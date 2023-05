Verso la prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations”, la Expo Conference organizzata con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo di ComoLake 2023

L’evento avrà luogo nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2023 presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. È prevista la partecipazione di esponenti del Governo italiano, dell’Unione europea e delle principali aziende ICT italiane e internazionali. Sono anche attesi i rappresentanti di istituzioni e organismi sovranazionali da Europa, America e Asia.

Nata per indirizzare oggi le politiche digitali che ci accompagneranno nei prossimi anni, ComoLake2023 sarà il punto di incontro tra istituzioni, imprese e università coinvolte nei nuovi paradigmi della crescita economica che – in Italia e in Europa – saranno inevitabilmente guidati dagli investimenti del PNRR.

3 giorni di lavori, 5 aree tematiche, oltre 15 panel che ospiteranno 80 speaker provenienti da tutto il mondo, con la presenza di rappresentanti nazionali e internazionali di Governo, Parlamento, Commissione Europea, Autorità regolatorie, Organismi sovranazionali, Università, Aziende, Corpi militari, Esperti, Consumatori e Media.

I 5 temi

PROGRAMMA

Rete, Tlc e Servizi , 5 ottobre 09:30 – 13:30

, 5 ottobre 09:30 – 13:30 Metaverso e AI , 5 ottobre 14:30 – 18:00

, 5 ottobre 14:30 – 18:00 Energia e Sostenibilità , 6 ottobre 09:30 – 13:30

, 6 ottobre 09:30 – 13:30 Mobilità e Trasporti , 6 ottobre 14:30 – 18:00

, 6 ottobre 14:30 – 18:00 Pubbliche Amministrazioni e cittadino, 7 ottobre 09:30 – 13:00

“ComoLake2023 – Next Generation Innovations”, per gli organizzatori, coniuga le tematiche previste nel programma con i quadri normativi nazionali ed europei, la ricerca, le tecnologie, le applicazioni e i prevedibili sviluppi previsti per i prossimi anni. ComoLake2023 rappresenta un’occasione di incontro e di confronto tra i decisori politici e aziendali con una platea di operatori e rappresentanti di istituzioni e mercati. È prevista, inoltre, una grande area espositiva, adiacente al Padiglione centrale, che accoglierà gli stand di istituzioni, aziende e startup e costituirà una prestigiosa occasione di networking con un pubblico nazionale e internazionale altamente selezionato.

La Cena di gala di ComoLake2023 si terrà la sera del 5 ottobre nella splendida Sala della Villa Antica, all’interno del complesso di Villa Erba. Nel corso della Cena di gala saranno consegnati i “ComoLake Awards 2023” a istituzioni, imprese, startup e giovani talenti.

Per saperne di più: www.comolake2023.com