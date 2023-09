“Sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione stiamo lavorando intensamente, anche perché l’eredità ricevuta non era delle migliori”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio Butti, a margine della presentazione di ComoLake2023 – Next Generation Innovations, la ‘Cernobbio del digitale’, che si terrà dal 5 al 7 ottobre al centro internazionale esposizione e congressi di Villa Erba, sul lago di Como. La Expo Conference è organizzata da Now Italia con il patrocinio della Presidenza del consiglio e del dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei Ministri. La Cernobbio del digitale vedrà una “rappresentanza significativa del governo. A ComoLake2023 avremo la visione corale dell’esecutivo sul futuro digitale. E la città diventerà per tre giorni il luogo di confronto internazionale sulle applicazioni e sulle policy nonché sulle opportunità e sui rischi delle tecnologie emergenti”, ha detto Butti.

“Per quanto riguarda la pubblica amministrazione centrale – ha aggiunto – abbiamo aumentato e migliorato l’interoperabilità e quindi ora i sistemi finalmente dialogano. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni locali stiamo facendo un grandissimo lavoro per la migrazione in cloud di tutti i dati. Ormai il 99,5% degli enti locali frequenta con una certa disinvoltura la nostra piattaforma Ps digitale 2026. Quindi siamo molto soddisfatti anche per il lavoro che stiamo facendo sulla sanità connessa”.

Butti, per la connettività stendere la fibra in tutti i modi

“Sulla rete e sulla connettività non possiamo essere soddisfatti. Basta guardare i dati che vengono pubblicati da Infratel e si capisce che c’è un forte ritardo nella connettività“, ha detto Butti.

“All’inizio di agosto – ha aggiunto – ho fatto approvare la nuova strategia per la Banda ultralarga, sono 2,8 miliardi che hanno rivoluzionato il paradigma. Noi abbiamo bisogno di stendere fibra ottica e dobbiamo farlo in tutti i modi. E non è necessario scavare, come qualcuno ha pensato fino a questo momento. L’accordo che abbiamo fatto con Ferrovie dello Stato è una idea, con 17 mila chilometri di rete per arrivare nei punti più reconditi del paese. Ma anche per via aerea e quindi ci piacerebbe migliorare i nostri rapporti con Enel e con tutte quelle grandi aziende che dispongono di strutture utilizzabili”.

Butti, grande interesse per il fondo innovazione e startup

“Con l’utilizzo delle risorse che arrivano attraverso il Pnrr si deve rimettere in modo l’economia. Abbiamo delle risorse che dobbiamo mettere a terra nel più breve tempo possibile. E lo dobbiamo fare utilizzando le straordinarie eccellenze imprenditoriale, del mondo dell’Università e di tanti altri settori”, ha detto il Sottosegretario.

“Noi ci siamo inventati – ha aggiunto – un fondo per l’innovazione e le startup e siamo arrivati alla cifra di 800 milioni di euro. E’ una cifra che potrà essere incrementata perché raccogliendo un grandissimo interesse da parte dei fondi e delle imprese. E quindi è proprio grazie alla trasformazione che è in corso che riusciremo a cogliere delle opportunità per tutte le imprese”.

Butti: ‘IA al centro di presidenza italiana del G7 da gennaio’

L’Intelligenza Artificiale, di cui “molto si parlerà a ComoLake2023, sarà uno dei temi – prosegue Butti – al centro della Presidenza italiana G7, a partire da gennaio prossimo. E la politica ha il compito di definire la governance dell’IA e non pensare, invece, solo a come difendersi da essa. Sosteniamo, quindi, l’Italia a sviluppare Intelligenza Artificiale in autonomia, perché è un fattore determinante per la crescita economica, bilanciando diritti della persona, princìpi etici e diritto all’evoluzione tecnologica”.

La nuova strategia per la banda ultralarga, lIA e il dibattito sulla tassa sul web al ComoLake2023

La nuova strategia per la banda ultralarga, l’intelligenza artificiale e il dibattito europeo su ‘fair share’ o ‘tassa su Internet’ saranno al centro di “ComoLake2023”. Alla “Cernobbio del digitale” saranno presenti con 10 Ministri già confermati un’ottantina di speaker tra politici, imprenditori ed esperti del settore. Tra i panel anche quelli dedicati alle imprese nel metaverso, ai rischi e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, all’energia tra geopolitica, mercati e digitalizzazione, alla sostenibilità del trasporto di persone e merci e a come rendere più efficiente la pubblica amministrazione, con servizi di qualità per i cittadini e con la massima sicurezza cibernetica e protezione dei dati. Nel corso della manifestazione, la sera del 5 ottobre saranno consegnati i “ComoLake Awards 2023” a istituzioni e imprese per la creazione di servizi all’avanguardia e a startup per lo sviluppo di progetti innovativi.

10 ministri

I Ministri confermati, al momento, a ComoLake2023 sono:

Andrea Abodi , Ministro per lo Sport e i Giovani

, Ministro per lo Sport e i Giovani Anna Maria Bernini , Ministro dell’Università e della Ricerca

, Ministro dell’Università e della Ricerca Giancarlo Giorgetti , Ministro dell’Economia e delle Finanze

, Ministro dell’Economia e delle Finanze Francesco Lollobrigida , Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Nello Musumeci , Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare

, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Gilberto Pichetto Fratin , Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gennaro Sangiuliano , Ministro della Cultura

, Ministro della Cultura Orazio Schillaci , Ministro della Salute

, Ministro della Salute Adolfo Urso , Ministro delle Imprese e del Made in Italy

, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito

