Cybersecurity, tra GDPR e direttiva NIS. Il 17 settembre seminario a Milano

L‘AIPSA, l’Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale, insieme a BLB Studio Legale, ha organizzato il 17 settembre 2018 il seminario ‘Le Sfide della cybersecurity alla luce del GDPR e della Direttiva NIS’ che si terrà presso il Vodafone Village di Milano, in via Lorenteggio 240.

Saranno presenti esperti del settore, avvocati e security manager, con l’obiettivo di favorire un dibattito aperto ed affrontare l’innovativa e complessa problematica da diversi punti di vista. Tra gli ospiti Andrea Chittaro, Head of Global Security & Cyber Defence Department in Snam; Luigi Montuori, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Corrado Giustozzi, Cybersecurity Expert CERT-PA; Paolo Galdieri, Responsabile dipartimento Cyber Security BLB Studio Legale e Corradino Corradi, Head of ICT Security, Privacy and Fraund Management di Vodafone Italia.

“L’incontro ha lo scopo di fare il punto della situazione a seguito dell’entrata in vigore del GDPR e della Direttiva Nis, con particolare riferimento alla loro incidenza sull’attività delle imprese”, dichiara Paolo Galdieri, tra gli speaker del seminario. “L’idea di fondo è che l’attuale assetto normativo, se da un lato può apparire come un ulteriore problema per l’attività imprenditoriale, dall’altro, se interpretato nella giusta misura, può trasformarsi in un valore, soprattutto economico da spendere sul mercato. “Per fare in modo che ciò accada, conclude il responsabile dipartimento Cyber Security BLB Studio Legale, occorre che i diversi adempimenti previsti non vengano assolti secondo una logica meramente esecutiva quanto piuttosto con una visione d’insieme in grado di far coincidere gli obiettivi normativi con quelli prettamente aziendali”.

Programma:

10.30 – Welcome Coffe e registrazione partecipanti

11.00 – Saluto del Presidente AIPSA e inizio del seminario

11.10 – La protezione dei dati Personali all luce del Decreto Legilsativo 101/2018 – Luigi Montuori

11.30 – Cyber security, cosa cambia per le imprese – Corrado Giustozzi

11.50 – Regolamento europeo e Direttiva NIS, provvedimenti distinti ma non distanti –Paolo Galdieri

12.10 – Le sfide della cyber security alla luce del GDPR, l’esperienza di un operatore telefonico – Corradino Corradi

12.30 – Q&A

A seguire light lunch