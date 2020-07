Cosa guardare in Tv: Gangs of London, la nuova serie Sky Original

Gangs of London, nuova serie Sky Original che partita in Italia lunedì 16 luglio, ci terrà compagnia per altre 4 settimane, ogni lunedì sera fino al 3 agosto su Sky Atlantic e su NOWTV on demand.

Gans of London: trama

Nell’episodio pilota andato in onda lunedì, infatti, sulle prime immagini, abbiamo visto Sean Wallace (Joe Cole) uccidere in modo fantasioso e decisamente poco ortodosso, quello che crede essere l’assassino di suo padre Finn Wallace (Colm Meaney), il boss dei boss di Londra. Sullo sfondo, una splendida e affascinante Londra notturna e metallica che ricorda molto Gotham City.

Sean, erede del più grande impero malavitoso di Londra, vuole a tutti i costi vendicare la morte del padre, prima di far riprendere il giro di affari della Famiglia e della sua ramificata organizzazione, che Finn Wallace con il suo carisma e la sua autorevolezza nel suo campo, aveva creato, riuscendo peraltro a far mantenere una sorta di equilibrio fra le varie gang.

Inizia così, una feroce caccia all’uomo, violenta e crudele, senza esclusione di colpi, scrupoli e mezzi, per capire rapidamente chi ha osato uccidere il Boss.

Ma scopriamo presto che Wallace non è stato ucciso da un killer professionista, come si potrebbe supporre, ma da un ragazzotto balordo, ignaro di chi fosse la sua vittima, un killer per caso insomma, assoldato a sua insaputa e insieme a un amico, per un delitto più grande di lui.

La morte di Wallace e l’inesperienza e la presunzione di Sean, destabilizzano la Famiglia e l’organizzazione, nonostante gli interventi di mediazione di personaggi come Ed Dumani (Lucian Msamati) e rischiano di dividerla.

Una vedova di ferro, un altro figlio molto fragile, una figlia in disaccordo col padre, sono gli altri componenti della famiglia di sangue di Finn Wallace.

Chi sembra riuscire per primo a fare un po’ di luce sull’omicidio è Elliot Finch (Sope Dirisu), un gangster delle retrovie, uno sfigato mai preso realmente in considerazione e che, finalmente, per un colpo fortuito unito a tenacia, riesce a farsi notare. Per chi non avesse ancora visto la prima puntata, meglio non dire di più.

Su Sky

Partita in Inghilterra il 23 aprile scorso, questa nuova serie top di Sky ha raccolto da subito un successo clamoroso di ascolti, equiparabile solo a quello di Chernobyl, la serie pluripremiata di Sky Original.

E’ stata infatti già confermata una seconda serie

Prodotta da Sky Studios insieme a Pulse Film e Sister Pictures, Gangs of London, ideata da Gareth Evans (The Raid)e Matt Flannery, è una serie crime che, complice un omicidio irrisolto, si infiltra e descrive con una regia sapiente e molto realistica, con scene d’azione mozzafiato, il mondo delle gang malavitose londinesi, le loro regole, le discipline e i metodi delle varie famiglie ricordandoci a volte Il Padrino ma anche, nelle scene pulp, Tarantino.

Eccezionalmente Sky in questa occasione, parallelamente all’uscita su Sky Atlantic e NOWTv, ha messo a disposizione gratuitamente e per 48 ore l’episodio pilota sul proprio canale Youtube.

Appassionati di gangsters stories, thriller, action, non resta che seguire le prossime puntate!

Buona visione!