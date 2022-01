Tre giorni di grande calcio con il completamento degli ottavi di Coppa Italia, che potranno essere seguiti in chiaro su Italia 1 e su Canale 5 in HD grazie a tivùsat.

Prosegue il grande calcio con la 75esima edizione della Coppa Italia, la principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di lega, quest’anno visibile sulle reti Mediaset. Un evento sportivo che gli appassionati di calcio hanno potuto seguire in diretta tv, in chiaro e gratuitamente, a partire dai turni preliminari.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022 e il calendario dei prossimi appuntamenti in tv.

I protagonisti della Coppa Italia 2021/2022

Come abbiamo anticipato, quest’anno è stata Mediaset ad acquistare i diritti per la diretta tv della Coppa Italia 2021-22, iniziata lo scorso 7 agosto con i turni preliminari. L’evento calcistico più amato dagli italiani, però, entra nel vivo adesso con gli ottavi e i quarti di finale.

A partire da questa edizione, la formula della Coppa Italia è stata rinnovata: sono state 44 in totale le squadre partecipanti. Tra queste: i 20 club di Serie A, i 20 club di Serie B e 4 club appartenenti alla Serie C. A seconda del campionato in cui militano nella stagione attuale, le squadre hanno esordito nel torneo partendo da turni diversi.

La competizione, anche quest’anno ha visto ammesse le prime 8 squadre del campionato di Serie A 2020-2021 direttamente agli ottavi di finale: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo.

Il calendario della competizione

In questo inizio del 2022, si entra nel vivo della competizione con gli ottavi di finale. Dopo i match del 12 e 13 gennaio, il 18, il 19 e il 20 si giocheranno le restanti partite. Dall’8 al 10 febbraio 2022 si passerà ai quarti di finale, per poi arrivare alle sfide di andata delle semifinali, che si disputeranno il 1° e il 2 marzo 2022, mentre quelle di ritorno il 19 e il 20 aprile 2022. Infine, la finale si giocherà il giorno 11 maggio 2022.

Le restanti partite degli ottavi di finale

Di seguito il calendario completo degli ottavi di finale, visibili in tv in chiaro su Italia 1 e Canale 5.

Lazio – Udinese : martedì 18 gennaio alle ore 17:30 su Italia 1 ;

: martedì 18 gennaio alle ore 17:30 su ; Juventus – Sampdoria: martedì 18 gennaio alle ore 21:00 su Canale 5 ;

martedì 18 gennaio alle ore 21:00 su ; Sassuolo – Cagliari: mercoledì 19 gennaio alle ore 17:30 su Italia 1 ;

mercoledì 19 gennaio alle ore 17:30 su ; Inter – Empoli: mercoledì 19 gennaio alle ore 21:00 su Canale 5 ;

mercoledì 19 gennaio alle ore 21:00 su ; Roma – Lecce: giovedì 20 gennaio alle ore 21:00 su Canale 5.

Dove seguire la Coppa Italia 2021/2022 in tv

Come anticipato, è stato Mediaset a trasmettere i match della Coppa Italia 2021/2022 in chiaro in tv, a partire dai turni eliminatori della storica competizione nata nel 1922.

Fino ai sedicesimi abbiamo visto le partite su Italia 1 (disponibile in HD su tivùsat al canale 106) e su Canale 20 (disponibile in HD su tivùsat al canale 20).

Dalla seconda fase, invece, sono Italia 1 e Canale 5 (disponibile in HD su tivùsat al canale 105) a trasmettere in chiaro i migliori match delle varie giornate.

Per restare aggiornati in merito al calendario, ai risultati e alle variazioni della Coppa Italia 2021/2022, ma anche per essere continuamente aggiornati in merito a tutte le novità in arrivo in tv, sportive e non, continuate a seguire Tivù La Guida.