La comunicazione d’impresa, se vuole essere contemporanea, non solo deve essere (anche) digitale, ma deve adattarsi a tempi che, come quelli che stiamo vivendo, richiedono di mettere in luce il rispetto del lavoro, la valorizzazione del talento, la relazione positiva con collaboratori e fornitori, la qualità dei processi produttivi e, nel contempo, coglierne le modalità con le quali accrescere la propria visibilità a dispetto di algoritmi poco generosi e disponibilità ancor più limitata da parte dei lettori ad una narrazione esclusivamente pubblicitaria.

Per queste ragioni, sui social media stanno prevalendo strategie di comunicazione che, all’interno di un perimetro condiviso e regolato, attivino “brand ambassador” interni sia per attirare talenti (employer branding) sia per supportare iniziative di carattere commerciale (social selling).

Perché queste strategie abbiano successo, occorre però affrontare alcune sfide non semplici, soprattutto sul piano organizzativo e culturale: