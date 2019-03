CSI Piemonte, appuntamento il 28 marzo a Biella per “Territori del futuro”

Giovedì 28 marzo 2019

Ore 14:30

Camera di Commercio di Biella e Vercelli

via Aldo Moro, 15 – Biella

Sicurezza informatica e servizi in cloud sono due tra le maggiori sfide che enti pubblici e imprese stanno affrontando. Quali strategie mettere in atto per prevenire gli attacchi informatici e proteggere i dati in un mercato in continua evoluzione? Come affrontare il cambiamento che da aprile 2019 richiederà alle pubbliche amministrazioni di acquisire servizi cloud esclusivamente dagli operatori qualificati sul Cloud Marketplace di AgID – Agenzia per l’Italia Digitale?

Il roadshow “Territori del futuro” il 28 marzo prossimo passa per Biella.

Una manifestazione che nasce dalla volontà di CSI Piemonte, Regione Piemonte e Fondazione Torino Wireless di dialogare su questi temi, con amministrazioni e imprese, per far emergere le opportunità che caratterizzano ogni territorio.

Iscrizioni: territoridelfuturo_biella.eventbrite.it

Agenda

ore 14.30 registrazione

ore 15 saluti istituzionali

Gianpiero Masera, Segretario Generale Camera di Commercio di Biella e Vercelli

Fulvia Zago, Assessore Sistemi Informativi e sviluppo tecnologico Comune di Biella

Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte

Mario Manzo, Vice Presidente Esecutivo Fondazione Torino Wireless

ore 15.30 main speech

“TERRITORIO DIGITALE: VISION E SOSTENIBILITÀ”

Giorgio Consol, Regione Piemonte

“PRIVACY E SICUREZZA: COME PROTEGGERE I DATI”

Enzo Veiluva e Pier Paolo Gruero, CSI Piemonte

“CLOUD PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IMPRESE”

Vito Baglio, CSI Piemonte

“SIAMO CYBER READY?”

Laura Morgagni, Fondazione Torino Wireless

“I SERVIZI DEI PUNTI IMPRESA DIGITALE CAMERALE”

Maria Paola Cometti, Camera di Commercio di Biella e Vercelli

ore 16.30 tavola rotonda

Luana Lazzarin, Comune di Biella

Mariangela Poletto, Città di Vercelli

Roberto Negro Kamzan, Sellalab

Michela Trabbia, UNCEM Piemonte – Unione Montana Biellese Orientale *

Claudio Corradino, ANCI Piemonte

ore 17.45 chiusura dei lavori e aperitivo

*in attesa di conferma