Coronavirus, Sky a fianco delle imprese e dell’economia italiana

Per i mesi di marzo e aprile la concessionaria Sky Media offre una settimana omaggio per ogni pianificazione settimanale, mettendo a disposizione una settimana di spazi pubblicitari gratuiti per i clienti nuovi.

Sky ha deciso di supportare le aziende e l’economia italiana in questo momento di difficoltà che il virus covid-19 sta determinando, e ha deciso di mettere in campo, per i mesi di marzo e aprile, una operazione straordinaria attraverso la concessionaria Sky Media.

“Credo che in questo particolare momento storico, critico innanzitutto per la salute delle persone, i media qualitativi possano dare un contributo almeno verso l’economia del Paese e le difficoltà delle aziende, supportandone gli investimenti”, ha commentato Giovanni Ciarlariello, Chief Media, Digital and Data Officer di Sky Italia.

“Anche in considerazione della crescita, facilmente spiegabile, delle audience non solo di tutta l’informazione ma anche dell’intrattenimento. È importante da parte di tutti tenere salda la fiducia. Anche Sky Media vuole fare la sua parte per aiutare le aziende a dare continuità alla loro storia di prodotto”, ha dichiarato il manager.

“Sono convinto che dopo questi momenti di comprensibile difficoltà il nord Italia e tutto il mercato italiano ripartiranno rapidamente. E’ importante però che in questa fase in cui gli operatori sanitari sono impegnati a tutelare la nostra salute, ci sia forte solidarietà tra gli operatori economici”, ha aggiunto Ciarlariello.

Il coronavirus, oltre ad avere effetti sulla salute delle persone ha infatti anche delle rilevanti conseguenze sull’economia e sulle scelte di consumo. Per questo motivo, al fine di sostenere le nostre aziende, Sky Media a fronte di una settimana di pianificazione metterà a disposizione una settimana di spazi pubblicitari gratuiti per i clienti nuovi. Anche i clienti già attivi potranno beneficiare della settimana omaggio on top al valore degli investimenti storici.