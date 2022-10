Cos’è il metaverso e vale la pena aspettarlo?

Immagina un mondo online tridimensionale in cui ti teletrasporti dal tuo ufficio londinese a una sala riunioni a Singapore, fai acquisti in una replica digitale del tuo negozio di abbigliamento preferito e poi incontri un amico per una partita di golf virtuale. Per alcuni, questa versione prossima ventura di Internet, conosciuta come il metaverso, è il futuro dell’interazione umana. Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha cambiato il nome dell’azienda in Meta Platforms in suo onore, e sta versando miliardi di dollari all’anno negli sforzi per dominare questa “prossima frontiera”. Ma non è chiaro come sarebbe un universo virtuale unificato o se le persone lo vogliano davvero. Di seguito l’analisi puntuale di Bloomberg.

1. Come funzionerà il metaverso?

Sarà un mix di diverse tecnologie, unendo fra loro videoconferenza, giochi come Minecraft e Roblox, token crittografici, email, realtà virtuale, social media e streaming live. Tutto insieme. Allo stesso modo in cui potresti creare un documento in Microsoft Word e inviarlo tramite Gmail di Google a un collega per leggerlo su un iPad Apple, gli elementi nel metaverso sarebbero in grado di spostarsi attraverso un ecosistema di prodotti concorrenti, mantenendo il loro valore e la loro funzione. Un’opera d’arte digitale acquistata come token non fungibile, o NFT, dalla società A, ad esempio, sarebbe visualizzabile sul muro virtuale di una casa in un gioco realizzato dalla società B.

2. Che cosa ci andresti a fare lì?

Lavorare e giocare. Un esempio: “Jane” crea un avatar 3D, una rappresentazione digitale di se stessa, all’interno di Facebook o Microsoft Teams e lo utilizza nelle riunioni dell’ufficio virtuale. Dopo il lavoro, Jane ha i biglietti per un concerto virtuale con gli amici e tutti i loro avatar appaiono tra le centinaia di teste tra il pubblico. La musica finisce e la band dice: “Non dimenticare di comprare una maglietta!” Attraverso il suo avatar, Jane sfoglia i modelli in una bancarella proprio come farebbe oggi su Amazon, Asos o Taobao, ne paga uno con criptovaluta e lo indossa nell’ufficio virtuale il giorno successivo. Un collega chiede a sua figlia di prenderlo in prestito per usarlo quella sera in un gioco Roblox e Jane glielo presta. Questo scenario coinvolge strumenti di comunicazione aziendale, streaming di eventi live, e-commerce e condivisione di qualcosa di valore. Funziona solo se ogni provider costruisce il proprio sistema in modo da rendere compatibili e trasferibili risorse come avatar e magliette.

3. Quando sarà possibile entrare sul metaverso?

Non per diversi anni, se mai sarà possibile entrarci in generale. Puoi già utilizzare i token crittografici per acquistare “terreni” in mondi virtuali basati su browser come Decentraland, partecipare a conferenze in VR utilizzando vFairs o utilizzare lo spogliatoio 3D di Sizebay per provare i vestiti. Ma questi prodotti sono ben lontani dall’essere il mondo coeso e interoperabile immaginato da Zuckerberg e altri. Anche se non mancano gli investitori che scommettono che il metaverso nascerà, i più grandi assegni vengono scritti per produttori di chip, studi di videogiochi e altre società i cui prodotti possono prosperare indipendentemente dal fatto che accada o meno. Il CEO di Microsoft Corp. Satya Nadella ha dichiarato a gennaio che l’acquisizione da parte della società per 69 miliardi di dollari del produttore di giochi Activision Blizzard aiuterà a costruire “la prossima Internet”. Ma, ha aggiunto, “non ci sarà un singolo metaverso centralizzato e non dovrebbe esserci”. Il metaverso avrebbe anche bisogno di Internet ultraveloce in grado di gestire centinaia di flussi di dati simultanei e la maggior parte delle connessioni wireless odierne può a malapena supportare giochi multiplayer come Fortnite.

4. C’è domanda per il metaverso?

Si sta rivelando difficile convincere le persone ad agganciarsi un visore VR in faccia e uscire con le versioni da cartone animato dei loro colleghi e migliori amici. Zuckerberg è stato ampiamente deriso ad agosto quando ha pubblicato un primitivo “selfie” dal metaverso per promuovere la piattaforma VR di Meta, Horizon Worlds. Non ci sono molte prove che le persone che lavorano da casa vogliano passare dalle normali chiamate Zoom alle riunioni in VR. Per alcuni, il vantaggio di sentirsi “nella stanza” è compensato da sensazioni di vertigini e nausea che possono derivare dal movimento costante. Quando la piattaforma di social media Snap ha annunciato i licenziamenti a settembre, le persone che lavoravano su tecnologie che potrebbero svolgere un ruolo in un futuro metaverso sono state le prime a partire. La divisione VR di Meta produce visori dal 2014 e ha riportato pesanti perdite e entrate che sono solo una frazione del core business finanziato dalla pubblicità di Meta. Molti fondi quotati in borsa e fondi comuni di investimento specializzati in attività legate al metaverso sono precipitati nel 2022 poiché l’aumento dei tassi di interesse ha spinto gli investitori alla ricerca di aziende con entrate più prevedibili e profitti tangibili.

5. E se il metaverso avesse successo?

Potrebbe essere un balzo in avanti tecnologico simile alla trasformazione del web negli anni ’90 da testo e immagini statici su una pagina a un posto dove comprare un libro o guardare un film, e poi in un modo per frequentare le lezioni universitarie e progettare prodotti in collaborazione. Potrebbe cambiare il modo in cui le persone si riuniscono, interagiscono e spendono denaro, creando un’esperienza di vita virtuale distinta. È il tipo di futuro immaginato nei romanzi di fantascienza come “Snow Crash” di Neal Stephenson e in film come “The Matrix” e “Ready Player One”. Ognuno di questi, va notato, rappresentava una forma di distopia.