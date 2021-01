Cosa guardare in tv: I delitti del BarLume 8 su Sky Cinema Uno

Molto divertente, a tratti assolutamente esilarante “Mare forza 4” il primo episodio dell’ottava stagione de I DELITTI DEL BARLUME che torna stasera 11 gennaio su Sky Cinema Uno. Una produzione Sky Original coprodotta con Palomar , tratta dal mondo dei romanzi gialli di Marco Malvaldi, per la regia di Roan Johnson.

Il 18 gennaio 2021 andrà in onda il secondo episodio “Tana libera tutti” .

Dal 2013 I DELITTI DEL BARLUME ci tengono compagnia con due appuntamenti annuali che Sky non ha mai disatteso.

Su SKY Cinema Uno e in streaming su NOW TV, in seguito, come avviene dal 2015, saranno trasmessi anche in chiaro su TV8.

Girati durante l’estate 2020, appena fuori dal lockdown, ma con tutte le difficoltà organizzative che il Covid ha creato sui set cinematografici, nei racconti dei due film gli autori hanno voluto tener conto della pandemia e l’hanno fatto in modo eccellente. La regia ha saputo interpretare al meglio questa nuova imprevista esigenza e l’ironia e il divertimento non sono mancati.

I due episodi sono stati scritti da Roan JOHNSON, Davide LANTIERI, Ottavia MADEDDU e Carlotta MASSIMI.

Girati a Marciana Marina, sull’Isola d’Elba, che nella la serie è l’immaginario paesino di Pineta, dove lo scontroso barista e proprietario del BARLUME , Massimo VIVIANI (Filippo Timi) continua a coltivare la sua vera passione : fare l’investigatore. I suoi massimi ispiratori nelle indagini sui delitti a Pineta, sono da sempre i quattro anziani frequentatori del suo bar, i Bimbicome li chiama lui, con Emo Bandinelli (Alessandro Benvenuti) in testa, Aldo Griffa (Massimo Paganelli)

Gino Rimediotti (Marcello Marziali)

e Pilade Del Tacca ( Atos Davini) e il Commissario di Polizia Vittoria FUSCO ((Lucia Mascino), sua compagna di avventure e misfatti.

Poi Massimo sta sempre a beccarsi con la TIZI come viene chiamata Tiziana GUAZZELLI (Enrica Guidi) la ex banconiera e socia del Bar con cui ha avuto un figlio, e con Giuseppe BATTAGLIA il bravissimo Stefano Fresi detto “Beppe“, suo improbabile fratellastro, che nella convivenza con l’assicuratore veneto PASQUALI interpretato da un irresistibile e surreale Corrado Guzzanti dà il meglio di se.

A colorire le atmosfere del Barlume anche Marco PARDINI detto “Marchino” ( Paolo Cioni ) ex marito della “Tizi” e barista.

In MARE FORZA 4 siamo a marzo 2020, e una fortissima mareggiata investe il BARLUME, facendo molti danni e riportando a riva anche un cadavere. Come sempre Massimo e il gruppetto di simpatici toscani, si adopera per cercare di risolvere il mistero insieme alla Fusco.

Ci si comincia a preparare alla pandemia e al lockdown. Si vedono le prime mascherine e Pasquali coinvolge Beppe in un piano diabolico per ottenere dal padrone di casa il cambio con una villetta sul mare dove affrontare meglio il futuro lockdown.

In TANA LIBERA TUTTI siamo invece in pieno lockdown e il mistero da dipanare è la scomparsa della bella e sensuale DOLORES (Angelica Lucia Lopez Monsalve) , con cui Pasquali intrattiene, in videochiamata, una serie di (discutibili ma molto divertenti) lezioni di lingua spagnola. I Bimbi su Zoom imparano a giocare a carte on line e anche a investigare. Emo addirittura durante l’indagine su Dolores si produce in ricerche virtuali con Google Maps!

Un’iniezione di buonumore e relax assolutamente per tutti.

Buona visione !