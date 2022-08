niCE-life, il progetto cofinanziato dal programma Central Europe ha visto la collaborazione di 6 Paesi tra cui Slovacchia (lead partner con la città di Bratislava), Repubblica Ceca, Polonia, Austria, Slovenia e Italia.

Obiettivo di niCE-life è quello di promuovere modelli di inclusione sociale innovativi che utilizzano strumenti digitali al fine di prevenire la fragilità e migliorare la qualità di vita degli anziani, dei caregiver e dei professionisti socio-sanitari.

Sono stati sviluppati 6 strumenti sperimentati in 10 contesti diversi: dal sistema per il monitoraggio online del sonno, all’applicazione per il controllo ambientale dedicata a pazienti con Alzheimer e Parkinson, al sistema GPS per persone con disabilità cognitive, al sistema di monitoraggio dello stato di salute, alla piattaforma di condivisione dei dati sanitari e infine alla piattaforma YouBOS che è stata proposta a Bologna dove, inoltre, la rete e-Care ha rappresentato la buona pratica da cui ha avuto origine l’idea del progetto.

Il sito pilota di Bologna ha quindi sperimentato con circa 40 anziani fragili e caregiver la piattaforma YouBOS Bologna Solidale con l’intento di ridurre il divario digitale degli utenti anziani migliorando le loro conoscenze e capacità tecnologiche.

Le attività progettuali, iniziate a gennaio 2020 e quindi in concomitanza con l’esplodere della pandemia, hanno consentito di creare una “comunità” virtuale a sostegno dei più fragili, mettendo in contatto operatori sociali e sanitari, volontari del terzo settore e cittadini che hanno costruito una “piazza virtuale” con cui hanno sviluppato e scoperto nuovi modelli relazionali proprio nel momento in cui è stato necessario evitare di incontrarsi in presenza e il digitale ha svolto un ruolo predominante.