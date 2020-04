Covid-19, la tecnologia in aiuto al settore Retail. La soluzione People Analytics

Alcuni nostri clienti si sono ritrovati in situazioni complicate. Per questo motivo ci siamo chiesti: come possiamo aiutarli a ripartire in totale sicurezza?

La fase 2 si sta avvicinando, ma le criticità non sembrano diminuire. Ogni giorno, per migliaia di imprenditori, diventa sempre più difficile immaginare di poter riaprire nel breve periodo in totale sicurezza.

Come posso far rispettare le norme sanitarie anti-contagio? Come posso assicurarmi che i miei dipendenti siano ben protetti? Sono solo alcune delle domande che gli imprenditori italiani si pongono continuamente.

Oggi vorremmo raccontarvi quali domande, invece, ci siamo posti noi in questo periodo. Alla luce degli utlimi avvenimenti, abbiamo capito di essere un’azienda molto fortunata; in queste settimane abbiamo avuto il vantaggio di poter lavorare facilmente in smart working per portare avanti i nostri progetti. Alcuni nostri clienti, invece, si sono ritrovati in situazioni complicate. Per questo motivo ci siamo chiesti: come possiamo aiutarli a ripartire in totale sicurezza?

People Analytics

Per questo motivo abbiamo deciso di sederci e pensare: quale ruolo può giocare Neosperience per la ripresa delle attività? Ci siamo ritrovati a rivedere alcune nostre convinzioni e a dar loro un output pratico: quasi automaticamente abbiamo cominciato a vedere i nostri prodotti sotto una luce diversa.

Per esempio, quando abbiamo lanciato la nostra soluzione People Analytics, pensavamo a un suo utilizzo in ambito retail per migliorare la disposizione della merce e l’efficienza dei dipendenti all’interno dello store.

L’idea alla base era molto semplice: posizionando alcune telecamere nei luoghi più “critici” del negozio, e analizzando il comportamento e il movimento di clienti e dipendenti al suo interno tramite un nostro algoritmo, saremmo stati in grado (e il nostro cliente con noi) di scoprire preziosi insight e di migliorare i risultati commerciali dello store.

Oggi, alla luce della situazione attuale, abbiamo pensato di convertire tale tecnologia a una nuova mission; tramite una semplice modifica all’algoritmo, adesso il sistema è in grado di concentrarsi sulla distanza che intercorre fra le persone nello spazio, e a inviare un alert al responsabile se questa venisse meno.

Un aiuto prezioso per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di tutti.

Abbiamo pensato di portare People Analytics come esempio per stimolare una riflessione, che è la seguente: nella maggior parte dei casi, durante un momento critico, tendiamo a cercare nuove soluzioni dimenticandoci che spesso queste sono già a nostra disposizione.

Come noi, anche centinaia di altre aziende hanno, già in se stesse, tutto ciò che serve. Basta avere un minimo di consapevolezza sui propri mezzi e qualche mente creativa che sia in grado di “vedere” oltre le proprie competenze ed esperienze.

Questo ragionamento, come è ovvio, non si limita al trovare una soluzione per il mantenimento della distanza di sicurezza; il concetto è lo stesso per qualsiasi applicazione: aumentare le vendite online, trovare un modo per creare eventi totalmente “digital”, o magari per permettere a un persona di visitare un museo direttamente da casa.

La tecnologia è plasmabile per natura; un giorno viene utilizzata per uno scopo, il giorno dopo per tutt’altro. Ciò che creiamo deve e può essere sempre al servizio dei nostri bisogni. Oggi i tempi ci chiedono di essere “elastici”; siamo convinti che, come un molla, saremo in grado di assorbire gli urti per rimbalzare con ancora più forza.