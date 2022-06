È stata pubblicata la graduatoria del concorso Saper(e)Consumare, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico e promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Premiati 150 progetti di educazione al consumo digitale consapevole che riceveranno ciascuno 10.000 euro.

Dai materiali di scarto per l’arredo degli ambienti scolastici a un’officina per il recupero e la riparazione di smartphone, passando per lo sviluppo di app e prototipi per promuovere un consumo sostenibile, sono tra i progetti vincitori del concorso che puntano a valorizzare le tecnologie in ottica di consumo responsabile, dotando la scuola di nuovi software e hardware, competenze e consapevolezze con lo sviluppo di web radio, producono podcast, video, organizzano webinar e mostre.

A vincere è l’approccio multisciplinare al concorso con la trattazione di tutti e quattro i temi indicati nel bando ovvero educazione digitale, diritti dei consumatori, consumo sostenibile, educazione finanziaria.

Le scuole vincitrici, equamente divise tra i due ordini scolastici, sono distribuite su tutto il territorio nazionale, in particolare, il 36% di esse è al nord, il 28% è al centro, il 21,3% è al sud, il 14,7% è nelle isole. Tra le secondarie di II grado, diverse le tipologie d’istituto che hanno preso parte al concorso: dai licei, agli istituti tecnici, ai professionali.