Come e dove seguire le partite dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022 sui canali tivùsat in chiaro e in alta definizione, con il primo match stasera a Milano che propone la sfida tra l’Inter di Inzaghi e la Roma di Mourinho. Domani Milan-Lazio.

Prosegue il grande calcio con la 75esima edizione della Coppa Italia, la principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di lega, quest’anno visibile sulle reti Mediaset.

Un evento sportivo che gli appassionati di calcio hanno potuto seguire in diretta tv, in chiaro e gratuitamente, a partire dai turni preliminari. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022 e il calendario dei prossimi appuntamenti in tv.

I protagonisti della Coppa Italia 2021/2022

Come abbiamo anticipato, quest’anno è stata Mediaset ad acquistare i diritti per la diretta tv della Coppa Italia 2021-22, iniziata lo scorso 7 agosto con i turni preliminari. L’evento calcistico da sempre amato dagli italiani, però, entra nel vivo adesso con i quarti di finale.

Le partite dei quarti di finale, dove vederle in tv

Di seguito il calendario completo dei quarti di finale, visibili su tivùsat in chiaro e anche in HD su Canale 5 e Italia 1.

Inter – Roma : martedì 8 febbraio alle ore 21:00 su Canale 5 ;

: martedì 8 febbraio alle ore 21:00 su ; Milan – Lazio : mercoledì 9 febbraio alle ore 21:00 su Canale 5 ;

: mercoledì 9 febbraio alle ore 21:00 su ; Atalanta – Fiorentina : giovedì 10 febbraio alle ore 18:00 su Italia 1 ;

: giovedì 10 febbraio alle ore 18:00 su ; Juventus – Sassuolo: giovedì 10 febbraio alle ore 21:00 su Canale 5;

Per restare aggiornati in merito al calendario, ai risultati e alle variazioni della Coppa Italia 2021/2022, ma anche per essere continuamente aggiornati in merito a tutte le novità in arrivo in tv, sportive e non, continuate a seguire Tivù La Guida.