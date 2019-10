CSI Piemonte cerca partner sul mercato servizi ICT

Il CSI Piemonte ha pubblicato un avviso pubblico per individuare potenziali partner con cui collaborare per proporre sul mercato nuovi servizi ICT e per partecipare a gare di comune interesse, sotto forma di RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa).

La collaborazione riguarda le attività core del CSI Piemonte, tra cui: servizi cloud, servizi infrastrutturali e applicativi, sicurezza informativa e adeguamento al GDPR, digitalizzazione e innovazione.

L’avviso riguarda esclusivamente l’ambito mercato del CSI Piemonte, ovvero le attività che il Consorzio può svolgere per enti pubblici e privati non consorziati nel limite del 20% del proprio fatturato degli ultimi tre anni.

Possono rispondere all’avviso tutti gli operatori economici pubblici e privati interessati e che abbiamo le caratteristiche riportate nell’Avviso pubblico.

Candidatura

Per candidarsi occorre inviare a protocollo@cert.csi.it la “Domanda di adesione alla Manifestazione di interesse per potenziali collaborazioni (ambito mercato) e la “Dichiarazione ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse per potenziali collaborazioni (ambito mercato)“.

L’avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in nessun modo il CSI Piemonte in quanto non costituisce instaurazione di posizioni giuridiche o obbligo di concludere accordi di qualunque tipo nei confronti degli operatori che manifesteranno il proprio interesse.

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. All’avviso non sono associati importi economici.

Documenti utili