Antonio Martusciello, Commissario Agcom Nei prossimi giorni sarà disponibile il libro “Il Caos dell’informazione” di Antonio Martusciello, Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, edito da La Dante. Pubblichiamo di seguito l’introduzione del libro. “Negli ultimi decenni la tecnologia, col suo linguaggio e i suoi…