ComTem e buone pratiche di smart working in Emilia Romagna, il kit

Si è svolto nella splendida cornice del Laboratorio Aperto di Piacenza il terzo appuntamento organizzato da Regione Emilia-Romagna e Lepida nell’ambito dei percorsi di approfondimento rivolti al sistema delle Comunità Tematiche (ComTem).

Nell’evento – svolto in modalità ibrida – con il coinvolgimento e la partecipazione numerosa degli Enti del territorio, si è cercato di condividere quanto in questi ultimi movimentati anni è stato sperimentato sul tema dello smart working, in particolare grazie anche al progetto regionale attivo dal 2019 Emilia-Romagna Smart Working dedicato alle Amministrazioni del territorio che vogliono valorizzare e sostenere la cultura del lavoro agile.

Il tema generale, introdotto da un keynote curato dagli esperti dell’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano, si è incentrato su come lo smart working nella Pubblica Amministrazione (PA) sia passato da misura emergenziale a modalità lavorativa ordinaria, con tutte le implicazioni organizzative, normative e tecnologiche del caso.

L’incontro si è arricchito poi di importanti testimonianze degli enti emiliano-romagnoli che hanno realizzato e consolidato soluzioni e best practice di smart working: il Comune di Piacenza con il Progetto Smart; il Comune di Cesena, che ha presentato strumenti e opportunità per ripartire dalla Comunità; l’Unione della Romagna Faentina, con il lavoro a distanza e gli smart agents; l’Unione Bassa Reggiana, con un diario di bordo dello smart worker; e infine con la Città Metropolitana di Bologna, sul tema Smart Working e competenze digitali.

Alla fine dell’incontro è stato anche reso disponibile un kit con gli interventi e numerosi approfondimenti.